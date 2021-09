Das Freilicht-Hörspiel «Die Stadt brennt» erklingt in Frauenfeld

Reportage Was im Juli vor 250 Jahren geschah: Das Freilicht-Hörspiel «Die Stadt brennt» erklingt in der Altstadt Am Wochenende feierte das Freilicht-Hörspiel «Die Stadt brennt» Premiere. Das Stück blickt zurück ins Jahr 1771. Die Autoren sind mit ihrer Umsetzung zwar nicht durchgehend historisch akkurat, doch sie schaffen ein einmaliges und packendes Erlebnis. Evi Biedermann 19.09.2021, 16.40 Uhr

Feuerrot leuchteten am Samstagabend die Fassaden in der Frauenfelder Altstadt, als das Freilicht-Hörspiel «Die Stadt brennt» erklang.

Bild: Donato Caspari

Die Premiere am Freitagabend war zugleich die Hauptprobe. «Wir wissen nicht, was passieren wird», sagte Regisseur Markus Keller eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Der Thurgauer Theaterpädagoge war ganz kribbelig vor Neugier auf sein neustes Werk. Ähnlich ging es Christof Spielmann vom städtischen Kulturamt. Die beiden haben zusammen das Freilicht-Hörspiel «Die Stadt brennt» geschrieben und inszeniert.

Das Stück erinnert mit einer Lichtshow an den verheerenden Brand vor 250 Jahren in der Frauenfelder Altstadt. Wie Keller verriet, wurden Hörspiel und Licht während der Proben nie in voller Länge zusammen abgespielt. Er sagt:

«Fünf Minuten reichten, und wir wussten, das kommt gut.»

Draussen indes flanieren die ersten Zuschauer durch die spärlich beleuchteten Gassen. Manche schauen sich zögernd um, andere bleiben stehen. Klar ist: Sie wollen alle möglichst viel sehen. «Mich nimmt wunder, wie sie die Feuersbrunst inszenieren», sagt ein älterer Herr.

«Retten Sie, was zu retten ist»

Die Spannung steigt mit jeder Minute, die Kirchenglocken verkünden die neunte Stunde. Nach dem letzten Schlag wird es stockdunkel, zugleich erwacht in Frauenfeld der Tag des 19. Juli 1771. Egal, wo man steht: Dank mehrfach platzierter Lautsprecher auf der Zürcher- und Freiestrasse ist man überall dabei. Es dauert nicht lange, bis im Haus der heutigen Bäckerei Truninger Feuer entdeckt wird und das damalige Chaos mit voller Wucht über das Publikum fegt.

Man hört die Flammen knistern, sieht zu, wie sie tiefrot den Häuserfassaden entlang züngeln und wird Zeuge von verzweifelten Löschversuchen der Feuerwehr, die für ein derartiges Inferno nicht gerüstet ist. Die Stadt brennt, alles ist rot. Die Tagsatzung fordert zwar die Hilfe der Feuerwehr Winterthur an, verlegt aber fluchtartig ihren Tagungsort. Der Obmann befiehlt seinen Leuten:

«Gehen Sie zurück in Ihre Residenzen, retten Sie, was zu retten ist und reisen Sie so schnell wie möglich ab, nach Baden.»

Draussen rennen die Leute um ihr Hab und Gut, eine Frau flüchtet in die Kirche. Drinnen knöpft sich der Richter den Bäcker Adam Müller vor. «64 Häuser vollständig abgebrannt, 21 katholische und 29 evangelische Familien obdachlos», wirft er dem mutmasslichen Brandverursacher an den Kopf, spricht ihn schuldig und verbannt ihn für 10 Jahre aus der Stadt.

Es ist nicht alles so verlaufen, wie es geschildert wird. Doch was wäre ein Hörspiel mit historisch dürftigen Fakten ohne fiktive Protagonisten? Bestimmt nicht das, was die Autoren daraus gemacht haben: ein temporeiches, packendes Erlebnis mit dramatischen Lichteffekten und geglückter Rollenbesetzung.

Hinweis: Die nächsten Aufführungen finden am 23., 24. und 25. September sowie am 1., 2. und 3. Oktober statt, jeweils um 21 Uhr.