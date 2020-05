Glosse ResTZucker: Rezeptfreier Versand Resezptfreie Medikamente kann sich trotz Corona nicht ohne Rezept nach Hause schicken lassen. Die Thurgauer «Apotheke zur Rose» ist mit Rezepten sowieso vorsichtig geworden. Und die TKB fängt bei ihren Gutscheinen gar nicht erst mit Rezepten an. David Angst 09.05.2020, 12.00 Uhr

Ein rezeptfreies Medikament ist eines, das man in einer Drogerie ohne Rezept kaufen kann. Wer sich das gleiche Medikament nach Hause schicken lassen will, der hingegen braucht dafür ein Rezept. Wer das nicht kapiert, dem ist nicht zu helfen, weder juristisch noch medizinisch. Gerade jetzt, wo unsere Senioren ohnehin kaum mehr aus dem Haus kommen, ist ein Gang in die Apotheke sowieso eine willkommene Abwechslung. Bewegung hält fit. Und ausserdem kann die Verkäuferin mit dem netten Lächeln (zurzeit leider hinter Schutzmaske) gleich noch eine Schnelldiagnose machen. Und den Kunden auf die Risiken und Nebenwirkungen von Kamillosan oder Prostasan hinweisen.