Rowdy peinigt seine Liebste und rast mit 100 km/h durch Tägerwilen – jetzt wird er vom Gericht vollumfänglich schuldig gesprochen Vor allem wegen einer Temposünde und brachialer Gewalt an seiner Freundin muss ein 21-Jähriger hinter Gitter. Auf der schiefen Bahn ist dieser schon länger unterwegs. Samuel Koch 30.05.2020, 05.00 Uhr

Der Verurteilte raste mit 100 km/h innerorts durch Tägerwilen. Symbolbild

Auf der schiefen Bahn befindet sich der Beschuldigte schon länger. Was sich aber zwischen Dezember 2016 und Mai 2018 im Leben des heute 21-Jährigen abspielt, füllt ganze Aktenordner und endet am Dienstagnachmittag im Beisein seiner Eltern und seiner Ex als Privatklägerin in einem vollumfänglichen Schuldspruch vor dem Bezirksgericht Frauenfeld.

Es kriselt in der Beziehung

Für den Beschuldigten, der am Untersee aufwächst, beginnt alles harmlos mit einem Autounfall in Salmsach. Den Schaden an der «Biene Maja» meldet er jedoch pflichtwidrig zu spät. Zu diesem Zeitpunkt kriselt es bereits in der Beziehung mit seiner damals 17-jährigen Freundin, mit der er ein halbes Jahr zuvor zusammengezogen ist.

«Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und bin jetzt sauber», sagt der junge Mann mit tiefer Stimme. Mit seiner stilvollen Kleidung und seinem Ankerbart wirkt er äusserlich gefestigt, innerlich aber nervös. Weil er in der Beziehung Kontakte zu anderen Frauen pflegt, wirft ihm seine Wohn- und Lebenspartnerin Untreue vor. Immer wieder sei es in den eigenen vier Wänden zum Streit gekommen. Er beschreibt die Streitigkeiten so: «Es ist laut geworden, dann hat sie geweint, und danach haben wir uns wieder versöhnt.»

20 Ohrfeigen für jede männliche Bekanntschaft

Laut Anklageschrift jedoch greift er seine Freundin bis zur Trennung vor gut zwei Jahren «mehrfach in der gemeinsamen Wohnung tätlich an, indem er sie am Hals packte, schubste und ohrfeigte». Warum sie immer wieder zu ihm zurück sei, wollte der Vorsitzende Richter Rudolf Fuchs wissen. Und sie: «Ich glaubte an das Gute und hatte auch grossen Respekt, mich von ihm zu trennen.»

Die Situation verbesserte sich nicht. Im Gegenteil: In der Nacht auf den 1. April 2018 eskaliert es. «Es war schlimm und ist wieder aus einer Kleinigkeit entstanden», sagt das Opfer. Nach dem Streit am Vorabend macht sie sich auf zu einer Party und kehrt erst morgens um zirka 6 Uhr zurück. Der Angeklagte kontrolliert das Smartphone seiner Partnerin. «Dann gab er mir Ohrfeigen», erzählt sie. Zirka 20 Stück, eine für jede Konversation mit einem männlichen Kollegen. Danach packt er sie mit beiden Händen am Hals, würgt sie und droht: «Am liebsten würde ich Dich umbringen.» So, dass sie kein anderer Mann haben könne. Aufgehört habe er erst, kurz bevor sie nicht mehr konnte.

«Er leidet an krankhafter Eifersucht und verbreitet Angst und Schrecken», sagte die zuständige Staatsanwältin vor Gericht. Einmal nimmt er seiner Partnerin den Schlüssel der gemeinsamen Wohnung ab und sperrt sie ein. Fliehen kann sie erst, als zufällig sein Vater vorbeikommt. «Er hat mir geholfen», sagt sie.

Schliesslich entlarven den Täter Fotos, die das Opfer von Hämatomen im Gesicht und den Kratzern am Hals macht. Bis zur Strafanzeige bei der Polizei vergehen jedoch noch drei Monate, obwohl der Vater des Opfers sie längst dazu ermutigt hat. «Ich wollte mich über ihn hinwegsetzen und mich nicht drängen lassen», sagt sie.

Hohes Tempo innerorts und gezückte Waffe beim Deal

Gemäss Richter Fuchs zum schwersten Delikt kommt es Anfang 2018. Mittags kurz vor 13 Uhr drückt der Angeklagte den BMW 320i eines Freundes bei nasser Fahrbahn in Tägerwilen innerorts auf 100 km/h. «Das ist so korrekt, ich hatte damals meinen ersten Tag bei einer neuen Stelle und war zu spät dran», sagt der als Fachangestellter Gesundheit Ausgebildete mit stoischer Ruhe. Nur 5 km/h schneller, und er hätte sich wegen Raserei verantworten müssen. Den Führerausweis erlangt er derzeit gerade wieder, weil ihm die Polizei diesen wegen mehrerer Verletzungen der Verkehrsregeln früher schon weggenommen hat.

12 Monate Freiheitsstrafe

Nachdem er wegen häuslicher Gewalt einen Tag in Untersuchungshaft verbringt, wechselt der Angeklagte sein Umfeld, zieht in den Kanton Zürich und findet dort eine Stelle. Die Zeit der Verbrechen ist aber noch nicht vorbei. Am Bahnhof Bülach kommt es bei einem arrangierten Drogendeal zu einer weiteren Nötigung und zu weiteren Widerhandlungen gegen das Waffengesetz. «Sie sind haarscharf an einem Raub vorbeigeschrammt», sagt Richter Fuchs. Zum Schuldspruch gesellen sich mehrfache einfache Körperverletzung, Drohung, mehrfache Tätlichkeit sowie einfache und grobe Verletzung der Verkehrsregeln. «Für das Gericht ist der in der Anklage ausgeführte Sachverhalt in allen Punkten nachgewiesen», sagt Fuchs nach der Urteilsverkündigung. Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilt den 21-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, wobei die Hälfte davon nach Abzug von vier Tagen Untersuchungshaft vollziehbar ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.