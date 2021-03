RÜCKBAU Requiem auf ein Monster: Der alte Bettenturm des Kantonsspitals Frauenfeld ist schon bald nicht mehr Eine Landmarke wird Geschichte. Das Bettenhochhaus in Huben, das 1974 in Betrieb ging, wird bis in den Spätsommer 2021 verschwunden sein. Fast 50 Jahre, rund 60'000 Geburten und eine halbe Million Patienten: Das sind nur die nackten Zahlen. Alfons Raimann* 04.03.2021, 19.30 Uhr

So wollen wir denn Abschied nehmen und seiner gedenken. Im Guten. Denn er hat uns beinahe 50 Jahre lang gedient. In allen Lebenslagen ist er uns beigestanden. Von der Geburt bis zum Tod. Nun ist er selber am Ende, der Bettenturm des Frauenfelder Kantonsspitals. Seit geraumer Zeit überragt sein ausgebeintes Skelett den Stadthorizont. Wenige Wochen noch, dann ist auch das Geschichte. Dann werden die Diamantfräsen, Abbruchbagger und Muldenkipper ihm den Rest gegeben haben, werden die geschätzten 20'000 Tonnen Stahl, Beton, Glas und Backstein beiseite gekarrt sein.

Was nun scheinbar traurig endet, erschien 1974 als Hoffnungszeichen am Thurgauer Himmel.

Damals brach weltweit eine entfesselte Techno-Zivilisation auf. Das Universum wollte erobert, der Mond betreten sein. Immer höher hinauf. Zwar hatten wir als Besitzer des Matterhorns weder Wolkenkratzer noch Interkontinentalraketen nötig. Aber etwas, das hoch und her vor ihren Augen aufragte, hatten Herr und Frau Schweizer schon immer gern, am liebsten etwas Erhabenes, das die altmodischen Kirchtürme mit ihrem lästigen Glockengebimmel ersetzte. Und so machte sich die Architektengeneration der 1960er-Jahre (und vermehrt wieder ab den 2010er-Jahren) auf und liess noch und noch städtische Hochhäuser in den Himmel schiessen.

Spitaltürme schossen wie Pilze aus dem Boden

Auch das Gesundheitswesen strebte seit den «Swinging Sixties» zu neuen Höhepunkten: medizinisch, volkswirtschaftlich und architektonisch. In vielen Städten schossen Spitaltürme wie Pilze aus dem Boden. So auch in St.Gallen 1960 und 1975, Winterthur 1968, Zürich 1970 (Triemli) und Luzern 1982 («Schoggiturm»). Der ländliche Thurgau wollte nicht zurückstehen. 1963 entschied er, den längst fälligen Neubau des Kantonsspitals endlich zu errichten, nicht etwa in der Thurebene, sondern hoch über Frauenfeld, als ein erhabenes Wahrzeichen des aufstrebenden Hauptortes und als Manifest eines hochgerüsteten Gesundheitssystems. Zum Architekten wurde Max P. Kollbrunner erwählt. Der Zürcher hatte sich zusammen mit Theo Hotz an vielen öffentlichen Gebäuden ausgezeichnet, am Projekt des Stadtspitals Triemli mitgearbeitet, die spektakulären Hardhochhäuser in Zürich errichtet sowie in Weinfelden das Paul-Reinhart-Schulhaus in karger Eleganz gestaltet.

Und nun also der Turm über Frauenfeld. Im Herbst 1968 fuhr schweres Baugerät auf. Zwei Jahre später war der sogenannte «Breitfuss» fertiggestellt, ein fünfgeschossiger Betonkoloss von der Grösse eines Fussballfeldes, versehen mit acht aufragenden Pfeilern von gewaltigen Dimensionen. Auf diese Pfeiler wurde 1971 der «Auffangtisch» für den Turm gesetzt, eine 1,5 Meter dicke und 50 mal 23 Meter grosse Platte aus 4500 Tonnen Spannbeton. Danach karrten Schwertransporter im Monatstakt die vorfabrizierten Elemente für die zwölf Geschosse heran. Ende 1972 wurde Aufrichte gefeiert.

Eigentlich wäre dieser Turm eine Schönheit.

