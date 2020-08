Rockklänge zum Abschied nach 54 Jahren: Die Band The Circles startet ihre letzte Tournee am Freitag im Frauenfelder Casino Immer wieder traten die Lokalmatadoren mit Coverversionen aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren auf. Nun ist Schluss mit The Circles. Die Frauenfelder Band startet am Freitag ihre Abschiedstournee, coronabedingt etwas verzögert. 18.08.2020, 11.30 Uhr

Rolf Kurz, Renato Wullschleger, Peter Güttinger, Markus Eberle und Jürg Gallo bilden die Band The Circles. Bild: PD

Als er 1966 zusammen mit Roland Widmer (Drums), Guido Brunschwiler (Gitarre) und Jörg Gross (Bass) Ende 1966 die Circles gründete, konnte Peter «Jimmy» Güttinger die lange Erfolgsgeschichte der Frauenfelder Band nicht voraussagen. Immer wieder traten die Lokalmatadoren mit Coverversionen aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren auf, nicht nur regional, sondern in der ganzen Schweiz. Und sie erfreuten Fans mit kommerzieller Rockmusik.

Nun, nach 54 Jahren, ist Schluss mit The Circles. «An alle Fans: Wir haben uns entschlossen, per Ende 2020 die Circles nach 54 Jahren aufzulösen», schreibt die Band auf ihrer Website.

Auftrittspause wegen Coronapandemie

Ganz so viele Auftritte, wie es die Bandmitglieder gehofft hatten, wurden es nun aber nicht. Das halbe Jahr Auftrittspause, bedingt durch das Coronavirus, hat auch den Circles einen Strich durch die Rechnung gemacht.

So auch beim ursprünglich Anfang Juni geplanten Konzert während des Besuchs der Tour de Suisse, der aber pandemiebedingt ins Wasser fiel. Aber nun soll es losgehen. Am Freitag, 28. August, startet die Abschiedstournee von The Circles im Frauenfelder Casino. Das Konzert findet als Promotion­event für die Tour de Suisse 2021 statt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird eine Kollekte erhoben. Und in der aktuellen Situation ist klar: Der Anlass wird unter einem Coronavirusschutzkonzept durchgeführt, es werden unter anderem die Kontaktdaten aller Besucher erhoben. Das finale Konzert der Circles findet am 5. Dezember im Eisenwerk in Frauenfeld statt.