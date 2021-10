Mitte Thurgau ist bei der Pflegeinitiative unentschlossen

Romanshorn Pflege-Initiative führt bei der Thurgauer Mitte-Partei zu einer Pattsituation Die Mitte Thurgau sagt Ja zum Covid-19-Gesetz, Nein zur Justizinitiative und ist bei der Pflege-Initiative unentschieden. Damit gibt es bei dieser Vorlage die vom Präsidenten befürchtete Stimmfreigabe. Kurt Peter 30.10.2021, 04.10 Uhr

Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli vertritt bei der Pflege-Initiative den indirekten Gegenvorschlag.

Key: Anthony Anex

72 Stimmberechtigte der Mitte Thurgau trafen sich zum Parteitag und der Parolenfassung für die eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November. EVP-Kantonsrätin Elisabeth Rickenbach warb in ihrem Referat für ein Ja zur Pflege-Initiative. «Der Pflegebedarf wächst, der Anteil älterer Menschen in der Schweizer Bevölkerung wird höher», sagte sie. Bedenklich sei, dass bis 2030 insgesamt 70'000 Pflegefachpersonen fehlten und es eine hohe Zahl an Berufsaussteigern gebe.