Der Schaft hat klassische ausgewogene Proportionen. Die lichten Fenster- und Brüstungsbänder verleihen den Fassaden Leichtigkeit und Transparenz. Und hätte man das sogenannte Installationsgeschoss zwischen «Breitfuss» und «Auffangtisch» nicht zugemauert, würde der Baukörper als abgehobene Gestalt über Frauenfeld schweben.

Vergesst das Abgehobensein. Die Turmgestalt leidet nicht nur an ihrem Bleifuss. Auch ganz oben stimmt vieles nicht. Die Attika auf dem Flachdach blickt merkwürdig verschroben in die Welt. Sie besteht aus einer Vielzahl gegeneinander versetzter und teils fensterloser Kuben. Und vor allem befremdet ihre Position: Aus der Turmmitte stadtseitig verschoben, ragt der skurrile Baukörper rund drei Meter über die Nordfassade des Turms hinaus. Um nicht abzustürzen, klammert er sich gleichsam an den kastenartigen Mittelrisalit. Dieser steigt, einem Riesenschlot oder Aufzugsturm ähnlich, die ganzen 64 Meter hoch und beherbergt die Nottreppe und die Putzbalkons.

Faible für die körperhafte Architektur

Wie kam es zu diesen Missbildungen? Böse Zungen behaupten, man habe den Platzbedarf der zentralen Lifte falsch berechnet, sodass man die Fassade ausbeulen musste. Dazu passt ein Zitat des italienischen Priesters und Philosophen Giordano Bruno:

«Se non è vero, è molto ben trovato.»

Zu Deutsch: «Wenn es nicht wahr ist, ist es doch gut erfunden.»

Wahrscheinlich lief es ganz anders. Architekt Kollbrunner hatte ein Faible für die skulpturale, körperhafte Erscheinung von Architektur. Auch bevorzugte um 1970 der sogenannte Brutalismus rohe und kraftvolle Gegensätze. Und zu alledem noch dies: Damals war unsere Zivilisation mondsüchtig. Bilder von der Raumfahrt, namentlich die NASA-Raketenstarts in Cap Canaveral und ganz besonders die Rampenskelette mit den vorkragenden Aufbauten blendeten das kollektive Unterbewusstsein. Auskragende Türme wurden der letzte Schrei in der Architektenszene.

Wieso auch nicht in Frauenfeld? Der Spitalturm gleichsam als Seelenabschussrampe? Darf man der ernsthaften Medizin so viel Sarkasmus zutrauen?

Monster, so hat es uns Victor Hugo mit dem «Glöckner von Notre Dame» beigebracht, können durchaus ein Herz haben und ein Bauwerk beseelen. Und ja: In jeder Gestalt wohnt das Gute. Ganz gewiss auch im «todgeweihten» Frauenfelder Bettenturm. Man studiere die eindrückliche Spitalchronik von Roger Gonzenbach (Huber-Verlag, 1996) oder die Jahresberichte der Spital AG Thurgau. Da gehen die Augen auf darüber, was Menschen im Monster während fast 50 Jahren Gutes vollbrachten. In wenigen nackten Zahlen: Geschätzte 60'000 Babys erblickten hier das Licht der Gebärabteilung. Etwa eine halbe Million Patienten, darunter rund 50'000 Notfälle, fanden im Betonblock Herberge und Heilung.

Und das neue, 2019 fertiggestellte Bettenhaus? Es ist wunderschön geworden. Seine vorgesetzten Rasterfassaden sind von geheimnisvoller Tiefe und bestechender Eleganz. Erhaben schwebt der wohlproportionierte Baukörper über der Frauenfelder Skyline. Man fühlt sich nach Venedig versetzt und sieht einen Kreuzfahrt-Giganten geisterhaft vorbeigleiten. Hier waltet uralte Symbolik. Architektur ist seit Menschengedenken aufs Engste mit der Schiffbaukunst verbunden und gemahnt uns mit monumentaler Entschiedenheit an das Vergängliche.

So gehe nun dahin, du alter Bettenturm, du geliebtes und ein wenig auch gehasstes Monster.

* Der Autor dieses Artikels hat während 35 Jahren bei der Denkmalpflege des Kantons Thurgau gearbeitet und ist langjähriger Anwohner des Kantonsspitals.