WG für Senioren: Betreutes Wohnen im Alterszentrum Frauenfeld

Reportage Das Betreute Wohnen im Frauenfelder Alterszentrum Park: In dieser kleinen eigenen Welt ist ein Platz frei Eine WG für ältere Menschen: Diese Abteilung auf dem Areal des Alterszentrums Park ist in Sachen Grösse nicht vergleichbar mit dem Alters- und Pflegeheim. Aktuell gestalten zwei ältere Frauen und vier ältere Männer gemeinsam ihren Alltag in einem grossen Haus. Mathias Frei Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.10 Uhr

Am Backen: Bewohner Paul Hagen mit Gruppenleiterin Samanda Nigro. Bild: Mathias Frei

Das duftet. Die ersten Mailänderli sind schon im Ofen. Und Herr Hagen arbeitet bereits an der nächsten Charge. Ihm zur Seite steht Samanda Nigro. «Gut machen Sie das, Herr Hagen, nur ganz wenig Eigelb», lobt die Gruppenleiterin Betreutes Wohnen den 69-Jährigen. Paul Hagen ist einer von sechs Pensionärinnen und Pensionären, die in der Liegenschaft an der Gerlikonerstrasse 4 daheim sind. Das städtische Alterszentrum Park (AZP) bietet seit 22 Jahren die Wohnform des Betreuten Wohnens an. Das grosse dreistöckige Haus liegt wohl auf dem Areal des AZP, aber eigentlich ist es eine eigene kleine Welt – in der es einen Platz frei hat.

Schwarze Null budgetiert für Betreutes Wohnen Die Verantwortlichen des städtischen Alterszentrums Park rechnen für das Betreute Wohnen im Budget 2022 mit einem Kleinstgewinn von knapp mehr als tausend Franken bei einem Ertrag von knapp 535'000 Franken. Dieser liegt rund 100'000 Franken unter dem Vorjahresbudget. Einerseits seien 2021 die Einnahmen aus der Pflege gesunken, andererseits budgetiert man mit einer leicht tieferen Belegung von 96 Prozent. Die besagte Wohnform habe aber in jüngerer Vergangenheit Reserven aufbauen können, weil die Belegung bis auf das aktuelle Jahr stabil hoch gewesen sei und weil bis und mit 2020 der Pflegebedarf und damit die Einnahmen gestiegen seien. (ma)

In dieser Liegenschaft an der Gerlikonerstrasse 5 ist das Betreute Wohnen untergebracht. Bild: Mathias Frei

Wie in einer Alters-Wohngemeinschaft: Jede Bewohnerin, jeder Bewohner – ab dem Pensionsalter kann man einziehen – hat ein eigenes Zimmer. Insgesamt hat es fünf Badezimmer im Haus, dazu eine einladende Stube mit Küche. Seit über einem Jahr aber ist ein Zimmer frei. Samanda Nigro, diplomierte Pflegefachfrau HF, leitet die Wohnform seit zwei Jahren. Sie sagt:

«Einzelne Bewohner sind schon über zehn Jahre hier. Und die älteste Bewohnerin ist 96-jährig.»

Und da sitzen sie, die älteren Damen und Herren, klopfen einen Jass, während Hauskatze Miezzi auf einem Stuhl vor sich hin döst. Es liegt gewiss nicht an den zwei Bewohnerinnen und den vier Bewohnern, dass niemand in das freie Zimmer will. Es habe ab und zu Interessierte gegeben, sagt Nigro. Letztlich muss es aber passen – zum Beispiel mit der Treppe, für die eine gewisse Mobilität Voraussetzung ist, um die Stufen bewältigen zu können.

Gewisse Selbstständigkeit muss gegeben sein

Das Stübli im Betreuten Wohnen. Bild: Mathias Frei

Kommt hinzu, dass das Betreute Wohnen personell so dotiert ist, dass ein gewisser Pflegebedarf auf längere Sicht nicht überschritten werden soll. Die Möglichkeiten seien begrenzt, sagt Nigro. Tagsüber sind eine diplomierte Pflegefachperson und eine Fachangestellte Gesundheit um die Bewohnerschaft besorgt. Über Nacht ist eine Betreuungsfachperson auf Pikett im Haus. Das bedeutet 24-Stunden-Betreuung. Das Personal im Haus gewährleistet die Grundpflege, von Körperhygiene über Blutdruckmessung bis zu Verbandswechseln.

Zwischen Gehhilfe und Desinfektionsmittelspender: der Eingangsbereich des Betreuten Wohnens. Bild: Mathias Frei

Die Wohnform müsse für die älteren Menschen stimmen, sagt Nigro. Man schaue individuell, falls ein Wechsel in eine andere AZP-Abteilung, etwa aufgrund einer zunehmenden Demenz, angezeigt ist.

«Wichtig ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Dafür machen wir einen runden Tisch mit allen Beteiligten, zum Beispiel den Angehörigen oder auch dem Hausarzt.»

Von Frühling bis Herbst Blumen und eigenes Gemüse im Garten

Die Bewohnerschaft des Betreuten Wohnens sei bislang von der Coronapandemie verschont worden, sagt Samanda Nigro. «Holz alange.» Es ist eben eine kleine Welt für sich. Von Frühling bis Herbst gibt es zu tun im Garten mit Gemüse und Blumen.

«Bei uns haben die Jahreszeiten mit ihren Bräuchen und Ritualen einen grossen Stellenwert.»

Miezzi, die Hauskatze des Betreuten Wohnens, macht ein Nickerchen. Bild: Mathias Frei

Ein jede und jeder hat seine Ämtli. Die werden jeweils am Samstagabend verteilt, wenn auch die Menuplanung für die kommende Woche im Plenum der Bewohnerinnen und Bewohner stattfindet. Jede und jeder dürfe pro Woche ein Essen wählen, sagt Nigro. Man kocht und isst zusammen, gestaltet miteinander den Alltag, jede Person hat aber auch ihren Rückzugsort. Wie in einer WG unter Freunden.

Wer im Betreuten Wohnen seinen Lebensabend verbringen will, kann bei Interesse und nach telefonischer Vereinbarung (052 728 76 14) werktags am Nachmittag für eine Stunde reinschnuppern. In einem nächsten Schritt ist auch ein Schnuppertag möglich.

