Igelstation in Frauenfeld ist überflutet mit verletzten Tieren

Reportage Dieses Jahr ist ein Albtraum für Igel: Viele Tiere schaffen es trotz Hilfe der Igelstation Frauenfeld nicht mehr Verletzte und kranke Stacheltierchen überfluten derzeit die Igelstation auf dem Unteren Mätteli. Wegen der schlechten Wetterbedingungen leiden die Tiere zunehmend an Hunger, viele haben den Sommer nicht überlebt. Susi Wenk arbeitet in der Igelstation und gibt Auskunft über die Notlage. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.20 Uhr

Ein kleiner Igel in den Händen von Susi Wenk. Bild: Benjamin Manser

Es sieht sehr schlecht aus für die Igel. Viele sind verletzt und unterernährt, einige leiden an Parasitenbefall. Dieses Jahr ist die Lage für die Stacheltierchen besonders schlimm, weil unter anderem das Wetter im Frühling und im Sommer nicht mitspielte. In der nassen und kühlen Umgebung fiel es den Igeln schwer, genügend Futter zu finden und ihre Jungen zu ernähren. Dies erklärt, weshalb die Tiere ausgehungert die Station erreichen. Zudem verlieren sie vermehrt ihren Lebensraum durch den Bau von neuen Infrastrukturen.

Susi Wenk arbeitet in der Igelstation.

Bild: Benjamin Manser

Auch die Igelstation in Frauenfeld hat es hart getroffen. Susi Wenk arbeitet seit sieben Jahren in der Station und ist ob dieser Situation bestürzt. Tagtäglich kommen Dutzende Leute mit verletzten und erschöpften Tieren vorbei. Für Wenk ist klar, dass der Klimawandel eine entscheidende Rolle in diesem Notstand spielt. Sie erläutert:

«Weil das Wetter zwischen Mai und Juli mehrheitlich schlecht war, konnten die Igel nicht genügend Futter finden. Ihr gesamter Lebenszyklus geriet somit durcheinander.»

Befallen von Parasiten

Bei vielen Lieferungen erkennt man schon durch den fauligen Gestank, dass es sich um verletzte oder kranke Stacheltierchen handelt. Dieses Jahr stellten die Verantwortlichen der Igelstation einen erhöhten Befall an Darm- und äusseren Parasiten, etwa Zecken, Flöhen und Milben, fest.

Gesunde Tiere kommen mit diesen Mitbewohnern zurecht, während sie bei geschwächten oder kranken Tieren zum Tod führen können, sofern man sie nicht behandelt. Viele Igel werden in Gärten oder Parks von Mähgeräten angefahren. Vom Blut angezogen legen Fliegen ihre Eier in die Wunden, woraufhin Maden schlüpfen und die Igel von innen zerfressen. In solchen Fällen muss Wenk blitzschnell reagieren und die Parasiten entfernen, um die Igel vor einem qualvollen Tod zu bewahren. Im schlimmsten Szenario werden die Tiere eingeschläfert.

Ein kleiner Igel verpflegt sich in der Wanne.

Bild: Benjamin Manser

Dank der strukturierten und übersichtlichen Einrichtung können immer wieder Tiere aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Die Igel dürfen währenddessen in Wannen wohnen, die mit Zeitungen gepolstert sind. Zudem versorgen die Tierpfleger sie mit Katzenfutter und Wasser. Verletzte Tiere behandeln sie mit Spritzen und diversen Medikamenten, in ernsten Fällen kommt eine Tierärztin aus der Region vorbei.

Die Zukunft ist ungewiss

In der Wildnis ernähren sich Igel hauptsächlich von Insekten wie Käfern, Würmern und Engerlingen, teilweise fressen sie auch Schnecken. Wie bereits erwähnt, mögen die Stacheltierchen auch Katzenfutter, am liebsten ohne Gelee oder Sauce. Wenk meint, dass man einen Igel genau beobachten solle, falls man zum Beispiel einen in seinem Garten finde. Zudem sagt sie:

«Gesunde Tiere dürfen an dem besagten Ort bleiben, sofern sie ein angenehmes Plätzchen besitzen. Bei verletzten Tieren sollte man umgehend die Igelstation oder einen Tierarzt konsultieren.»

In solchen Situationen ist am besten, zuerst die Igelstation telefonisch zu benachrichtigen. Somit kann man sich beraten lassen, was im konkreten Fall zu tun ist. Damit soll verhindert werden, dass die Leute unnötig viele Igel einsammeln und stressen. Normalerweise bleiben die Stacheltierchen in der Station, bis sie sich erholt haben und ihre Wunden geheilt sind. Genesene Tiere, die über 340 Gramm wiegen, werden wieder entlassen.

Wenk hält einen kleinen Igel vor die Kamera. Bild: Benjamin Manser

Nebst ihrer Arbeit in der Igelstation hält Wenk momentan vier Igel bei sich zu Hause. Diese Tiere sind stark unterernährt, denn sie wiegen nur zwischen 107 und 110 Gramm. Aber sie fressen selbstständig. Nach einer Weile kehren sie wieder zur Station zurück.

Die Zukunft der Igel sieht zurzeit beinahe hoffnungslos aus. Immer mehr Gärten eignen sich nicht mehr als Wohnort, was die Suche nach einem Unterschlupf erschwert. Letztens musste eine Igelmutter ihre Jungen in einem Erdensack auf einem Sitzplatz zur Welt bringen, weil sie keine andere Möglichkeit besass. Für Wenk zeigt dieses Beispiel klar, dass die Stacheltierchen sich in einer grossen Gefahr befinden, die sie nur durch menschliche Hilfe überwinden können.