Rocken als Familiensport: Wie ein Stein aus Florida einer Thurgauer Mutter ein neues Hobby brachte – und 60'000 Schweizern mit ihr Vor einem Jahr startete ein Ehepaar aus Winterthur einen Trend, der sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Schweiz ausgebreitet hat. Eine Thurgauerin erzählt, warum sie und ihre Kinder davon so begeistert sind – und Tausende andere Schweizer auch. Enrico Kampmann 19.06.2020, 05.20 Uhr

Nadine Vetsch und ihre Söhne bemalen Steine in ihrem Zuhause in Wäldi. Bild: Andrea Stalder

Es war ein ganz gewöhnlicher Stein, der alles ins Rollen brachte. Dennoch war es kein Stein wie jeder andere. Jemand hatte ein Vergissmeinnicht darauf gemalt – vielleicht ein Kind. Die blaue Farbe sticht Evelyn Truttmann schon von weitem ins Auge, als sie im Frühling 2019 am Cape Coral in Florida wandert. Sie und ihr Mann Thomas sind hier in den Ferien. Der Stein liegt am Fusse eines Aussichtsturms, von dem man auf den Golf von Mexiko hinausblickt. Auf der Rückseite steht die Adresse einer Facebook-Gruppe, und dass sie den Stein behalten oder «wieder aussetzen können». Das sei ihnen überlassen, doch sie mögen doch bitte ein Foto davon in die Facebook-Gruppe stellen, mit einem Hinweis, wo sie den Stein fanden.

So haben die Truttmanns das «Rocken» entdeckt. Das Bemalen und Aussetzen von Steinen – Rock ist Englisch für Stein. Einziges Ziel ist es, einer unbekannten Person mit dem unerwarteten Fund des bemalten Steins eine Freude zu bereiten. Die Freude der Truttmanns über die Entdeckung ist so gross, dass sie sich kurzer Hand dazu entschliessen, das Rocken in die Schweiz einzuführen.

60'000 Mitglieder innerhalb eines Jahres

Ein Jahr später zählt die von den Truttmanns geschaffene Facebook-Gruppe «CH-Rocks Original» knapp 60'000 Mitglieder. «Bevor wir anfangen konnten, haben wir erst mal etwa 300 Steine bemalt und ausgesetzt. Hauptsächlich im Raum Winterthur und im Thurgau, da ich dort oft beruflich unterwegs bin», sagt Stefan Truttmann. Insgesamt hätten er und seine Frau über das letzte Jahr etwa 1200 Steine ausgesetzt.

Der Stein, der alles ins Rollen brachte: Die Truttmanns fanden ihn beim Wandern in Florida. Bild: PD

Innerhalb kürzester Zeit zählte die Facebook-Gruppe Tausende von Mitgliedern –Tendenz steigend. Einen derartigen Erfolg hätten sich die beiden in den wildesten Träumen nicht vorstellen können. Anfangs hätten sie sich höchstens 200 bis 300 Mitglieder erhofft.

«Wir dachten, die Schweizer seien gegenüber den Amerikanern weniger begeisterungsfähig. Aber wir wurden eines Besseren belehrt.»

Sie entdeckte dadurch ein verborgenes Talent

Im Haushalt von Nadine Vetsch aus Wäldi ist das Rocken zum regelrechten Familiensport geworden. Die Mutter zweier kleiner Kinder, zweieinhalb und vier Jahre alt, erfuhr letzten Dezember von Freunden, die mit den Truttmanns verwandt sind, von «CH-Rocks Original». Von Neugier gepackt besuchte sie die Facebook-Gruppe und fing kurz darauf an, ihre ersten Steine zu bemalen und auszusetzen. Mittlerweile sei es ihr intensivstes Hobby: «Ich wusste gar nicht, wie gut ich malen kann», sagt Vetsch, «ich habe dadurch ein neues Talent in mir entdeckt». Die Kinder hätten auch grossen Spass daran. Vetsch habe schon mindestens 200 bis 300 Steine bemalt; die Kinder bereits 50 bis 60.

Bild: Andrea Stalder

Pin-Up-Girls sind ihr Lieblingsmotiv

«Ich habe die Mal-Utensilien in der Küche stehen und beim Vorbeilaufen mache ich immer wieder einen Strich. Mir fehlt meistens die Zeit, einen Stein an einem Stück zu bemalen». Vetsch verziert die Steine mit den verschiedensten Motiven; von Tieren, über Comics bis hin zu einem Ausschnitt der ikonischen Erschaffung Adams des Renaissance-Künstlers Michelangelo. Am liebsten malt Vetsch jedoch Frauen; insbesondere Pin-Up-Girls. Da müsse man allerdings ein bisschen schauen, wo man sie hinlegt, «vielleicht nicht gerade auf den Spielplatz».

Nadine Vetsch malt am liebsten Pin-Up-Girls. Andrea Stalder

Sie entdeckte das Rocken Dezember letzten Jahres. Seitdem habe sie schon einige neue Kontakte und Freundschaften geknüpft. «Bekanntschaften von ausserhalb haben mir schon öfters Steine ums Haus gelegt», sagt sie. Ihr grösster Fan sei allerdings ein elfjähriger Junge aus dem Nachbardorf. Er läge immer auf der Lauer, bereit, den nächsten ausgesetzten Stein zu ergattern. Vor kurzem habe er auch selbst angefangen, Steine zu bemalen.

Günstiger Spass für die ganze Familie

Ihre eigenen Steine seien bereits im ganzen Thurgau verteilt: «Immer wenn ich ein paar fertig habe, nehme ich sie mit und setze sie aus, wenn ich unterwegs bin; von Kreuzlingen bis Frauenfeld». Ironie des Schicksals: Vetsch selbst ist allerdings noch nie ganz woanders durch Zufall an einen Stein herangelaufen. Doch vielleicht dauert das nicht mehr allzu lange. Der Trend sei ansteckend: Sie sei schon längst nicht mehr die Einzige, die in Wäldi rockt. «In meinem Umfeld werden es immer mehr. Und immer öfter höre ich, dass auch in Kindergärten und Spielgruppen Steine bemalt werden.» Sie kann nachvollziehen, warum der Trend so erfolgreich ist.

«Es ist ein schönes Familien-Hobby. Alle Mitglieder können sich beteiligen, es kostet nicht viel, und beim Aussetzten der Steine kommt man auch raus an die frische Luft».

Den Stein, den die Truttmanns damals fanden, haben sie noch im selben Urlaub wieder ausgesetzt. Nur das Foto bleibt ihnen. Doch die Entscheidung hätten sie nie bereut. Es gibt einem schon zu denken, was ein ganz gewöhnlicher Stein bewirken kann; nur weil jemand ihn mit einem Vergissmeinnicht verziert.