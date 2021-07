Auf Spurensuche im Kriminaltechnischen Labor in Frauenfeld

Reportage «Ich kann nicht sagen, ob es das perfekte Verbrechen gibt»: Einblicke ins Kriminaltechnische Labor Frauenfeld CSI Thurgau: Daniel Krähemann, Dienstchef des Kriminaltechnischen Dienstes Thurgau, bietet der TZ einen Blick hinter die Kulissen. Er berichtet von seinen Erlebnissen und demonstriert, wie Spuren gesichert werden. Janine Bollhalder 21.07.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kriminaltechniker Daniel Krähemann zeigt, wie Fingerabdrücke auf Glas sichtbar gemacht werden können. Bild: Andri Vöhringer

8500 Straftaten sind im Kanton Thurgau im vergangenen Jahr registriert worden. Zur Aufklärung diverser Fälle haben Daniel Krähemann und sein Team vom Kriminaltechnischen Dienst beigetragen. Ihre Aufgabe ist es, mit naturwissenschaftlichen Methoden Spuren zu sichern, auszuwerten und so Beweise zur Klärung eines Delikts hervorzubringen.

Daniel Krähemann, Dienstchef des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau Bild: Andri Vöhringer

Der Müllheimer Krähemann ist Dienstchef des Kriminaltechnischen Dienstes (KTD) der Kantonspolizei Thurgau. Er führt den Betrieb mit 20 Personen und ist ausserdem seit dem Frühjahr 2020 Vorsitzender der Kriminaltechnikchefs der Ostschweiz. In dieser Funktion hat er im schweizerischen Leistungsausschuss Einsitz. «In meiner Position erledige ich nun primär administrative Aufgaben», sagt Krähemann. An die Front, wie er es nennt, also zur Spurensicherung vor Ort, kommt er nur noch selten. Wenn, dann sind es grössere Fälle.

Fingerabdrücke mit schwarzem Pulver sichern

Im Labor des KTD in Frauenfeld demonstriert Krähemann, wie am Tatort bei der Spurensicherung vorgegangen wird. Unter Spuren werden in der Kriminaltechnik materielle Objekte bezeichnet, welche im Mikrobereich entstehen und Rückschlüsse auf den Tatablauf zulassen.

Das Labor des Kriminaltechnischen Dienstes in Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

Man stelle sich einen Einbruch vor: Der Täter schiebt von Hand die Balkontür auf und betritt das Haus. An der Scheibe verbleiben folglich Fingerabdrücke. Krähemann trägt mit einem kleinen Pinsel schwarzes Pulver auf. «Dieses magnetische Pulver wird primär auf Oberflächen wie Glas verwendet», erklärt er. Es gibt auch noch weitere Pulver, die auf glatten Oberflächen angewandt werden können. In einem nächsten Schritt wischt der Kriminaltechniker das überschüssige Pulver mit einem Federpinsel – fachlich korrekt: einem Marabu-Pinsel – weg. Nun sind auf der Glasscheibe die Fingerabdrücke erkennbar, welche mit einer speziellen Folie gesichert werden.

Mit dem sogenannten Marabu-Pinsel wischt Kriminaltechniker Daniel Krähemann das überschüssige Silberpulver von der Glasplatte. Bild: Andri Vöhringer

Ähnlich auch der Vorgang bei der Sicherung von Schuhabdrücken. Wie bei den Fingerabdrücken wird ebenfalls eine Folie, eine sogenannte Gelatinefolie, auf den Abdruck gelegt. Auf der Folie zeigen sich nun im Streiflicht die feinen Rillen des Fingerabdrucks oder die Zeichnungen der Schuhsohle. Am Tatort werden auch DNA-Spuren mit einem Wattestäbchen gesichert. Die Auswertung dieser Spuren erfolgt allerdings nicht im Frauenfelder Labor, sondern im Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen. Die extrahierten DNA-Profile werden dann mit den Einträgen in der Datenbank verglichen. Ausserdem für die Kriminaltechniker wichtig sind sogenannte Mikrospuren wie etwa Haare, Lacksplitter oder Fasern.

Mit der Gelatinefolie werden die Fingerabdrücke oder Schuhsohlen gesichert. Bild: Andri Vöhringer

Gibt es das perfekte Verbrechen?

