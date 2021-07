Umstrittener Paragraf des Thurgauer Sozialhilfegesetzes geht zur Überarbeitung zurück an die vorberatende Kommission

Der nachträglich eingefügte Paragraf 19b des in Revision befindlichen Thurgauer Sozialhilfegesetzes sorgte am Mittwoch im Grossen Rat auch in zweiter Lesung für weit auseinanderliegende Meinungen. Die strittige Frage ist, ob Thurgauer Gemeinden von Asylbewerbern geleistete Sozialhilfe später zurückfordern dürfen, obwohl sie vom Bund eine Globalpauschale für deren Betreuung erhalten haben.