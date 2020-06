Glosse ResTZucker: 222 Jahre geschenkt Frauenfeld verliert seinen letzten Uhrmacher, der aber keine Zeit verkaufen kann. Der Regierungsrat verschenkt Zeit – an Arbon. Wobei sich die Frage stellt, wie er auf die Schnapszahl 222 gekommen ist. Und Kreuzlingen will die Zeit anhalten. David Angst 13.06.2020, 05.10 Uhr

David Angst. Bild: Ralph Ribi

Kürzlich auf Facebook gelesen: «Wir brauchen wieder mehr Uhrmacher und weniger Leute, die uns sagen, wie spät es ist.» Tönt gut. Wenn man dann erfährt, dass Frauenfeld seinen letzten Uhrmacher verliert, beginnt man sich um die Hauptstadt Sorgen zu machen. Frauenfeld verliert so einiges in jüngster Zeit.

«Früher verkauften wir Zeit, jetzt freuen wir uns darauf», sagt der besagte Uhrmacher. Tönt auch gut, stimmt aber nicht. Wer Zeit braucht, geht nicht zum Uhrmacher. Es sei denn, er bekomme dort eine Uhr, die langsamer läuft als alle anderen.

Auch der Thurgauer Regierungsrat verkauft keine Zeit. Aber er verschenkt sie. Gerade hat er der Stadt Arbon 222 Jahre geschenkt – in Form eines Projekts für ein Museum, in welchem die Zeit von 1798 bis heute zu sehen sein soll. Weshalb eigentlich genau 222 Jahre? Vielleicht wurde die Regierung im Arboner Mostereimuseum mit Schnaps bestochen.

Die «Uhrmacher» in Kreuzlingen würden gerne die Zeit anhalten. Aber das geht natürlich nicht, indem man einfach eine Botschaft zurückweist. Jedenfalls werden sie auf diese Weise nicht schneller zu ihrem Stadthaus kommen. Wenn schon die vorberatende Kommission die Abkürzung «aua» trägt, so ist es kein Wunder, dass es nachher wehtut. Aber Kreuzlingen scheint unendlich viel Zeit zu haben. Rom wurde schliesslich auch nicht an einem Tag erbaut.