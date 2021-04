Reportage «Das Adrenalin ist da – während der Chaosphase bin ich ganz auf das Geschehen fokussiert»: 68 Feuerwehrleute trainieren in Frauenfeld das Bergen von Verunfallten Am interkantonalen Strassenrettungskurs lernen Angehörige der Milizfeuerwehr mehr über das Vorgehen bei einem Verkehrsunfall. Insgesamt 66 schrottreife Autos werden an den beiden Übungstagen zerschnitten. Der Kurs findet erstmals in Frauenfeld statt. Janine Bollhalder 29.04.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

68 Feuerwehrleute bilden sich am interkantonalen Strassenrettungskurs weiter. Bilder: Reto Martin

Die Welt steht Kopf. Zumindest für den schwarzen Peugeot, der an diesem Mittwochnachmittag auf dem Panzerwaschplatz in Frauenfeld als Übungsobjekt für Ostschweizer Feuerwehrleute dient. Es sind 68 an der Zahl, die an diesem zweitägigen Kurs mehr über Führung und Einsatz der Feuerwehr nach einem Verkehrsunfall lernen. Ihnen Gesellschaft leisten sogenannte Klassenlehrer, die Kursleitung sowie 15 Helfer.

Ursin Camenisch, Kursleiter und Feuerwehrkommandant der Frauenfelder Feuerwehr

Der interkantonale Strassenrettungskurs findet zum ersten Mal in Frauenfeld statt. Zuletzt haben die Feuerwehrleute aus den Ostschweizer Kantonen in Buchs, St.Gallen ihre Weiterbildung absolviert. «Wir haben hier in Frauenfeld die ideale Infrastruktur inklusive einer Autobahn», sagt Kursleiter und Feuerwehrkommandant der Frauenfelder Feuerwehr, Ursin Camenisch. Er geht davon aus, dass der zweitägige Kurs auch in den nächsten fünf Jahren auf Frauenfelder Boden über die Bühne gehen wird.

Dem Peugeot geht es derweil an den Kragen. Das Stromaggregat am Boden surrt, mit verschiedenen, angeschlossenen Geräten wird der schwarze Personenwagen ausgehöhlt. Die Feuerwehrleute müssen sich vom Kofferraum her ihren Weg zum Verunfallten bahnen. Denn die Krux an der Situation: Das Fahrzeug ist links und rechts zwischen zwei Betonklötzen eingeklemmt.

Komplexe Aufgaben erweitern Erfahrungsschatz der Feuerwehrleute

Die Unfälle beziehungsweise Herausforderungen, vor welche an den beiden Kurstagen die Feuerwehrleute gestellt werden, entstammen Erfahrungswerten. Camenisch sagt:

«Es sind komplexe Aufgaben. Doch wenn man diese gelöst hat, kann man für Unfälle jeglicher Art ein ähnliches Vorgehen ableiten.»

Alle 68 Personen sind Angehörige einer Milizfeuerwehr, welche bereits Erfahrung bei Strassenrettungen mitbringen.

Nächster Schauplatz, noch ein Unfall: Ein Kleinwagen ist unter einem Lastwagenanhänger eingeklemmt. Mit einer Säbelsäge schneidet einer der Feuerwehrmänner die Fahrertür weg. «Die Wahl des Geräts hängt mitunter vom Zustand des Patienten ab», sagt Camenisch. Grundsätzlich werde darauf geachtet, die Patienten schonend aus dem Fahrzeug zu bergen. Doch im Falle eines schwer verletzten Patienten muss es schnell gehen, da geht das Leben der verunfallten Person einer allfälligen körperlichen Beeinträchtigung vor.

Bei einem Einsatz sind sieben Feuerwehrleute direkt am Unfallfahrzeug. Zusätzlich sind weitere Personen rund um die Unfallstelle anwesend. Jeder hat seine zugewiesene Aufgabe, meist ist sie auf den getragenen Westen ersichtlich. Neben den Feuerwehrleuten ist der Rettungsdienst vor Ort, der die gesundheitliche Lage des Patienten beurteilt – und dann eben sagt, wie schnell die Bergung vonstattengehen muss. Camenisch sagt: «Wir bezeichnen die Zeit, die wir zur Verfügung haben, als die ‹Golden Hour›.» Gerechnet wird mit 20 Minuten Alarmierung und Fahrt zum Unfallort, 20 Minuten Bergung und 20 Minuten Fahrt zum Spital.

Die Feuerwehrleute holen ihre Gerätschaften aus den Fahrzeugen.

Kommunikation ist ebenfalls Teil des Kurses. «Jede Blaulichtorganisation hat gewissermassen ihre eigene Sprache», erklärt Camenisch. Es gehe auch darum, diese verschiedenen Sprachen verstehen und einordnen zu können. Ausserdem werde nach jeder Übungssequenz besprochen, was wie gut lief und was hätte besser gemacht werden können.

Adrenalinrausch während der Chaosphase

Der technische Fortschritt hilft auch der Feuerwehr bei ihrer Arbeit: Der Einsatzleiter kann auf seinem iPad jedes Fahrzeugmodell einsehen. Er kann auf diese Weise einschätzen, wie die Befreiung des Fahrzeuglenkers am idealsten ausgeführt werden soll. Denn je nach Fahrzeug muss anders vorgegangen werden. «Ein Volvo beispielsweise ist widerstandsfähiger gebaut», sagt Kursleiter Camenisch. Ausserdem zeigt die Datenbank auch an, wo sich im Auto Batterien befinden oder Airbags installiert sind.

«Die Verantwortung, die ein Einsatzleiter trägt, ist gross», sagt Kursteilnehmer Andreas Thalmann. Doch wenn es losgehe, bemerke er das jeweils kaum.

«Das Adrenalin ist da, während der Chaosphase bin ich ganz auf das Geschehen fokussiert.»

Erst danach merke er jeweils, dass er «nudelfertig» ist. Wie nach einer schweren körperlichen Betätigung.

Auf dem Panzerwaschplatz in Frauenfeld werden insgesamt 66 schrottreife Autos zerschnitten. Sie werden von einer Autoverwertungsanlage zur Verfügung gestellt, welche die Fahrzeuge extra für den Strassenrettungskurs sammelt. «Die Fahrzeuge werden trocken gelegt», erklärt Camenisch. «Das heisst, es befindet sich kein Öl oder Benzin mehr im Auto.» Nach der Übung werden die Fahrzeuge mit einem Stapler vom Ort des Geschehens weggetragen, die Reifen entfernt und beiseitegestellt. Nach den Kurstagen werden sie geschreddert.