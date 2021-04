REPORTAGE «Wenn er will, kann er mir den Finger abbeissen» – in Matzingen finden Papageien und Sittiche ein neues Zuhause Die Auffangstation für Papageien und Sittiche nimmt Feriengäste mit Flügel auf sowie Vögel, die nicht länger in ihrem angestammten Zuhause bleiben können. Stationsleiterin Elisa Canepa sorgt ausserdem dafür, dass Single-Vögel eine Partnerin oder einen Partner finden. Janine Bollhalder 09.04.2021, 11.30 Uhr

In der Auffangstation für Papageien und Sittiche in Matzingen leben rund 140 Vögel. Bild: Kevin Roth

«Sie sind temperamentvoll, ein bisschen wie Menschen», sagt Elisa Canepa, Stationsleiterin der Auffangstation für Papageien und Sittiche (APS) in Matzingen. Sie steht zwischen den Volieren, hinter ihr eine mit zwei Graupapageien, gegenüber eine mindestens dreimal so grosse Voliere mit fünf Aras. In diese Abteilung der Auffangstation kommen sowohl gefiederte Feriengäste als auch Vögel, die einen Partner suchen. Seit 2008 dürfen Papageien nicht mehr einzeln gehalten werden. Aus diesem Anlass hat die Auffangstation auch eine Funktion als Kupplerin angenommen. Aber eben, die Vögel sind wie Menschen; sie sind wählerisch.

Elisa Canepa, Stationsleiterin der Auffangstation für Papageien und Sittiche. Bild: Kevin Roth

«Die Vögel, die einen Partner oder eine Partnerin suchen, werden in einer Voliere mit anderen zusammengeführt. Das kann gutgehen», sagt Canepa, «oder auch nicht.» Sie deutet auf ein Graupapageienweibchen. «Sie hat schon sechs Vögel abgelehnt.» Da gäbe es nur eines: weiter probieren. Den Vögeln käme es bei der Wahl des künftigen Wegbegleiters jedoch weder auf die Art noch auf das Geschlecht an – Weibchen mit Weibchen, grüne mit roten Papageien.

Angehende Vogelbesitzer werden genau geprüft

Nicht nur zwischen Vögeln vermittelt die APS. «Wir beraten auch Leute, die sich Papageien oder Wellensittiche anschaffen wollen.» Elisa Canepa, die vor ihrer Arbeit bei der APS Umweltwissenschaften studierte und in einem Vogelpark in Deutschland arbeitete, klärt die potenziellen Vogelbesitzer über Haltung, Fütterung und Umgang mit den sensiblen Tieren auf. Denn Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Beispiele dafür gibt es in Matzingen einige:

«Manche Papageien werden aggressiv und beissen. Andere beginnen, sich Federn auszurupfen.»

Sie deutet auf einen kleinen Kakadu, völlig kahl rund um den Bauch. Man sieht durch die dünne, hellgraue Haut das Herzchen schlagen, die Augen des Vogels zucken neugierig zwischen Besucher und der vertrauten Canepa hin und her.

Elisa Canepa und eine alte Papageiendame mit Arthrose. Bild: Kevin Roth

Weitervermitteln lassen sich nicht alle Vögel – bestes Beispiel dafür ist der kleine Kakadu, gerupft und nicht mehr dem Idealbild entsprechend. Aber es liege auch an den Konsequenzen, die so ein neues Haustier mit sich bringt. Canepa sagt:

«Wir sind sehr streng. Viele Vögel haben eine unschöne Zeit hinter sich, und wir möchten, dass sie es an ihrem künftigen Platz schön haben.»

Sie prüfe die potenziellen Besitzer auf Herz und Nieren – fordert auch Bilder von der Voliere, dem angehendem Vogelzuhause. Ausserdem sind Papageien und Sittiche sehr laut. «Während der Coronazeit haben viele Vogelhalter im Homeoffice erst bemerkt, wie laut die Tiere eigentlich sind», sagt Canepa und ergänzt: «Auch so mancher Nachbar hat sich über das Gekreische beschwert.» Ebenfalls ein wichtiger Faktor sind die Kosten, welche ein Vogel mit sich bringt. Pro Monat rechnet die Stationsleiterin mindestens mit rund 100 bis 150 Franken für ein Paar kleiner Papagei – keinen grossen, bunten Ara. Und das ohne Tierarztkosten. Lachend sagt sie, die selbst zwei Papageien – einer davon mit Diabetes – hat: «Ich gebe mein ganzes Geld für die Vögel aus.»

In der APS finden verschiedenste Vögel Platz – egal, ob nur für Ferien oder für den Rest ihres Lebens. Bild: Kevin Roth

Auffangstation für Papageien und Sittiche Die Auffangstation für Papageien und Sittiche (APS) ist ein Verein und wurde vor 17 Jahren gegründet. Aktuell kümmern sich Stationsleiterin Elisa Canepa und zwei Kollegen vor Ort um die Tiere. Die Auffangstation arbeitet mit einer auf Vögel spezialisierten Tierärztin zusammen. Finanziert wird die Auffangstation durch Mitgliederbeiträge, Spenden und Patenschaften. Unterstützen kann man die APS mit einem Patenbeitrag von zwischen 100 bis 200 Franken. Mehr Informationen unter: www.auffangstation.ch.

In Matzingen auf Lebenszeit

«Die Papageien erkennen Menschen genau. Und es sind teilweise sehr eifersüchtige Tiere», sagt Elisa Canepa. Es könne dann durchaus vorkommen, dass der Ehepartner oder die neue Freundin angegriffen wird. Manchmal seien die Lebenszustände für Vogel und Mensch unzumutbar weiterzuführen, und so muss eine Lösung her. Die APS nimmt auch Vögel auf, die auf Lebenszeit in Matzingen bleiben, sowie vom Veterinäramt beschlagnahmte Tiere. Rund 140 solcher Papageien und Wellensittiche befinden sich im ersten Stock des Gebäudes der APS. «Vögel können – je nach Art – bis zu 70 Jahre alt werden», sagt Canepa. «Viele Vogelbesitzer sind sich dessen bei der Anschaffung nicht bewusst.»

Die Vögel bleiben Wildtiere. Bild: Kevin Roth

Elisa Canepa arbeitet seit einem Jahr in der APS. Sie kennt fast alle Vögel mit Namen, und weiss, welche Kakadudame sie nicht mag, welcher Wellensittich schon seit 15 Jahren in Matzingen weilt und dass das älteste Papageienweibchen Arthrose hat. An die Schreie der Vögel hat sie sich gewöhnt, geht vertraut mit den Tieren um. Aber sie betont immer wieder: Die Vögel sind Wildtiere.

«Wenn er will, kann er mir den Finger abbeissen.»

Das sagt Canepa über Kakadu Loco, der hinter ihr in der Voliere auf einem Ast sitzt und rhythmisch mit dem Kopf wippt. Viele Vögel strecken ihre Krallen durch die Zwischenräume des Gitters, wenn Stationsleiterin Canepa und die Besucher vorbeigehen. Eine Zuneigungsbekundung sei das aber nicht in jedem Fall: «Die Vögel wollen uns in die Voliere ziehen.» Nur bei einem traut Canepa sich, ihre Hand zu reichen. Kakadu Hugo umschliesst ihren Finger, ruft «Hallo» und greift sofort nach dem iPhone, welches die Stationsleiterin gezückt hat. Sie sind eben doch ein wenig wie Menschen, die Papageien.