Susanne Falk tritt aus Münchwiler Gemeinderat zurück

Rücktritt Susanne Falk verlässt den Münchwiler Gemeinderat Nach knapp sieben Jahren im Amt hat die Münchwiler Gemeinderätin Susanne Falk ihren Rücktritt per Ende Februar eingereicht. Olaf Kühne 09.02.2022, 16.35 Uhr

Susanne Falk

antretende Münchwiler Gemeinderätin Bild: PD

Am Sonntag steht in Münchwilen die Ersatzwahl für den zurücktretenden Gemeinderat Manfred Filliger auf der Agenda. Einziger Kandidat ist Markus Zingg. Nun muss die Behörde bereits die nächste Ersatzwahl ansagen: Per Ende Februar hat auch Susanne Falk ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat eingereicht. «Sie wird sich vermehrt auf ihre berufliche Tätigkeit konzentrieren, in der sie ein neues Projekt betreuen wird», steht in der entsprechenden Mitteilung. Diese Ersatzwahl ist nun auf den 3. Juli festgelegt, ein allfälliger zweiter Wahlgang auf den 22. August.