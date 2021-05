Rückblick Als Schnelldenker liebte er Action im Gemeinderrat: Elio Bohner tritt als höchster Frauenfelder ab CH-Gemeinderat Elio Bohner musste sich seine politische Meinung als Frauenfelder Gemeinderatspräsident ein Jahr lang verkneifen. Jetzt will er wieder lustvoll aktiv mittun. Begegnungen und Veranstaltungen, wie sie normalerweise zum täglichen Brot eines höchsten Frauenfelders gehören, waren ihm pandemiebedingt nur wenige vergönnt. Mathias Frei 10.05.2021, 16.45 Uhr

Elio Bohner in der Frauenfelder Eishalle. Der abtretende höchste Frauenfelder ist auch Präsident des EHC Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Diesen Mittwoch fängt für den aktuell noch amtierenden Gemeinderatspräsidenten Elio Bohner eine neue politische Zeitrechnung an. Seit Sommer 2017 gehörte er dem Ratsbüro an, ab 2019 als Vize und zuletzt als Präsident, an der Wahlsitzung steigt er wieder hinunter in die Niederungen der Lokalpolitik.

«Ich würde das Amt schon noch vier, fünf Monate länger ausüben.»

26. Februar 2021: Gemeinderatspräsident Elio Bohner an der Gründungssitzung des Frauenfelder Jugendrats. Bild: Andrea Stalder

Das sagt der CH-Gemeinderat, der im Herbst 31 Jahre alt wird. Jetzt habe man eine Routine entwickelt, das Wissen über die Abläufe geschärft. Trotzdem sagt er: «Ich bin kein Freund von verstaubten Traditionen und Konventionen, aber das Gemeinderatspräsidium auf ein Jahr zu beschränken, dahinter stehe ich.» Denn Bohner will nun wieder lustvoll politisieren, seine Meinung kundtun, etwas, das ihm in den öffentlichen Ratssitzungen im Präsidiumsjahr abging. Jedes Präsidium entwickelt wohl seinen eigenen Stil, eine Sitzung zu eröffnen. Bei Bohner war das nicht anders.

«Aber das waren dann doch eher seichte Voten von mir.»

Prozesse optimiert im Ratsbüro

19. August 2020, als im Gemeinderat noch keine Maskenpflicht galt: Gemeinderatspräsident Elio Bohner. Bild: Andrea Stalder

Bohner ist beruflich als Unternehmensberater unterwegs. Sein Job ist es, in der Privatwirtschaft Prozesse zu optimieren. Das hat er auch im Ratsbüro gemacht. So hat Bohner, der seit vergangenen Jahr verheiratet ist, einen einfachen Ablauf entwickelt, um eingegangene Vorstösse im Ratsbüro auf ihre Gültigkeit zu untersuchen und freizugeben. Nicht weniger einfach ist eine von ihm entwickelte Online-Excel-Datei, die das Büro seit der ersten Sitzung nach dem ersten Coronalockdown verwendet.

«Weil wir im Ratsbüro nicht mehr nahe nebeneinander sitzen konnten, griffen wir beim Auszählen der Stimmen auf dieses Instrument zurück.»

10. Juni 2020: Elio Bohner schafft die Wahl zum Gemeinderatspräsidenten. Recht der neue Vize Claudio Bernold. Bild: Reto Martin

Nicht nur das Auszählen im Ratsbüro hat sich gewandelt, was der Pandemie geschuldet ist. Auch das Präsidiumsjahr war ungleich weniger zeitaufwendig, was das Repräsentieren und den Besuch von Veranstaltungen betrifft. Machten sich frühere Präsidentinnen und Präsidenten fast einen Wettkampf daraus, mehr Veranstaltungen als das Vorgängerpräsidium machen zu können, so wird Bohner in dieser Hinsicht bei weitem nicht mithalten können.

«Ich konnte meine Veranstaltungseinladungen an einer Hand abzählen. Gleichwohl durfte ich dabei auch spannende Persönlichkeiten kennen lernen.»

Ein Vorteil habe das mit sich gebracht: «Ich habe das Präsidiumsjahr insofern gesundheitlich gut überstanden, weil ich mich nicht jeden zweiten Tag durch einen Apéro prosten musste.» Bohner lacht herzhaft, schaut an sich runter. Jetzt sei er schon über ein Jahr im Homeoffice.

«Ein bisschen mehr Bewegung würde mir nicht schlecht tun.»

Porträt des zukünftigen Gemeinderatspräsidenten am 5. Juni 2020: Elio Bohner vor dem Eisenwerk. Bild: Reto Martin

An Action fehlte es Bohner trotzdem nicht. «Es gab ja einige knifflige Fragestellungen im Ratsbetrieb, bei denen man den Kopf bei Sache haben musste.» Den Kopf hatte Schnelldenker Bohner stets bei der Sache, etwa kürzlich in der Aprilsitzung, als die Botschaft zur Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums auf der Traktandenliste stand. «Wäre der Antrag von Gemeinderat Christoph Regli durchgekommen, wäre es kompliziert worden.» Bohner hat deshalb schon im Voraus bei jeder Sitzung alle möglichen Szenarien gewälzt. «Das ist wie Schachspielen im Kopf.» Dieses Vorgehen habe natürlich auch bedingt, dass er in jedem Geschäft tief drin war.

Spannungsfelder im Grossen Bürgersaal

27. Mai 2019: Der neue Vizepräsident Elio Bohner mit der neuen Gemeinderatspräsidentin Severine Hänni. Bild: Donato Caspari

Er wolle Chancen wahrnehmen und Politik ermöglichen, sagte Bohner kurz vor seiner Wahl zu diesem Medium. Das sei ihm durchaus gelungen, zieht er nun Bilanz. Bohner wirkt in seiner Freizeit als Präsident des EHC Frauenfeld, ist als Schiedsrichter gemeldet. Das Präsidiumsjahr sei für ihn wie für ein Schiri die Hockey-Playoffs gewesen. «Hoher Rhythmus trifft auf ein weniger dickes Regelwerk, wodurch ich öfters laufen liess.» Aber falls nötig griff Bohner bildlich gesprochen auch mal zur Pfeife und griff konsequent durch. Ein Schiedsrichter verhindere das Spiel nicht, sondern bilde eine Grundvoraussetzung, dass es überhaupt stattfinden könne. Er habe darum nie den Eindruck gehabt, dass ihm das Amt zu viel sei.

Porträt für die Gemeinderatswahlen 2011: Elio Bohner. Bild: PD

Dafür blieb bei Bohner der Eindruck zurück, dass im Grossen Bürgersaal vermehrt Spannungsfelder vorherrschen: innerhalb des Gemeinderats sowie zwischen Gemeinderat und Stadtrat. Ab und zu täte es der Lokalpolitik gut, wenn man nicht geizen würde mit gegenseitigem Vorschussvertrauen, sagt Bohner. Und was gibt der abtretende höchste Frauenfelder seinem Nachfolger, FDP-Gemeinderat Claudio Bernold, mit auf den Weg? Er solle sich immer auf alle Eventualitäten vorbereiten. «Und er darf mehr Unterstützung anfordern von seinem Vizepräsidium und vom Ratsbüro, als ich es gemacht habe.»