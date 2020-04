Video Roboter Helga sät und erntet Zuckerrüben auf Feldern am Rhein In Wagenhausen startet ein Versuchsprojekt mit einem Roboter, der autonom Zuckerrüben sät und erntet. Thomas Güntert 07.04.2020, 11.37 Uhr

Der Agrar Roboter Farmdroid FD 20: Energie für die integrierte Autobatterie speist er über vier Sonnenkollektoren. (Bild: PD)

Helga geht die Arbeit nicht so schnell aus. Der in Serie produzierte Roboter – in der Fachsprache heisst er Feldroboter Farmdroid FD20 – ist konzipiert für den Anbau von Zuckerrüben, Raps und Gemüse auf Sand- und Lehmböden. Nun soll mit Helga ein dreijähriges Versuchsprojekt durchgeführt werden, an dem die Bauern Karl und Daniel Vetterli aus Rheinklingen, Marcel Brechbühl aus Kaltenbach und Konrad Langhart aus Oberstammheim beteiligt sind. Daniel Vetterli sagt:

«Helga tönt so richtig engagiert und ziemlich zuverlässig.»

Daniel Vetterli, Landwirt aus Rheinklingen. (Bild: PD)

Nach dem Austrieb jätet Helga nicht nur das Unkraut zwischen den Reihen, sondern hakt auch zwischen den Kulturen einzelne Pflanzen völlig autonom aus. Die Funktionsweise ist ähnlich wie beim herkömmlichen GPS der Traktoren. Zuerst muss das ganze Feld mit vier Eckpunkten digital abgespeichert werden, wobei ein Sicherheitsradius von 1,2 Metern berechnet wird, in dem die Maschine mit der Saatausbringung aussetzt.

Samen gelangen im richtigen Moment in den Boden

Die einzelnen Samenkörner gelangen dann von den fünf Saatgutbehältern über eine Drehscheibe in eine Kontrolleinheit, wo sie genau im richtigen Moment am richtigen Ort ein paar Zentimeter tief unter die Erde kommen. Helga arbeitet auf einer Breite von drei Metern. Vier Solarpanels laden den Akku mit einer Batteriekapazität von 4,8 Kilowattstunden sowie vier in den Roboter integrierte Autobatterien.

Bei der vollautomatischen Aussaat werden die Koordinaten jedes einzelnen Samenkorns gespeichert. «Spannend wird es, wenn der Roboter nach dem Austrieb mit der mechanischen Unkrautbeseitigung beginnt», sagt Daniel Vetterli.

Vergleich zwischen Roboter und Handarbeit

Der Roboter ist zuletzt auf dem Feld von Karl Vetterli in Rheinklingen erstmals getestet worden. Das Versuchsprojekt wird von Hansueli Dierauer begleitet, der bei der Forschungsanstalt für biologischen Landbau (Fibl) in Frick (AG) für die Ackerkulturen verantwortlich zeichnet.

Er erfasst den Unkrautdruck und die Arbeitsqualität der Maschine, um den Einsatz beurteilen zu können. Die Bauern erfassen die Felddaten und den Aufwand für Handarbeit und Maschinen. Um einen Vergleich zu haben, bewirtschaftet Daniel Vetterli eine Teilfläche seines Feldes weiterhin in Handarbeit mit Hacke und Striegel.

Sein Sohn David betreut den Feldroboter während der Arbeiten auf dem Feld. Bei Problemen steht der Agronomiestudent im direkten Kontakt mit der dänischen Herstellerfirma. Und wenn bei Helga mal ein Problem auftritt, wie beispielsweise ein verstaubter Sensor, macht sie Pause und sendet eine SMS.