«Die Kunst der Kriminaltechnik ist es, Spuren zu finden und zu verwerten», sagt Krähemann. Im Arbeitsalltag sei sein Kopf sein wichtigstes Arbeitsinstrument – und dazu auch ein gewisses Mass an Fantasie. Der Kriminaltechniker muss sich in den Einbrecher hineinversetzen und herausfühlen können, wie dieser am Tatort vorgegangen ist und was er beispielsweise angefasst haben könnte. Wo also potenzielle Spuren sind – denn diese gibt es eigentlich immer. Die Frage nach dem perfekten Verbrechen ist deswegen für Krähemann sehr interessant.

«Wenn ein Verbrechen perfekt ist, dann wissen wir nichts davon. Daher kann ich eigentlich nicht sagen, ob es das perfekte Verbrechen gibt.»

Er, der bereits Tausende von Tatorten betreten und unzählige Spuren gesichert hat, traut sich das perfekte Verbrechen nicht zu. Obwohl er ja wüsste, wie und wo gesucht wird. Was ausgewertet werden kann und wo die Grenzen der Technik liegen. Er lacht. «Ich würde sicher einen Fehler machen.» Denn das geschehe oft. So sei schon ein Handy oder gar ein Ausweis am Tatort geblieben.

Ein gesicherter Fingerabdruck auf der Teerfolie. Bild: Andri Vöhringer

Die gefundenen und ausgewerteten Spuren als Beweismittel vor Gericht gewinnen immer mehr an Bedeutung – besonders, da Tatverdächtige ihre Aussage verweigern können. Gewisse Mikrospuren, wie beispielsweise DNA, können über lange Zeit aufbewahrt werden. Auf diese Weise können Jahre später ungelöste Fälle, sogenannte Cold Cases, doch noch gelöst werden. Krähemann und sein Team verfolgen den Weiterverlauf eines Falles, an dem sie beteiligt waren, nicht bis zum Verfahrensabschluss. «Um das nachzuverfolgen, fehlt uns schlicht die Zeit», sagt Krähemann. Nur die besonders grossen Fälle verfolgen sie weiter. Dann gehe auch mal jemand, der für die Spurensicherung am Tatort verantwortlich war, ans Gericht.

Das Muster der Schuhsohlen kann nun mit den Schuhen Verdächtiger verglichen werden. Bild: Andri Vöhringer

Der Weg ins kriminaltechnische Labor

Um Kriminaltechniker oder Kriminaltechnikerin zu werden, gibt es zwei Wege. Krähemann hat über drei Jahrzehnte als Polizist gearbeitet und sich zum Kriminaltechniker weitergebildet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Studium zu absolvieren. Wichtigste Voraussetzungen für den Beruf? Akribisches Arbeiten, wissenschaftliches Interesse und Freude an der Technik, sagt Krähemann. «Ich war von Beginn an fasziniert von diesem Beruf.» Ein Beruf, der viel Abwechslung bringe, aber eben auch unschöne Facetten hat.

«Man muss auch einiges ertragen können.»

Auch wenn sich die Arbeit des KTD nicht primär um Mord und Totschlag dreht, kommt dies durchaus vor. «Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht für menschenmöglich hielt», sagt Krähemann. Das hat ihm ein verstärktes Bewusstsein dafür gegeben, dass das Leben jederzeit vorbei sein kann. Sei es durch Mord oder einen Verkehrsunfall. Doch den Gedanken, den Beruf zu wechseln, hegte er trotz Anblicken, die «das normale Denken übersteigen», zu keinem Zeitpunkt.

Ein Teil der Utensilien der Kriminaltechniker. Bild: Andri Vöhringer

Die Arbeit der Kriminaltechniker sei durchaus mit den gestellten Szenen im Fernsehen, etwa in der Serie CSI, vergleichbar. Der technische Fortschritt sei enorm. Seit rund 20 Jahren kann DNA ausgewertet werden. Handys und Autos können mittels elektronischer Daten zu Beweismitteln werden. Im Thurgau wird derzeit ein Dienst für Cybercrime, also Kriminalität im Netz, aufgebaut. «Ich denke, in der Zukunft wird noch viel mehr möglich sein», sagt Krähemann und fügt mit einem Lachen an:

«Genauso wie die Täter bilden wir uns stetig weiter.»