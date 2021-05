Rettung Thurgau Innert 15 Minuten ist der Rettungswagen da: Thurgau will die Rettungsdienste mit einer neuen Organisation optimieren Bei dringenden Notfällen müssen die Patientinnen und Patienten innert 15 Minuten erreicht werden. In wenigen Gemeinden im Kanton Thurgau kann diese Vorgabe derzeit aber nicht erfüllt werden, in einigen anderen nur tagsüber oder unter Beizug ausserkantonaler Rettungsdienste. Hans Suter 14.05.2021, 05.20 Uhr

Das Team des Rettungsdienstes der Spital Thurgau AG setzt sich aus 80 Fachpersonen aus fünf Berufsfeldern zusammen. Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer Regierungsrat hat deshalb einen Auftrag zur Erarbeitung eines Grundlagenberichts zur Neuorganisation des Rettungsdiensts erteilt. Eine Arbeitsgruppe soll die heutige Organisationsform überprüfen und bis Ende 2021 eine weitsichtige Planung für die Reorganisation präsentieren.

13'850 Einsätze geleistet Die Sanitätsnotrufszentrale (Telefon 144) hat im Jahr 2020 im Kanton Thurgau 13'850 Rettungseinsätze koordiniert. In dieser Zahl sind auch die Einsätze, die von Rettungsdiensten aus den Kantonen St.Gallen und Schaffhausen sowie der Rega im Kanton Thurgau ausgeführt worden sind. Die Zahl der Einsätze ist seit Jahren steigend, was mit ein Grund für die Organisationsüberprüfung ist. Im Kanton Thurgau stehen tagsüber neun Rettungstransportwagen (RTW) und drei Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF), über das Wochenende sieben RTW und zwei NEF bereit. Nachts stehen die ganze Woche vier RTW und zwei NEF bereit. (has)

Bestehende Leistungsvereinbarungen laufen aus

Der gewählte Zeitpunkt ist kein Zufall. Die rettungsdienstliche Versorgung im Thurgau wird heute durch zwei unabhängige Rettungsdienste sichergestellt: Der eine durch die Spital Thurgau AG (STAG), der andere durch die Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG (HNZB) in Kreuzlingen. Beide Rettungsdienste erfüllen ihre Aufgaben auf der Basis einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Weil diese Ende Jahr auslaufen, die Erreichbarkeit der Patientinnen und Patienten weiter verbessert werden soll und die HNZB in absehbarer Zeit von Kreuzlingen nach Münsterlingen umzieht, nutzt der Regierungsrat die Gunst der Stunde für eine zukunftsgerichtete Neuorganisation.

Das Ziel der Neuorganisation lautet gemäss Harry Huber, Koordinator des Rettungswesens im Kanton Thurgau:

«Noch patientenorientierter wirken, indem die Hilfsfristen weiter optimiert und die Patientinnen und Patienten direkt an die am nächsten liegende geeignete Klinik transportiert werden.»

Harry Huber, Koordinator Rettungswesen Thurgau. Bild: PD

Das soll insbesondere durch die Schaffung des neuen Rettungsdienstes «Rettung Thurgau» geschehen. Dies wäre eine von den Leistungserbringern unabhängige Organisationsform. Im Gegensatz zu heute wäre sie nicht an eine oder mehrere Spitäler oder Kliniken gebunden. Im Rahmen der Neuorganisation sollen aber auch die bestehenden Rettungsstandorte überprüft werden.

So sieht die heute Rettungsorganisation aus

Der Rettungsdienst der Spital Thurgau betreibt vier Rettungsbasen im 24-Stunden-Betrieb in Frauenfeld, Münsterlingen, Weinfelden und Amriswil sowie einen Tagesstützpunkt für den Hinterthurgau in Sirnach. Der Rettungsdienst RescueMed der Herz-Neuro-Zentrum Bodensee AG hat 24-Stunden-Basen an ihren Klinikstandorten in Kreuzlingen und Konstanz sowie einen Tagesstützpunkt in Lanzenneunforn. In einigen Gemeinden am Untersee sowie im Hinterthurgau kann dadurch in der Nacht nicht in 90 Prozent der Fälle sichergestellt werden, dass die Thurgauer Rettungskräfte innerhalb 15 Minuten eintreffen. «Durch die angestrebte Neuorganisation soll das optimiert werden», sagt Huber. Zu möglichen Details wie weiteren Stützpunkten oder einer punktuell noch intensiveren interkantonalen Zusammenarbeit will er sich derzeit noch nicht äussern, um dem Grundlagenbericht nicht vorzugreifen.

Im Bedarfsfall fordert die Sanitätsnotrufzentrale (Telefon 144) einen Rettungshelikopter an. Bild: PD

Klar ist bereits heute: «Die Lösung muss auch wirtschaftlich sein», sagt Harry Huber. Denn die Transportkosten bleiben hauptsächlich beim Patienten, obwohl der Kanton Thurgau selber auch Beiträge an den Betrieb der Rettungsdienste leistet. Je nach Versicherungsschutz wird dem Patienten diese Rechnung von der Krankenkasse teilweise oder ganz rückerstattet. Aus der medizinisch-ökonomischen Perspektive lautet das Ziel somit: eine möglichst optimale Rettung zu einem möglichst kosteneffizienten Preis.

80 Fachpersonen aus fünf Berufsfeldern Das Team des Rettungsdienstes der Spital Thurgau setzt sich aus fünf Berufsfeldern zusammen: Dipl. Rettungssanitätern, Rettungssanitätern in Ausbildung, Transportsanitätern und Notärzten. Insgesamt sind es 80 Fachpersonen, die Tag und Nacht für die Bevölkerung und die Besucher im Kanton Thurgau und der Umgebung im Einsatz stehen. In rund 20 Prozent der Einsätze wird die Crew des Rettungsdienstes durch einen Notarzt vervollständigt. Der Notarzt kommt bei allen vitalbedrohten Patienten zum Einsatz. Dieser wird von der Sanitätsnotrufzentrale (144) bei entsprechender Indikation direkt oder durch die Crew im Einsatz aufgeboten. Der Notarzt oder die Notärztin wird via Rendenz-vous-System mit dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) zum Einsatzort gebracht. (has)

Noch nicht optimal ist die Versorgung im Gebiet Diessenhofen am Westende des Kantons und im Raum Hauptwil südlich von Bischofszell. Hier kommt die interkantonale Zusammenarbeit zum Tragen, wenn es eilt: in Diessenhofen durch den Schaffhauser Rettungsdienst, in Hauptwil durch den St.Galler Rettungsdienst in Gossau. Solche Zusammenarbeiten gibt es noch in weiteren Formen. So werden beispielsweise die Thurgauer Gemeinden Wuppenau, Rickenbach, Wilen generell durch den St.Galler Rettungsdienst in Wil betreut, während für die St.Galler Gemeinde Muolen die Thurgauer Rettungsbasis in Amriswil zuständig ist. Als Grundsatz gilt: Der sich am nächsten befindliche RTW kommt zum Einsatz.