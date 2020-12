Reportage «Wir wussten nicht, ob er je laufen oder reden wird»: So meistert eine Familie aus Oberwangen den Alltag mit einem Sohn mit Behinderung Andrin Lindenmann leidet an der seltenen Gehirnkrankheit Zerebralparese. Von Isolation über Freude und Erleichterung bis zur Überforderung hat die Familie aus Oberwangen alles erlebt. Sabrina Manser 26.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrin mit seinen Schwestern Yara (l.) und Nayla in seiner Spielecke. Bild: Reto Martin

Andrin blickt auf und ein Lächeln zeichnet sich langsam ab. «Er hat Charme», sagt seine Mutter, die ihn beim Laufen stützt. Etwas unkoordiniert stellt er einen Fuss vor den anderen, Schienen blitzen am Knöchel auf. Das Misstrauen scheint nicht ganz verflogen zu sein, er wird unruhig. Schnell eilen seine älteren Schwestern Yara und Nayla herbei und heben ihn auf den Arm. Andrin ist fünf Jahre alt und leidet an einer Hirnanlagestörung.

Im Alter von zehn Monaten erhielt er seine Diagnose. Ihm fehlen gewisse Teile im Hirn, unter anderem die Verbindungen von der rechten zur linken Gehirnhälfte. Wie Sandro Krüsi, der Vater von Andrin, erklärt, führe dies zu erheblichen Koordinationsschwierigkeiten. «Er hat jetzt angefangen, einzelne Schritte zu machen. Das ist für uns ein Riesenerfolg», sagt Krüsi. Vor allem wenn man bedenke, dass er die rechte und linke Körperhälfte kaum aufeinander abstimmen könne.

Wegen der hohen Muskelspannung trägt der Fünfjährige Schienen an den Unterschenkeln. So kann er seine Füsse besser und schonender belasten. Bild: Reto Martin

Beeinträchtige Körper- und Mundmotorik

Hinzu kommt, dass der Fünfjährige an Zerebralparese leidet. Das heisst, er hat eine sehr hohe Muskelspannung. «Als Kind war er entweder zusammengekrümmt oder voll ausgestreckt», sagt die Mutter Iris Lindenmann Krüsi. Dies erklärt die Schienen an beiden Unterschenkeln. Sie helfen, dass Andrin seine Füsse besser belasten kann und die Hüften geschont werden. «Für Andrin ist es auch schwierig, Dinge zu greifen», sagt seine Mutter. Doch er habe sich entwickelt und könne jetzt den Löffel nehmen und teilweise selbst essen.

«Wir freuen uns über jeden Fortschritt.»

Zerebralparese Die Krankheit Zerebralparese beschreibt eine Gruppe von Symptomen mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife (Spastik). Die Störungen sind bleibend, aber nicht unveränderlich. Verursacht wird die Krankheit durch Fehlbildungen des Gehirns, die während der Gehirnentwicklung vor der Geburt oder durch einen Gehirnschaden vor, während oder kurz nach der Geburt entstehen. Je nach Ausprägung machen sich die Störungen ab dem dritten Lebensmonat bemerkbar. Die Muskelspannung (Tonus) ist bei einer Zerebralparese erhöht. Dies führt zu kaum merklicher Unbeholfenheit bis hin zu erheblichen Bewegungsstörungen. Die Symptome können bis hin zur Lähmung gehen und steifen Gelenken, die nicht mehr bewegt werden können. Oft zeigt sich eine Schwäche in Rücken-, Schulter- und Kopfhaltemuskulatur. Manche Patienten haben zudem intellektuelle Behinderungen, Verhaltensstörungen, Seh- oder Hörstörungen oder Anfallskrankheiten. (mas)

Nebst der Körpermotorik hat Andrin auch mit der Mundmotorik Mühe. «Er kann etwa 20 Laute ausdrücken», sagt Krüsi. «Er macht Geräusche oder hat Muster entwickelt, um sich zu äussern.» Wenn er weine, sei es sehr schwierig, herauszufinden, was ihm fehle, sagt Lindenmann Krüsi. «Wir möchten ihm beibringen, dass er uns angeben kann, wo es wehtut.» Sie ergänzt: «Unser nächstes Ziel ist, dass er ‹Ja› und ‹Nein› lernt – das würde uns sehr helfen.»

