Rollstuhlsport «Ein Riesenärgernis»: Der Thurgauer Marcel Hug verpasst am Boston Marathon eine Kurve und damit 50'000 Dollar Nach Platz zwei am Sonntag in Chicago gewinnt Marcel Hug tags darauf mit einer herausragenden Leistung den Marathon in Boston. Doch um den Streckenrekord bringt sich der 35-jährige Pfyner selber. Sein Malheur muss er bis zum grossen Finale in New York wieder aus dem Kopf bringen. Jörg Greb 13.10.2021, 18.15 Uhr

Marcel Hug feiert mit Manuela Schär den Schweizer Doppelsieg in Boston. Bild: Charles Krupa/AP

Die Herausforderung, der sich Rollstuhlsportler Marcel Hug in den USA stellte, war riesig: innert 24 Stunden zwei Marathons auf Weltklasseniveau. Zwei richtungsweisende Rennen zudem. Im Zweikampf um die Gesamtwertung in der Abbot Major Marathon-Serie liefern sich der Thurgauer Hug und der Amerikaner Daniel Romanchuk ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im dritt- und zweitletzten Rennen in Chicago respektive Boston ging es für Hug darum, eine Vorentscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen oder zumindest keinen kaum mehr wettzumachenden Rückstand einzuhandeln. «Zwei Siege», formulierte der vierfache Goldmedaillengewinner der Paralympics sein ambitioniertes Ziel.

In Boston mit bis zu 75 km/h über den Asphalt gerollt

Dem 35-jährigen Pfyner glückte das Unterfangen nicht. Im ersten Rennen über die 42,195 km in Chicago verpasste er den Sieg. Sein Dauerwidersacher Romanchuk, der das gleiche Programm absolvierte, erwies sich im Endkampf als stärker. Hug blieb Platz zwei. Doch es gelang ihm, die Enttäuschung wegzustecken. Tags darauf in Boston präsentierte er sich an der Startlinie des zweiten Marathons in unglaublicher Frische. Mit einem Tempo von bis zu 75 km/h raste der Schweizer über den Asphalt – und distanzierte Romanchuk wie auch die weiteren Widersacher. Trotz der grandiosen Leistung überwog im Ziel die Enttäuschung. Hug empfand gar «einen Riesenärger». Warum? In der zweitletzten Kurve folgte Hug dem Führungsfahrzeug anstatt den Schwenker nach rechts in Richtung Ziel zu nehmen. Hug sagt:

«Ich kenne den Parcours und hatte ihn vor dem Rennen auch studiert, war aber derart fokussiert und am Limit gewesen.»

Zwar realisierte er sein Malheur schnell, bremste ab, wendete und nahm wieder Tempo auf. Aber die Unterbietung des eigenen Streckenrekords war damit verpasst – um neun Sekunden. Für den Rekord hätte es 50'000 Dollar Prämie gegeben.

Mit Vollgas über die Ziellinie: Marcel Hug verpasst am Boston Marathon den Streckenrekord um lediglich neun Sekunden. Bild: Cj Gunther/EPA

Den Kopf frei bekommen für das Finale in New York

«Das ist megaärgerlich», sagt Hug. «Trotz exzellenter Leistung.» Jetzt gilt es für den Pfyner, diesen Dämpfer wegzustecken und die verbleibenden knapp vier Wochen bis zum Finale am New York Marathon zu nutzen und den Kopf wieder frei zu bekommen. Und einen kleinen Trost fand er trotzdem: Die Sprintwertungen, die auch Punkte und Geld geben, konnte er in beiden Rennen für sich entscheiden.