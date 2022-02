Reportage «Ihr müsst schnell sein. Sonst werdet ihr umgehauen»: Ein Besuch bei den Thurgau Grenadiers kurz vor dem Super Bowl Im Februar ist die Zeit des Super Bowls in den USA. Doch auch in der Schweiz ist Football weit verbreitet. Ein Besuch in einem Probetraining mit den Thurgau Grenadiers in Islikon. Dabei gibt es nebst Tipps fürs Spiel auch Ratschläge fürs Leben abseits des Platzes. Ein Erfahrungsbericht am eigenen Leib. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 09.02.2022, 17.30 Uhr

Zuerst geht's in die Beine, am Schluss in die Knochen. In der Schweiz gibt es nicht nur Fussball, Eishockey oder Tennis, sondern auch Football. Jeden Samstag trainieren die Thurgau Grenadiers auf dem Sportplatz in Islikon ihre Fähigkeiten. Kurz vor dem Super Bowl, der in der Nacht auf Montag in den USA stattfindet und von Millionen von Fans weltweit verfolgt wird, durfte ich an einem Training teilnehmen.

Auf dem Sportplatz der Schule Islikon herrscht schönstes Frühlingswetter und Sonnenschein. Auf dem roten Platz hinter der Turnhalle sind allerlei Geräte für Sportübungen aufgestellt. Zwischen den Helmen, Bällen und Malstäben steht ein Mann, der wie ein Footballer aus einem Hollywoodfilm aussieht. Gross, kräftig gebaut, eine Ausstrahlung wie ein Löwe und eine tiefe Stimme. «Hi, I am Headcoach Williams», sagt er. Offensichtlich wird hier Englisch gesprochen.

Headcoach J.C. Williams spielte früher für die Winterthur Warriors als Receiver. Seine Aufgabe war es, den Ball vom Quarterback zu empfangen und möglichst weit nach vorne zu tragen. Williams sagt:

«Es war eine schöne Zeit. Aber ohne zu bluffen, ich habe die Winterthurer damals auf ein neues Level gebracht.»

J.C. Williams, Headcoach Thurgau Grenadiers. Bild: Benjamin Manser

Williams wurde mit seinem Klub einmal Schweizer Meister, wurde dreimal als MVP, also als wertvollster Spieler, im Swiss Bowl ausgezeichnet und einmal als League Offensive MVP.

Vom Primarschüler bis zum 40-jährigen Mann

Gegen 13.30 Uhr treffen die anderen Trainingsteilnehmer ein. Eines überrascht, vom Primarschulalter bis über 40 Jahre alte Männer erscheinen zum Training. «Heute trainieren wir auf dem roten Platz und verbessern unsere Beinarbeit. Ihr wisst, ihr müsst schnell sein. Sonst werdet ihr umgehauen», sagt Headcoach Williams zu den zwölf Teilnehmern. Auch der Laie gibt Vollgas. «Go faster, more aggressive, don’t think to much.» Schneller, aggressiver, denk nicht zu viel nach! Das sind die ersten Tipps, die jeder bekommt.

Der Sport lebt von schnellen Richtungswechseln und der Schnelligkeit. Die Gruppe hört dem Coach immer aufmerksam zu. Es ist allerdings nicht ein Training, wie man es aus amerikanischen Teeniefilmen kennt. Keiner hat einen Helm auf, es wird kein einziger Ball geschossen. Die ganze Arbeit wird in die Beine investiert. «Bevor ihr den Ball fangen oder werfen könnt, müssen eure Beine automatisch funktionieren», erklärt ein Trainerassistent von Williams. Auch er spricht Englisch.

Das ganze Training mit jedem Slalom, mit jeder Joggerrunde und mit jedem Viereckrennen erinnert an einen Turnverein oder noch fast mehr an ein Familientraining. Auch der Probetrainingbesucher fühlt sich sofort integriert und herzlich willkommen. «Ich bin heute das erste Mal hier, aber sicher nicht das letzte Mal», sagt ein anderer Trainingsteilnehmer. Auch er ist offensichtlich ausser Puste nach einem schnellen Sprint.

Video: Benjamin Manser

Im Training lernen alle nicht nur, wie die Beinarbeit geht, sondern es gibt auch Tipps für das echte Leben auf den Weg. «Ihr müsst eure Emotionen kontrollieren. Auf dem Spielfeld und im Leben. Lasst die Emotionen raus, wenn ihr einen Touchdown gemacht habt. Beim nächsten Anspiel möchte ich aber volle Konzentration», sagt Headcoach Williams. Er hat nicht nur die Ausstrahlung wie ein Löwe, sondern auch die Gabe, dass ihm jeder zuhört und ihm vermutlich jedes Wort glauben würde.

Übung zum Wegdrücken eines Gegners

Robin Bernhardsgrütter, Probetrainingteilnehmer und Autor dieses Textes. Bild: Benjamin Manser

Zum Abschluss gibt es eine Übung, die das Wegdrücken eines Gegners simuliert. Auch hier hilft ein Assistent. Er ist etwa zwei Meter gross und hat ein Kampfgewicht, wie man es von einem Footballer kennt. Als Mensch, der nur im Büro arbeitet, ist der Wegdrückversuch etwa so erfolgreich, als würde man eine Wand wegdrücken wollen. «Ich habe auch eine Footballkarriere hinter mir», sagt er. Er hat bei den St.Gallen Bears gespielt.

Nach dem Training sind alle erschöpft. Doch auch dann bleibt ein familiäres Gefühl. Die Gruppe steht zusammen und redet. Auch der Super Bowl ist ein Thema. Der Zwei-Meter-Mann sagt:

«Dieses Jahr ist es schwierig, den Sieger vorauszusagen. Könnten die Rams sein mit ihrer Routine, könnten aber auch die Bengals sein mit ihrem Spielwitz.»

Headcoach Williams ergänzt: «Viele Touchdowns wird man aber leider nicht sehen wie üblich in einem Super Bowl.»

Schauen werden sie den Super Bowl aber wohl alle, die hier im Training waren, «wenn wir nicht einschlafen», sagt ein Teilnehmer. Und alle lachen. Die Verabschiedung ist herzlich, selbst wenn man das erste Mal zu diesem Training erschienen ist. «Wir würden uns freuen, wenn du wieder kommst», sagt der Coach. Und keine Viertelstunde später ist man Teil der Whatsapp-Gruppe der Thurgau Grenadiers.

5,2 Millionen für einen Werbespot Der Super Bowl ist der Final der Amerikanischen NFL (National Football League). In diesem Jahr treten am 13. Februar um 15.30 Ortszeit (14. Februar um 00.30 Schweizer Zeit) im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals an. Dieser Final findet jährlich am zweiten Februarwochenende statt. Nebst dem Spiel ist der Super Bowl auch für die gewaltige Halbzeitshow mit Sängern und Showacts bekannt. Eine 30-sekündige Werbung im amerikanischen Fernsehen kostete 2017 5,2 Millionen US-Dollar. Weltweit verfolgen das Sportspektakel rund 800 Millionen Menschen vor dem Fernseher.