Die jüngere Schwester Nayla ist neun und trägt ihren Bruder ins Wohnzimmer. Sofort fällt die Spielecke hinter dem Sofa auf. Ein Tisch, ein Sitzsack, ein paar Spielsachen und eine hüfthohe Wand, welche die Spielecke abgrenzt. «Das ist Andrins Bereich», fügt die Mutter an. So könne er in Ruhe spielen und sie auch mal in Ruhe kochen. Nayla setzt Andrin an den Tisch in der Spielecke, die ältere Schwester Yara holt das Spielzeughandy hervor, das Andrins Aufmerksamkeit weckt.

Die Schwestern von Andrin wissen genau, was seine Lieblingsspielsachen sind. Bild: Reto Martin

Ein Schreibaby und die grosse Unwissenheit

«Ich hatte eine ganz normale Schwangerschaft und eine gute Geburt», erinnert sich Iris Lindemann. Doch Andrin habe von Anfang an sehr oft geweint und geschrien. Die dreifache Mutter lebt mit ihrem Mann in Oberwangen. Nach dem Mutterschaftsurlaub wollte Iris Lindenmann Krüsi ihre Arbeit bei der Geschäftsstelle einer Kindertagesstätte wieder aufnehmen. «Es ist streng, wenn ein Kind nie schläft.» Man sollte arbeiten, sei müde und mache sich Sorgen. Am Anfang habe sie Andrin mit in die Kita genommen. Doch als Schreibaby hielt Andrin auch die Betreuerinnen auf Trab.

«Zuerst dachte ich, er hat Regulationsstörungen und eine langsame Entwicklung», sagt Iris Lindenmann Krüsi. Andrin habe sich weder selbst drehen noch sitzen können. «Es war unser drittes Kind, beim ersten hätte ich schon früher panisch reagiert. So dachte ich, er brauche einfach etwas mehr Zeit», sagt Lindenmann Krüsi. Doch nach einem halben Jahr konnte der Junge nicht kriechen und sich auch nicht auf eine andere Art vorwärtsbewegen. Auch das Schreien habe sich nicht gebessert.

Verschiedenes hatten die Eltern ausprobiert, wie alternativmedizinische Homöopathie, bis sie schliesslich im Kinderspital landeten, wo einen Monat lang nach möglichen Ursachen für das Verhalten von Andrin gesucht wurde. Ein MRI brachte dann die Auflösung. Der Vater, Sandro Krüsi, sagt:

«Damals fühlte es sich sehr lange an, bis wir endlich wussten, was los war.»

In diesem Spezialstuhl sitzt Andrin am Esstisch. Bild: Reto Martin

Die 12-jährige Yara holt Andrin aus seiner Spielecke und setzt ihn vorsichtig in seinen Rollstuhl für den Esstisch. Mit geübten Bewegungen macht sie die Gurte um die Hüften und die Brust fest und schiebt den Rollstuhl an den Tisch. «Manchmal streiten sich die beiden Mädchen fast darum, wer Andrin helfen darf», sagt die Mutter.

Nach der Diagnose ist vor der Therapie

Die Zeit nach der Diagnose änderte für die Familie einiges. «Nach der Diagnose konnten wir zum ersten Mal etwas durchatmen, weil wir endlich wussten, was er hat und auch, dass er nicht eine Krankheit hat, wo er weiter abbaut», sagt die Mutter. «Es tauchten aber auch viele Fragen auf. Wir wollten wissen, was die Krankheit für seine Entwicklung bedeutet», ergänzt der Vater. Doch die Ärzte würden keine Prognose geben.

«Wir wussten nicht, wird er je laufen, reden.» Das habe ihnen anfangs viel Mühe bereitet. Iris Lindenmann Krüsi sagt: «Wir konnten uns etwas davon lösen.» Trotzdem sei es schwierig, wenn man sehe, wie sich gleichaltrige Kinder entwickeln.

«Man denkt immer wieder: So könnte es sein.»

Mit der Zeit akzeptiere man die Situation immer mehr, sagt Lindenmann Krüsi. Aber: «Ich bin immer noch in diesem Prozess drin. In dieser Trauer.» Es komme ab und zu wieder hoch, sagt sie und ihre Augen werden glasig.

