«Reserve genügt nicht, um auf längere Sicht eine aktive Rolle einzunehmen»: Frauenfelder Stadtrat rüstet sich für mehr Arbeitsplätze Liegenschaftenstrategie, angepasstes Landkreditkonto, mögliche Umzonung: Die Stadt will auch in Zukunft aktive Bodenpolitik betreiben. Samuel Koch 13.06.2020, 04.30 Uhr

Das Landwirtschaftsland Im Häfeler nördlich der A7 hat die Stadt in der Richtplankarte zum Teilrichtplan Siedlung der Agglomeration Frauenfeld als geplantes Arbeitsgebiet eingetragen. Bild: Andrea Stalder

Den Exodus stoppen, Arbeitsplätze sichern, und das mit aktiver Bodenpolitik. So sehnen die beiden FDP-Gemeinderäte Michael Lerch und Sandro Erné die früheren Erfolgsjahre mit einer aktiven Bodenpolitik zurück. Dahin will auch der Stadtrat zurück, wie aus seiner Beantwortung zur Einfachen Anfrage mit dem Titel «Aktive Bodenpolitik für den Erhalt von Firmen und Arbeitsplätzen durch die Stadt Frauenfeld» hervorgeht.

Michael Lerch, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Obschon das Bundesamt für Statistik für die ganze Schweiz die Unternehmensstruktur erfasst, ist die aussagekräftig Erhebung von Zu- und Wegzügen von Firmen sowie von Zu- und Abnahmen von Arbeitsplätzen regional und lokal schwierig auszuweisen.

Flächenbedarf bis 2040 fast komplett eingezont

Zwischen 2011 und 2017 ist die Zahl der Arbeitsplätze in Frauenfeld jedoch insgesamt um vier Prozent gewachsen. «Während derselben Zeitspanne ist die Beschäftigtenzahl um 6,7 Prozent angestiegen», teilt der Stadtrat in seiner Beantwortung mit. Zudem präsentiert der Stadtrat eine Grafik mit Eintragungen und Löschungen von Firmen mit Sitz in Frauenfeld zwischen 2010 und 2019.

Gestützt auf einer im März entworfenen Analyse der Regio Frauenfeld übertreffen die fünf Kerngemeinden die Prognose des kantonalen Richtplans, die im Jahr 2040 knapp 30'000 Beschäftigte erwartet, um 2000 zusätzliche Beschäftigte. «Für diese Anzahl von Beschäftigten besteht ein Flächenbedarf von zirka 37 Hektaren, wobei 36heute bereits eingezont sind», schreibt der Stadtrat.

Um den fehlenden Bedarf zu decken, sieht der Stadtrat auch das von Lerch und Erné angesprochene Gebiet Häfeler zwischen A7 und Weststrasse vor. Gleichzeitig hält er fest, dass es für eine Umzonung der rund sieben Hektaren Landwirtschaftsland mit Fruchtfolgefläche in die vom Kanton genehmigte Arbeitszone «keinen Fahrplan» gibt. Denn diese Flächenkontingente können nur in Anspruch genommen werden, «falls nachweislich keine geeigneten Standorte im bereits räumlich festgelegten Siedlungsgebiet vorhanden sind.»

Mit seiner für die Öffentlichkeit wohl bald vorliegenden Liegenschaftenstrategie plant der Stadtrat, dem Gewerbe Land im Baurecht und zu guten Konditionen anzubieten und führt die geeignete Parzelle Im Alexander als Beispiel auf. Eine vor kurzem eingereichte Motion von SP-Gemeinderat Alfred Bloch mit 15 Mitunterzeichnenden verlangt zudem, dass städtische Grundstücke nur noch im Baurecht abzugeben seien.

Stadtrat verlangt nach mehr Handlungsspielraum

Für eine aktive Bodenpolitik spielt auch das seit den 80er-Jahren bestehende Landkreditkonto (LKK) mit einem von Gemeinderat und Volk gewährten Rahmenkredit von 25 Millionen Franken eine Rolle. Derzeit befinden sich 19 Liegenschaften mit einem Anlagewert von 16,9 Millionen Franken im LKK, womit dem Stadtrat eine Reserve von 8,1 Millionen Franken als Spielball dient. Der Stadtrat meint:

«Diese Reserve genügt nicht, um auf längere Sicht eine aktive Rolle einzunehmen.»

Deshalb stellt er dem Gemeinderat eine Botschaft in Aussicht, um den bestehenden Meccano für die Zuweisung von Liegenschaften ins Ordentliche Vermögen zu ändern und den Rahmenkredit zu erhöhen.

Ausserdem glaubt der Stadtrat, mit der Neuorganisation des Bereichs Liegenschaften ins Departement Bau und Verkehr per anfangs April sowie mit der Schaffung je einer Stelle in den Bereichen Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung sowie Facilitymanagement die Bodenpolitik in Zukunft aktiver und professioneller zu betreiben – wie zu früheren Zeiten.