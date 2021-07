Aadorfer Bauernstatue hat wieder einen Kopf: Vandalen zeigen Reue

Reuebekenntnis Nach Enthauptung: Aadorfer Bauernstatue hat ihren Kopf wieder – jugendliche Vandalen entschuldigen sich schriftlich für ihr Verhalten Die kürzlich enthauptete metallene Bauernfigur hat ihren Kopf wieder. Mehr noch: Ein Nachbar der Familie Erni, ein Garagist, hat ihn unentgeltlich angeschweisst und die Narbe mit einem Halstuch verdeckt. Ausserdem haben sich die Vandalen entschuldigt. Kurt Lichtensteiger 27.07.2021, 16.30 Uhr

Die Bauernfigur an der Weiernstrasse hat ihren Kopf wieder – und trägt nun ein Halstuch. Bild: Kurt Lichtensteiger

Wieder zufrieden ist die Familie Erni an der Aadorfer Weiernstrasse nach einem Ärgernis, das ihr eine unbekannte Täterschaft bereitet hatte. Als Urheber dafür vermutet wurden einige Jungs, die am Vorabend beim Eisweiher bis weit nach Mitternacht ein Gelage veranstaltet hatten und sich danach wohl etwas angesäuselt auf den Heimweg begaben. Zurück im Dorf machten sie sich am Hals einer metallenen Bauernfigur zu schaffen, bis diese den Kopf verlor (diese Zeitung berichtete). Helen Erni, die sich vergangene Woche über die Vandalen aufgeregt hatte, ist nun wieder beruhigt: