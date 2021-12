Nach den Festtagen wird entsorgt: Andrang auf das RAZ Frauenfeld

Reportage «Ich will nach Weihnachten aufräumen»: Entsorgungsfreudige stürmen das RAZ Frauenfeld Die Zeit über die Festtage und vor dem neuen Jahr verführt viele Leute zum Aufräumen und Entsorgen. Der Andrang auf das Regionale Annahmezentrum (RAZ) Frauenfeld ist Tradition, bestätigt Betriebsleiter Boris Scheurer. Doch woran liegt das? Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.00 Uhr

Getränkedosen auf dem Weg in den Abfallcontainer. Bild: Janine Bollhalder

Es ist ein feuchtkalter Morgen nach dem Weihnachtswochenende. Eine dicke Nebeldecke liegt über Frauenfeld. Doch es gibt einen Ort, da ist ganz viel los. Die Autos stauen sich auf der Juchstrasse. Der Ort des Begehrens: das Regionale Annahmezentrum (RAZ). Es wird auch auf der gegenüberliegenden Strassenseite parkiert. Das macht die Journalistin ebenfalls. Denn das Einzige, was sie loswerden will, ist die Frage: Was treibt die Leute an, über die Festtage zu entsorgen?

«Ich habe heute frei und daher die Möglichkeit, mal zu entsorgen», sagt ein Mann mit einer leeren Einkaufstasche in der Hand. PET und Plastik sei er soeben losgeworden. Ein anderer Grund führt Fridolin Eberle und seine Frau ins RAZ. «Wir räumen zum Ende des Jahres auf», sagt er. Dass so viel los sei am heutigen Tag, habe Eberle gewusst – er hätte sogar mit seiner Frau darauf gewettet, erklärt er mit einem Lachen.

Parkeinweiser hat alle Hände voll zu tun

Aufräumen, ausmisten, frisch anfangen. Das Alte noch im alten Jahr loswerden. Das treibt nicht nur das Ehepaar Eberle zum RAZ. Einer jungen Frau geht es ähnlich. «Ich will nach Weihnachten aufräumen.» Auch sie ahnte, dass die Entsorgungslust viele andere ebenfalls gepackt hat. Sie sei direkt vom Fitnesszentrum gekommen, in der Hoffnung, dass es vor dem Mittag weniger Leute hat als noch früh am Morgen.

Dieser Plan scheint nur halbwegs aufgegangen zu sein. Man wird von eifrigen Entsorgern angerempelt, noch immer stauen sich die Autos, Parkplätze bleiben nur für einen kurzen Moment frei. Der Parkeinweiser hat alle Hände voll zu tun. Auch er bestätigt, dass an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr der Andrang massiv grösser ist als sonst.

Die Autos vor dem RAZ Frauenfeld stauen sich, der Parkeinweiser hat viel zu tun. Bild: Janine Bollhalder

Weihnachtsansturm erinnert an Corona-Anfang

Der Trubel erinnert Peter Bauer an die Anfangszeiten der Pandemie, als viele Leute zu Hause waren und Zeit hatten. Viele haben ausgemistet und folglich die Entsorgungsstelle aufgesucht. Den heutigen Tag habe Bauer nicht speziell zum Entsorgen gewählt, «Ich habe gerade Zeit.» In seinem Minivan stehen noch Kisten, bereits losgeworden sei er Altglas und -blech.

Die fehlende Zeit hat auch eine Frau mit kurzen blonden Haaren ins RAZ geführt. «Ich habe keine andere Möglichkeit zum Entsorgen, ich arbeite viel», erklärt sie. Entsorgt habe sie schon PET, Karton und einen Kuhbag. Und schon muss sie weiter, schlängelt sich durch das Gedränge und zwischen den Autos hindurch davon.

Hauptabfall nach Weihnachten: Karton und Glasflaschen

Dass der Andrang auf das RAZ über die Festtage kein Mythos ist, sondern der Wahrheit entspricht, bestätigt Betriebsleiter Boris Scheurer auf Nachfrage. «Über Weihnachten ist immer viel los», sagt er. Woran das liegt, darüber könne er nur Vermutungen anstellen.

«Viele Leute haben Zeit, und es gibt nach den Festtagen vermehrt Abfall.»

Die Frauenfelder Entsorgungsstelle zu Anfangszeiten des Coronavirus – ein ähnliches Bild bietet sich nach Weihnachten. Bild: Andrea Stalder (27.03.2021)

Jährlich werden mehr als 24’000 Tonnen Abfall ins RAZ Frauenfeld gebracht. Wie viel davon dieser nachweihnächtliche Andrang ausmacht, kann Scheurer nicht sagen. Es gibt keine Statistik dazu, aber er weiss erfahrungsgemäss, dass über die Festtage vermehrt Karton, Glasflaschen und Elektroschrott entsorgt wird. Unschöne Zwischenfälle gebe es trotz des Entsorgungsstresses nicht, nur ab und zu gibt es Fehlwürfe, also falsch entsorgte Gegenstände. Scheurer sagt:

«Wir gehen aber davon aus, dass dies aus Versehen geschieht und keine Böswilligkeit dahintersteckt.»

Übrigens – wer entspannt entsorgen will, macht das idealerweise vor 9 Uhr. «Es kommt nicht auf den Tag an, sondern auf die Uhrzeit», erklärt Scheurer. 9 bis 11 Uhr sind die stressigsten Stunden. Ausser zwischen Weihnachten und Neujahr, fügt er an: «Dann ist zu jeder Tageszeit viel los.»

