Royaler Pferdefreund

Von Mittwoch, 28.August, bis Sonntag, 1.September 1974, war Frauenfeld Austragungsort der zweiten Weltmeisterschaft der Viererzug-Gespannfahrer. Mittwoch und Freitag standen Dressurtage auf der Rennbahn auf dem Programm. Am Freitag fand die Eröffnungsfeier statt. Die 41 Kilometer lange Marathonfahrt von Frauenfeld über Warth, Hüttwilen, Liebenfels, Homburg und Pfyn mit Ziel an der Rorerbrücke stand am Samstag auf dem Plan. Laut Berichterstattung in der Thurgauer Zeitung säumten weit über 30'000 Pferdesport-Begeisterte die Strecke. Abends ging die nationale Fahrschau mit 102 Gespannen und entsprechend 408 Pferden in der Frauenfelder Innenstadt über die Bühne. Am Sonntag fanden sich 20'000 Zuschauer für die Schlussfeier auf der Pferderennbahn ein. Für die Festfreudigen standen am Donnerstag- und Samstagabend Stadtfeste auf dem Programm. (ma)