Mit der Diagnose folgten diverse Therapien wie Physio-, Ergotherapie, therapeutisches Reiten, Logopädie. All diese Therapien wurden von zu Hause aus wahrgenommen. Auch der administrative Aufwand nahm zu und sie mussten zwischen den verschiedenen Stellen wie Ärzten, Therapeuten, Versicherung kommunizieren. Iris Lindenmann Krüsi sagt:

«Am Anfang waren wir eher Therapiepersonen als Eltern.»

«Irgendwann musste ich mit der Arbeit aufhören, es wurde zu viel.»

Verschiedene Therapieformen Bei der Physiotherapie geht es darum, mit spezifischem Training die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Die Ergotherapie hat das Ziel, Menschen in ihrer alltäglichen, beschränkten Handlungsfähigkeit zu stärken. Die Ergotherapie beschäftigt sich mit körperlichen Beschwerden, aber auch mit psychischen und kognitiven Themen. Mit spezifischen Aktivitäten, Hilfsmitteln und Beratungen kann die Lebensqualität oder auch die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Die Logopädie beschäftigt sich damit, die Kommunikation zu verbessern. Es werden Menschen mit Beeinträchtigungen des Sprechens, der Stimme oder des Schluckens behandelt. Die sogenannte Hippotherapie ist eine Form des therapeutischen Reitens. Mit speziell ausgebildeten Pferden wird die Therapieform bei Erkrankungen des Nervensystems sowie des Stütz- und Bewegungs­apparates eingesetzt. (mas)

Jetzt sitzt Andrin relativ ruhig am Tisch. Der Vater hat Früchte aufgeschnitten und die Mutter füttert ihn. Sein Blick wechselt von neugierig über kritisch zu freudig. Ab und zu gluckst oder quietscht er. Er spielt mit einem Spielzeug auf dem Tisch, schaut immer wieder auf und beobachtet. Seine Schwestern sitzen auch am Tisch, die ältere liest, die jüngere blättert einen Kalender durch.

«Man hat uns einfach eine Broschüre in die Hand gedrückt»

Irgendwann musste Unterstützung her: «Jemand von der Heilpädagogischen Frühförderung hat uns geholfen, uns umzuorganisieren.» Ein paar Stunden freischaufeln konnte sich die Mutter mit dem Entlastungsdienst. Aber diesen mussten sie selbst finanzieren und organisieren. Doch auch das hat die Familie, insbesondere die Mutter, nicht genug entlastet.

«Andrin hat die ersten eineinhalb Jahre praktisch auf mir gewohnt.»

Die anderen beiden Kinder seien in dieser Zeit viel zu kurz gekommen.

Sehr geholfen habe der Sterntaler Verein, wo sich die Mutter mit anderen Familien austauschen konnte. Eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. «Einerseits konnten diese Familien wirklich nachvollziehen, wie es uns ging und wir konnten uns Tipps holen», sagt Lindenmann Krüsi. «Es fehlt eine Anlaufstelle. Wir mussten alles selbst rausfinden, organisieren und auch finanzieren.» Sobald die Schulzeit beginnen würde, sei vieles geregelt. Doch für die Zeit davor sei man auf sich gestellt, was einem extrem an den Anschlag bringen würde.

«Auch die Therapeuten und Kinderärzte sind überfordert, denn jedes Kind und jede Familie ist so individuell.»

Die Mutter sagt: «Nach der Diagnose waren wir allein. Man hat uns einfach eine Broschüre in die Hand gedrückt.»

Finanziell seien sie vom Sternentaler Verein und dem Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten unterstützt worden. Dennoch hätten Anschaffungen wie die abgegrenzte Spielecke aus der eigenen Tasche bezahlt werden müssen. Hingegen das Spezialbett konnte vom Sternentaler finanziert werden. Es ist grösser als ein herkömmliches Kinderbett und mit gepolsterten Seitenwänden ausgestattet.

Das ist sein Reich – Andrin in seinem Spezialbett. Bild: Reto Martin

Kommunikation über den Bildschirm und mit Gebärden

Endlich durchatmen konnten die Eltern, als sie eine Kita gefunden hatten, die sich um Kinder mit Beeinträchtigung kümmert. Heute besucht Andrin die heilpädagogische Schule (HP) in Weinfelden. Jetzt, wo er auf Stufe des grossen Kindergartens ist, schläft er drei Nächte in einer Wohngemeinschaft und besucht die ganze Woche die Schule. «Er hat sich sehr entwickelt, seit er die HP besucht», sagt der Vater. Er sei zum Glück neugierig und offen. «Er ist mutiger geworden und auch ruhiger», sagt Lindenmann Krüsi. Mit Reizen könne er besser umgehen. Am Montagmorgen wird er jeweils mit dem Bus abgeholt.

«Nayla und ich haben dabei schon oft Tränen in den Augen.»

Andrin habe sich an das Weggehen gewöhnt. Da er Bus und auch den Busfahrer kenne, sei es einfacher für ihn.

Mit der Schule führen sie regelmässig Gespräche und setzen gemeinsam Schwerpunkte. «Momentan arbeiten wir mit Andrin an der Kommunikation», sagt Lindenmann Krüsi. Sie stellt einen Bildschirm vor ihren Sohn, der die Augenbewegungen von Andrin erfasst. Er kann so die angezeigten Bilder von Lebensmitteln oder Tieren anwählen. Die Mutter fordert ihn auf, den Löwen zu suchen. Blaue Punkte fahren auf dem Bildschirm hin und her. Heute will es nicht so ganz zu funktionieren.

Ein Bildschirm, der die Augenbewegungen von Andrin erkennt, soll die Kommunikation vereinfachen. Bild: Reto Martin

Andrin bewegt sich in seinem Sitz hin und her und gibt Geräusche von sich. «Was willst du, Andrin?» Er quengelt. «Ich weiss nicht, was du willst.» Sie dreht die eine Hand um die andere. «Willst du spielen?» Das sei Gebärdensprache, doch für den Fünfjährigen seien Gebärden wegen der fehlenden Koordination schwierig. Sie nimmt ihn aus dem Rollstuhl und setzt ihn in seine Ecke, wo er sich beschäftigt.

Immer wieder Überraschungen

Seit Andrin in der Kita beziehungsweise in der HP sei, habe sich Lindemann Krüsi in der Bibliothek und Ludothek engagiert, jetzt arbeite sie auch wieder. Und vor allem: «Ich habe wieder mehr Zeit für die beiden Mädchen.» Nayla freue sich, wenn sie Zeit mit ihrer Mutter und ihrem Vater verbringen könne. Doch sie sagt: «Wenn ich nicht abgelenkt bin, werde ich traurig, weil Andrin nicht da ist.» Sofort steigen ihre Tränen in die Augen. Iris Lindenmann Krüsi sagt:

«Für Andrin ist es sehr schön, dass er zwei Schwestern hat.»

«Wir sind jetzt definitiv besser organisiert», sagt die Mutter. Dennoch sei nicht alles im grünen Bereich. «Andrin ist eine Wundertüte», beschreibt die Mutter ihren Sohn. Sie meint dies im positiven, wie auch im negativen Sinne. Positiv, weil er sich entwickle und zum Beispiel seit kurzem ein paar Schritte gehen könne. Negativ, weil er vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal einen epileptischen Anfall hatte. Sie seien wieder vor einer neuen Herausforderung gestanden: «Wir wissen nicht, warum es passiert ist oder wann es das nächste Mal passiert.»

Andrin mit seinen Schwestern und seinen Eltern. Bild: Reto Martin

Einschränkungen und Anpassungen an jeder Ecke

«Wir fühlen uns manchmal auch etwas isoliert», sagt der Vater. Es gebe sehr viele Dinge, welche die Familie nicht mehr machen könne, was auch für die Schwestern nicht einfach sei. Die Mutter sagt: «Die Badi zum Beispiel ist logistisch gar nicht möglich.» Auch in Restaurants würden sie nicht mehr gehen.

«Wir mussten uns von vielen Dingen verabschieden.»

Auch eigene Bedürfnisse und die Zeit für sich müsse man zurückstecken, sagt Krüsi. «Wir haben unsere ganze Arbeits- und Freizeitgestaltung angepasst.» Seit Andrin in die Schule gehe, habe er jedoch wieder mit dem Volleyball angefangen, was ihm guttue.

Passende Ferienangebote seien auch rar. Doch Lindenmann Krüsi erzählt: «Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal gemeinsam in den Skiferien – endlich konnten wir alle etwas zusammen machen.» Andrin sei mit seinem Vater auf einem Dualski gefahren. Dabei sitzt Andrin in einem Sitz auf Skiern, den der Vater hinten lenkt, er selbst steht auch auf Skiern. «Andrin hat es Spass gemacht.» Yara sagt: «Und am Schluss haben wir eine Schneeballschlacht gemacht. Das war lustig.»