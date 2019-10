Das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee übt noch bis Mitte November den Ernstfall in den Ostschweizer Kantonen. Deshalb kann es zu Lärm und Mehrverkehr kommen, primär in den Räumen Bernhardzell, Sennwald und Romanshorn.

Rettungsbataillon verlegt seine Schläuche mit schweren Armeefahrzeugen in der ganzen Ostschweiz

Dank Schlauchsystemen können Soldaten Wasser über mehrere Kilometer transportieren. (Bild: PD)

Vom Berner Oberland in die Ostschweiz: In diese Richtung zieht es das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee vom Montag, 21. Oktober, bis 15. November. Im Rahmen einer Übung wird die Territorialdivision 4 mit ungefähr tausend Soldaten vom zugeteilten Mobilmachungsplatz in Thun die Einsatzbereitschaft erstellen und von dort aus direkt die Bereitschaftsräume in den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden beziehen.

Die Grossübungen werden im Raum Bernhardzell, Sennwald sowie Romanshorn durchgeführt, teilt der zuständige Hauptmann Frederik Besse mit, der gleichzeitig als Presseoffizier fungiert.

Bei den Übungen geht es mit erhöhter Bereitschaft darum, das zugeteilte Material zu fassen und die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. «Parallel dazu werden die Soldaten anlässlich der einsatzbezogenen Ausbildung (EBA) auf den bevorstehenden Einsatz vorbereitet», meint Besse. Je nach Szenario variiere die Anzahl von Soldaten, welche an einer Übung teilnehmen.

Bereit für Grossbrände - Soldaten trainieren mit dem Wasserwerfer. (Bild: PD)

Im Katastrophenfall für Zivilbevölkerung im Einsatz

Mögliche Einsatzszenarien im Rahmen der Katastrophenhilfe sind etwa die Rettung von Menschen aus Schadenlagen, Sicherungsaufträge zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Offenhalten von Verkehrsträgern sowie Massnahmen gegen Überflutungen und Grossbrände.

Der Grossteil der dienstleistenden Männer und Frauen des Rettungsbataillons 4 stammt aus der Region der Territorialdivision 4, welche die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Zürich, Glarus und Schaffhausen umfasst. Das Bataillon würde bei einer Katastrophe «subsidiär zur Unterstützung der zivilen Behörden eingesetzt», wie Besse ausführt.

Mehrverkehr und Lärm

Während der Dauer der Grossübung bis Mitte November sind in den Ostschweizer Kantonen vermehrt Armeefahrzeuge unterwegs. Zum Fuhrpark zählen hauptsächlich schwere Lastwagen, jedoch keine Raupenfahrzeuge. Gefechte mit Munition sind ebenso wenig geplant, wie Frederik Besse sagt. «Durch das Arbeiten an- oder auf der Strasse kann es jedoch zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.»

Zudem finde ab Sonntag, 10. November, bis Mittwoch, 13. November, eine Volltruppenübung statt. «Der Standort dieser Übung ist jedoch ausserhalb von Agglomerationen», sagt Besse. Die Schweizer Armee bittet die Bevölkerung für das erhöhte Verkehrsaufkommen und allfällige Lärmimmissionen um Verständnis.