Asylbewerber: Thurgau bleibt hart bei Rückforderungen

Die Thurgauer Gemeinden wehren sich dagegen, den Kanton grundsätzlich vorgängig über jeden Einsatz eines Sozialdetektivs informieren zu müssen. Die vorberatende Kommission hat auf Antrag von Kurt Baumann, Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden (VTG), einen entsprechenden Passus im Sozialhilfegesetz gestrichen; der Entscheid fiel mit 10 Ja zu 4 Nein.



«Wir sind innerhalb des gesetzlichen Rahmens autonom», sagt Baumann auf Anfrage. «Wenn die Gemeinde entscheidet, muss sie nicht eine dritte Stelle informieren.»

Die Observation von Sozialhilfebezügern ist der Hauptgrund für die laufende Revision des Sozialhilfegesetzes. Schon in der Vernehmlassung hatte sich der VTG gegen die Informationspflicht gewehrt.



Der Regierungsrat hatte sie dennoch in der Vorlage belassen. «Wir wollen einfach wissen, was in diesem Bereich läuft, der durchaus ein heikler ist», hatte SVP-Regierungsrat Urs Martin gegenüber dieser Zeitung erklärt.



Bleibt es bei der Kommissionsfassung, müssen die Gemeinden nun lediglich das kantonale Fürsorgeamt «auf Verlangen» über die verfügten Observationen informieren. «Damit kann ich leben», sagt Baumann.



Anderseits sollen die Gemeinden das Recht erhalten, von sich aus «in begründeten Fällen» über eine Observation zu informieren – und zwar die neue Wohnsitzgemeinde, wenn ein überwachter Sozialhilfebezüger während einer laufenden Observation umzieht. Die Kommission hat einen entsprechenden Antrag von Dominik Diezi (CVP, Arbon) einstimmig angenommen. (wu)