Rezension Deo, Sex, Mafia! Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 feiert das zehnjährige Bestehen mit einer aberwitzig-rasanten Liebeserklärung an das Theater «Deus ex Machina» heisst das neue Stück der Theaterwerkstatt Gleis 5, das die Theaterwerkstättler am Freitag in Frauenfeld zu Ehren ihres Zehn-Jahr-Jubiläum uraufgeführt haben. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 08.05.2022, 16.30 Uhr

Alle gemeinsam auf der Bühne: Wanda Wylowa, Joe Fenner, Noce Noseda (liegend), Rahel Wohlgensinger mit Herrn Fässler, Giuseppe Spina, Simon Engeli und Carole Isler. Bild: PD/Regina Jäger Fotografie

Gipfeli, Gipfeli, Gipfeli – die sind das Einzige, was 30 Tage vor der Premiere im Überfluss vorhanden ist. Was fehlt: ein Stück. Oder wenigstens eine Idee, was man auf die Bühne bringen könnte, um das zehnjährige Bestehen der Theaterwerkstatt Gleis 5 zu feiern. Die Pressekonferenz steht an, die Theaterwerkstättler sollen publik machen, was ihre nächste Inszenierung wird. Panik bricht aus. Wo bleiben die Musen, wo bleibt Thalia, die Göttin des Theaters, wenn man sie mal braucht? «Mega peinlich», ein Berg von Gipfeli, und von der Presse erscheint nur eine überkandidelte Feuilletonistenschnepfe der NZZ, die nicht mal weiss, wo sie ist. Eisenwerk? Theater am Gleis? Theaterhaus Thurgau?

Nein, sie ist in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Dort feiern die Theaterwerk­stättler am Freitag ihr zehnjähriges Jubiläum. Mit «Deus ex Machina», einer rasanten, aberwitzigen Komödie, in der sich die Theaterwerkstättler gegenseitig auf die Schippe nehmen, böse und liebevoll zugleich. Und die eine Hommage an diese uralte Kunstform ist: eine Liebeserklärung an das Theater.

Spiel im Spiel! Was für ein Theaterfest

Das Stück basiert auf einer Idee von Simon Engeli, in den Proben wurde es vom Team weiterentwickelt. Auf der Bühne stehen die Gründerin und Gründer der Theaterwerkstatt alle gemeinsam, Rahel Wohlgensinger, Simon Engeli, Joe Fenner, Noce Noseda, Giuseppe Spina, dazu Illustratorin Carole Isler und Schauspielerin Wanda Wylowa.

Mehr Monty Python als antikes Theater: Die Truppe versucht sich an unsäglichen Sartyrtänzen mit Tüchern und Masken, während hinten Carole Isler die Kulisse malt. Bild: PD/Regina Jäger Fotografie

«Deus ex Machina» ist Theater auf dem Theater. Es erzählt episodenhaft eine chaotische, turbulente Produktionszeit nach, von der Pressekonferenz bis zur Premiere. Mitten in der Pressekonferenz hat Simon Engeli die rettende Idee – in dem mysteriösen roten Mäppchen, auf dem sein Name steht, das aber nicht ihm gehört, findet er ein Theaterfragment, vom alten Griechendichter Euripides, dem grössten Dramatiker vor 2500 Jahren! «Thespis» soll sie retten, das Stück über Thespis, den Schauspieler und Erfinder der Tragödie, der in Athen für den Tyrannen ein neues Werk aufführen soll, aber keine Idee hat.

Wie passend! Eine Stimme aus dem Off führt in die Szenen ein, als würde der Theaterraum in Frauenfeld selber sprechen: noch 30 Tage bis zur Premiere, noch 27, 19, 11, 3, noch 3 Stunden. Panik! «Es isch für üs halt kais Schpiil, sone Inszenierig. Mängmol chönt me meine, es gieng um Läbe und Tod», sagt die Stimme. Nichts klappt. Das verhauene Theaterplakat ist da noch das geringste Problem. Deus ex Machina? Wurde leider nicht verstanden. «Deo, Sex, Mafia!»

Herrlich, wie die Theatergruppe über die fünfhebigen Jamben stolpert, sich in hehrem Pathos verliert, sich an unsäglichen Sartyrtänzen versucht, die mehr an Monty Python als an antikes Theater erinnern. Das Spiel im Spiel, wie sie sich selber parodieren, lustvoll changieren zwischen gespieltem Dilettantismus, der plötzlich in theatermagische Momente kippt, und dann wieder schreiend komischen Szenen – es ist ein Theaterfest.

Stück im Stück: Der alte Sklave stirbt. Bild: PD/Regina Jäger Fotografie

Rahel Wohlgensingers in Berlin bestellte Puppe hängt irgendwo in Deutschland fest (Bahnstreik), sie soll halt einfach auf eine ihrer alten Puppen zurückgreifen. Ausgerechnet Herr Fässler, der Esel aus der Weihnachtsgeschichte, soll nun den Tyrannen Pesistratos geben ­– «Beschisstratos», sagt Herr Fässler. Und wieder so ein magischer Theatermoment, wenn Rahel Wohlgensinger, Giuseppe Spina und Herr Fässler in einen Dialog treten und die Puppe ein Eigenleben entwickelt.

Den ominösen Deus ex Machina? Braucht es nicht

Drei Stunden vor Premiere verkrachen sich alle so heftig, dass sie hinschmeissen wollen. Wie es ausgeht? Das sei nicht verraten. Nur so viel: Das Theater siegt. «With a little help from my friends», wie die Spieluhr zwischen den Szenen anklingen lässt. Theater, das geht nur gemeinsam. Theater braucht keinen grossen Retter von aussen, diesen ominösen Deus ex Machina, der am Schluss alles zum Happy End bringen soll. Göttin Thalia breitet ihre Schwingen aus, das Theater rettet sich selber. Denn Geschichten erzählen, über Leben und Tod, Liebe und Hass, Freundschaft, Macht, Streit und Glück – das kann nur die Bühne. Was für ein Theater!

Weitere Aufführungen in der Theaterwerkstatt: 13., 14. und 15.Mai sowie 4., 5., 6., 10., 11. und 12. Juni. www.theaterwerkstatt.ch

