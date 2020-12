Rickenbach Zwei Prozent der Rickenbacher Stimmberechtigten genehmigten das Budget 2021 und bewilligten zwei Sanierungskredite Die politische Gemeinde Rickenbach rechnet fürs Jahr 2021 mit einem Defizit von 184'700 Franken. Einstimmig Ja sagte der Souverän zu den Krediten für die Sanierung der Wilerstrasse und Mehrzweckhalle. Christof Lampart 10.12.2020, 15.39 Uhr

30 Stimmberechtigte entschieden am Mittwoch über die Ausgaben der Gemeinde im nächsten Jahr. Bilder: Christof Lampart

«Heute schlagen wir alle Minusrekorde». Als Rickenbachs Gemeindepräsident Ivan Knobel dies sagte, meinte er nicht ein klaffendes Loch in den Gemeindefinanzen, sondern «nur» die Minikulisse von 30 Stimmberechtigten (2,07 Prozent), an der Budgetgemeinde 2021 vom Mittwochabend. Doch auch wenn das Gemeindeoberhaupt mit der Situation, wie sie sich ihm darbot, mitnichten zufrieden war, versuchte es doch, der misslichen Lage das Beste abzugewinnen: «Immerhin gewinnen wir mit der Gemeindeversammlung ein bisschen Normalität im Alltag zurück», so Knobel im ungeheizten Mehrzwecksaal.

Testbetrieb auf «Wilenstrasse» zugestimmt

Keine Diskussion entspann sich um das Budget 2021, das, bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 51 Prozent, mit einem Defizit von 184'700 Franken rechnet. Darin eingepreist sei schon die aktuelle wirtschaftliche Lage, erklärte Knobel. Während mit einem Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet wird, wird gleichzeitig fürs Jahr 2021 mit einem Finanzausgleichsbetrag gerechnet. «Damit könnten wir die Ausfälle überkompensieren», so Knobel. Die Stimmberechtigten hiessen Budget und Steuerfuss einstimmig gut.

Mehr zu reden gab der Kreditantrag für die Sanierung der Werkleitungen in der Wilenstrasse (1’440'000 Franken). Wie Knobel und Gemeinderat Walter Rotach ausführten, sei eine Sanierung der Leitungen aufgrund sich häufender Wasserverluste unabdingbar. Gleichzeitig wolle man, wenn man schon den Boden öffne, die Wasserhausanschlüsse, wo nötig, erneuern, eine neue EW-Rohranlage einbauen und die Strassenbeleuchtung auf LED umstellen. Auch sind bei der Raiffeisenbank und beim Swisscom-Gebäude neue, behindertengerechte Bushaltestellen geplant.

Gemeindepräsident Ivan Knobel. Bild: Christof Lampart

Die Gemeinde will die Strasse nach Abschluss der provisorischen Arbeiten zuerst ein Jahr lang einem «Testbetrieb» unterziehen, anhand dessen man erkennen sollte, ob sich die ÖV-Neuerungen positiv auswirkten. Erst danach soll die Strasse ihre definitive Gestaltung erhalten.

Ja zur Mehrzweckhallen-Sanierung

Die Versammlung sagte zum Wilenstrasse-Geschäft ebenso einstimmig Ja, wie auch zum Kredit für die Sanierung des Mehrzwecksaals und der Weinstube (418'000 Franken). Diese, so Gemeinderat Michael Bebie, seien einfach «in die Jahre gekommen». Allerdings wolle man keine Luxussanierung, sondern lediglich eine Auffrischung. Helle sollen die dunklen Boden- und Wandbeläge ersetzen. Zudem will man neue sanitäre Anlagen einbauen. Die Weinstube im Untergeschoss soll aufgefrischt werden und eine Akustikdecke erhalten. Bebie betonte:

«Wir wollen nichts vergolden, sondern einfach erreichen, dass sie wieder auf dem neuesten Stand ist.»

Einstimmig gutgeheissen wurde das neue Reglement über Erschliessungsbeiträge, Ersatz- und Konzessionsabgaben sowie Gebühren. Mit diesem, so Knobel, sollen sämtliche Kausalabgaben, die die Gemeinde erhebt, in einem einheitlichen Erlass geregelt werden. Man wolle so eine «klare, transparente und kundenfreundliche Lösung» bieten, erklärte Knobel.

Ägelsee: 81 neue, optimierte Parkplätze

Abschliessend informierte Raumplaner Pascal Meile vom Ingenieurbüro NRP Ingenieure AG aus Amriswil über die Zonenplanänderung bei der Sekundarschule Ägelsee. Die Bachöffnung im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes bedingt die Verlagerung der südlich der Sekundarschule Ägelsee gelegenen Parkplätze. Neu sollen nun 81 Parkplätze auf einer optimierten Parzelle zu liegen kommen, die bis dato zur Landwirtschaftszone gehört, nun aber in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont werden soll. Über das Projekt und einen entsprechenden Kredit wird die Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen im März 2021 befinden. Der Rickenbacher Souverän soll dann gegen Ende 2021, an der Budgetversammlung 2022, über die Zonenplanänderung abstimmen.

Radweg wird im Frühjahr aufgelegt

Des Weiteren informierte Knobel darüber, dass der Fussweg Mühle/Kirchgasse voraussichtlich bis Ende März 2021 fertig gebaut sein wird. Sogar schon vor Weihnachten soll beim Coop Bau + Hobby ein behindertengerechter Unterstand fertigstellt sein.

Der Neubau des Rad- und Gehwegs entlang des Bahndamms an der Wilenstrasse wird im Frühling 2021 aufgelegt. Derweil sieht es für den Neujahrsapéro 2021 schon jetzt zappenduster aus: Er wurde ersatzlos abgesagt.