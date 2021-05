Rückblick Der scheidende Matzinger Gemeindepräsident verlässt die politische Bühne mit einem guten Gefühl Ende Mai tritt Walter Hugentobler vom Matzinger Gemeindepräsidium zurück, um am 1. Juli die Leitung des Klosters Fischingen zu übernehmen. Olaf Kühne 25.05.2021, 04.30 Uhr

Walter Hugentobler wirkt noch bis Ende Mai im Matzinger Gemeindehaus. (Bild: Andrea Stalder)

Vom Gemeindepräsidenten zum Klosterdirektor. Mit 58 Jahren wagt Walter Hugentobler einen grossen Schritt: Er übernimmt die Leitung des Klosters Fischingen. Matzingen verlässt er deshalb zwar nicht, er zieht sich aber aus der Gemeindepolitik zurück. Und damit aus dem Bereich, wo er erst sieben Jahre lang als Gemeinderat engagiert war, danach zehn Jahre als Gemeindepräsident.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Walter Hugentobler auf eine grossmehrheitlich erfolgreiche und befriedigende Amtszeit zurück. «Matzingen hat zwei grosse sicht- und spürbare Entwicklungsschübe erlebt», sagt er. «Anfang der 1970er-Jahre mit dem Autobahnbau. Das hat unsere Quartierstruktur stark geprägt.» Von 2010 bis 2020 sei dann erneut sehr viel in den Wohnungsbau investiert worden, die Gemeinde wuchs von 2500 auf 3000 Einwohner. «Das hatte Auswirkungen auf unsere Schulen und überhaupt auf unsere Infrastruktur.» Die Gemeindepolitik habe darauf mit dem Neubau des Werkhofes und der Konzentration der Verwaltung reagiert. Zwei Projekte also, auf die der scheidende Gemeindepräsident gerne zurückblickt. «Wie sich Letzteres auf die Atmosphäre in der Verwaltung ausgewirkt hat, war für mich vorab nicht vorstellbar», sagt er und erläutert:

«Stimmung, Zusammenarbeit und Zusammenhalt haben sich spürbar verbessert.»

Auch mit einer anderen Form des Zusammenhalts ist Hugentobler zufrieden. Er nennt es die «Miniregion» und meint damit die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Thundorf und Stettfurt in verschiedenen Bereichen, aktuell neu in der Jugendarbeit und den Sozialen Diensten sowie das mit Thundorf geteilte Bauamt. «Ich bin extrem froh, dass wir diese Synergien nutzen können.»

Schwierigste Niederlage vor fünf Jahren

Auch seine «schwierigste Niederlage» kann Hugentobler spontan benennen: die Ablehnung des Gestaltungsprojektes Dorfzentrum im Jahre 2016. «Ich war und bin immer noch überzeugt, dass das eine gute Sache geworden wäre. Von ausserhalb der Gemeinde haben wir dafür ausschliesslich Lob erhalten.»

Trotz allem, den demokratischen Entscheid gelte es natürlich zu respektieren – wie auch anlässlich der Gesamterneuerungswahlen des Matzinger Gemeinderates vor zwei Jahren. «Damals wurden mit Kurt Fäh und Renate Märki zwei langjährige und verdiente Gemeinderäte abgewählt, die sich in meinen Augen nichts haben zu Schulden kommen lassen und die im Vorfeld der Wahlen auch nie kritisiert wurden. Das ist nicht gut für die politische Kultur.» Aber auch das sei ein demokratischer Entscheid, der respektiert werde, und es soll auch keine Kritik an den gewählten Gemeinderäten darstellen.

Trotz dieser zwei «Tiefpunkte»: Die kommunale Politbühne verlässt Walter Hugentobler mit einem guten Gefühl. «Ich kann die Gemeinde in einem guten Zustand übergeben», freut er sich und ergänzt:

«Auch finanziell sind wir gut aufgestellt.»

Dennoch beschäftigt ihn auch am Ende seines Präsidiums noch der Umstand, dass Matzingen über keinerlei Reserven an Industrie- und Gewerbeland mehr verfügt. «Es ist beklemmend für einen Gemeindepräsidenten, wenn er Anfragen von auswärtigen und einheimischen Firmen negativ beantworten muss.» Schliesslich hätten der Umbau der Mühle und der Neubau des Steinwerks der Hans Eisenring AG bewiesen, dass es genügend mutige Investoren gebe, die auf Matzingen setzen.