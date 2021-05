Rock 'n' Roll Trotz Corona fast echte Turnierstimmung in Müllheim Die Mitglieder der Tanzschule Rock Academy haben ihr Können auf dem Parkett unter Beweis gestellt und mehrere Siege und Podestplätze geholt. 17.05.2021, 16.45 Uhr

Die Tänzerinnen und Tänzer der Rock Academy haben beim Turnier in Müllheim gut abgeschnitten. Bild: PD

In Müllheim haben sich 150 Rock-'n'-Roll-Tänzerinnen und -Tänzer für ein Turnier eingefunden. Dies trotz Pandemie. Aufgeteilt nach Clubs und Kategorien haben sich die Tänzer in den ihnen zugeteilten Zeitfenstern in der Halle aufhalten können. Für das Aufwärmen standen separate Sektoren zur Verfügung.

In der Fanzone haben eine Handvoll Trainingskolleginnen und -kollegen die Tanzenden angefeuert, was fast eine echte Turnierstimmung aufkommen liess. Den Eltern blieb der Zutritt zur Halle jedoch verwehrt. Für sie gab es vor der Halle ein Take-away-Angebot mit Kuchen und Kaffee. Sie konnten via Livestream das Turnier mitverfolgen.

Das ganze Podest belegt

Die Rock-Academy-Mitglieder glänzten am Samstag, 15. Mai, in Müllheim mit ihren tänzerischen Leistungen. Die «Juveniles»-Paartänzer belegten das ganze Podest mit Davide Garappa und Sanja Kressebuech an der Spitze. Die Siege der Kategorie «Kids und Beginners» gingen ebenfalls an Tanzpaare der Rock Academy. Bei den «Small Formations Juniors» belegten die Gruppen «Glamorous» und «Spirit» Platz zwei und drei. Der Final der Juniors-Paartänzer ergab zwei weitere Podestplätze.

Die nationale Turniersaison für den Rock-'n'-Roll-Sport begann am 1. Mai in Zollikofen, Bern. Die Rock Academy zeigte bereits da mit Siegen in allen Juniorenkategorien sowie bei den «Girls Formations» und «Main Class Contact Style», dass auch nach der langen Turnierpause noch mit ihnen gerechnet werden kann.