Rockmusik «Wir lassen es krachen»: Shakra sollen das Casino beim Bandcontest «Frauenfeld rockt» zum Beben bringen Die Schweizer Hardrockformation Shakra soll dem Finalabend von «Frauenfeld rockt» am 28. Mai die Krone aufsetzen. Die Berner werden wegen ihres harten, kernigen Rocks oft als Nachfolger von Krokus genannt. Die Formation soll das Frauenfelder Casino rocken. 25.01.2022, 16.30 Uhr

Die Berner Rockband Shakra, Headliner am Bandcontest «Frauenfeld rockt». Bild: PD

Mit der Ankündigung von Shakra als Hauptact bei «Frauenfeld rockt» ist das Geheimnis für den Finalabend vom 28. Mai gelüftet. Und die ersten Reaktionen auf den Headliner sind durchwegs positiv. Die Hardrockformation selber sei voll motiviert, im dritten Jahrzehnt ihres Bestehens das Coronavirus mit kernigem Hardrock in die Schranken zu weisen. Coronabedingt ist die Zahl der Plätze im Casino Frauenfeld allerdings beschränkt und gemäss aktuellem Stand der Schutzmassnahmen gelangen maximal 300 Eintrittskarten in den Vorverkauf, heisst es seitens «Frauenfeld rockt».

Von den «jungen Wilden» bis zu älteren Semestern Organisator von «Frauenfeld rockt» ist der gleichnamige Verein, der im Bereich Rockmusik eine Brücke schlagen will zwischen lokalem Schaffen und nationaler/internationaler Reputation. Gleichzeitig wird der hiesigen Rockszene eine Plattform geboten. Der Verein Frauenfeld rockt ist offen für alle, die Freude an der Rockmusik haben. Von den «jungen Wilden» bis hin zu älteren Semestern. Schliesslich sei die Rockmusik ein Stil, der Generationen verbindet. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein Frauenfeld rockt koste 30 Franken und Anmeldungen können via Website gemacht werden. Zum Jahresprogramm gehört ein Stammtisch, der jeweils am ersten Montag im Monat ab 19 Uhr stattfindet. In der ersten Jahreshälfte ist der Stammtisch jeweils im Brauhaus Sternen, in der zweiten Jahreshälfte in der Eisenbeiz. (red)

Vor dem Auftritt von Shakra werden im Casino zwei Rockbands aus der Region die Chance erhalten, das Publikum und eine prominent besetzte Jury von ihren musikalischen Qualitäten zu überzeugen. Diese beiden Bands werden an den Contests am 25. und 26. März im Eisenwerk erkoren, wo pro Abend jeweils drei Formationen um die Gunst des Publikums spielen werden. Auf die Siegerband am Finalabend warten attraktive Preise. Neben dem «Frauenfeld rockt 2022»-Award erhält sie auch die Möglichkeit, in einem professionellen Musikstudio drei Songs aufzunehmen. Darüber hinaus darf sie beim Mitsommerfest im Juni in Frauenfeld auf der Bühne beim Konvikt rocken. Als Moderatorin für die drei Events von konnte Jasmin Barbiero, Moderatorin von Radio Top, gewonnen werden.

Anknüpfung an lebhafte Vergangenheit

Es sei also alles angerichtet für einen erstklassigen Event zur rockigen Nachwuchs-Förderung. Mit «Frauenfeld rockt» soll an die lebhafte Vergangenheit der Rockmusik in Frauenfeld angeknüpft werden. Viele hatten sich damals allerdings die Augen gerieben bei der Ankündigung, an jene Zeit vor zwei Jahrzehnten anzuknüpfen, bevor das Open Air Frauenfeld von der riesigen Rockparty zum Hip-Hop-Event mutierte. Im Gegensatz zu den grossen Outdoorfestivals ist «Frauenfeld rockt» aber ein Indoorcontest für Nachwuchsrockbands, bei dem das Publikum über den Sieg mitentscheidet. (red)

