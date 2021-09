Reportage: Warum das Kloster Fischingen förderungswürdig ist

Reportage Augenschein auf dem Klostergelände in Fischingen: Das Kulturgut ist einer Förderung so würdig wie bedürftig Die erste öffentliche Führung unter dem neuen Geschäftsleiter Walter Hugentobler offenbarte den Interessierten nicht nur den heutigen Zustand der Klosteranlage Fischingen. Es zeigte sich auch, wie wichtig eine Unterstützung durch die TKB-Millionen wäre. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 27.09.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Hugentobler führt auch in tiefe Keller, die meist verborgen bleiben. Bild: Kurt Lichtensteiger

Beim Rundgang durch die Klosteranlage, angefangen vom Wappenzimmer über das Archiv bis hin in den West- und Ostflügel, kamen die Betrachter aus dem Staunen nicht heraus. Dabei zeigte sich auch die ganze Pracht der beeindruckend restaurierten Bibliothek. Der Kreuzgang, die lichten Seminarräume, der einladende Speisesaal, die zweckmässigen eingerichteten Gästezimmer – notabene ohne Fernseher und Bar – wurden ebenfalls bewundert.

Wo Licht ist, gibt es allerdings auch Schatten. Und diesen unterschlug Walter Hugentobler, erst seit drei Monaten als Geschäftsführer im Amt, keineswegs. Auf Einladung der grünen Bezirkspartei Münchwilen führte der vormalige Matzinger Gemeindepräsident das gute Dutzend an Interessierten auch in den maroden Kreuzgang und in die Tiefen des Kellers, wo es noch viel zu tun gibt, sei es im West- oder Ostflügel. Erschütternder und gegensätzlicher hätte der Eindruck nicht sein können, wo restauriertes Neu auf hinfälliges Alt trifft.

Die restaurierte Bibliothek im Fischinger Kloster. Bild: Olaf Kühne

Nach einem einstündigen Augenschein erörterte Walter Hugentobler die Probleme um die Beschaffung von finanziellen Mitteln. Allein aus Spenden und ohne Mittel aus ordentlichen Staatsaufgaben, allein aus der Bewirtschaftung der Gebäude, sei der Erhalt kaum zu schaffen. Einen Erlös aus einem Gesuch zu ziehen, nämlich aus den 127 Millionen der Thurgauer Kantonalbank, stehe leider auf wackligen Füssen. Neben 18 Gross- und 15 Kleinprojekten figuriere das Kloster an letzter Stelle. Immerhin ist es das einzige Projekt im Hinterthurgau, was die Konkurrenz mindere und die Chance auf Erfolg erhöhe. Ein präsentierter Businessplan mit detaillierten Kosten gab Aufschluss über die schwierige Situation. Ein jährlicher Investitionsaufwand von 2,9 Millionen Franken ist in der Tat kein Pappenstiel.

Ideen zur Bewirtschaftung vorhanden

An Ideen zur Bewirtschaftung und zu Beiträgen für die dringlichen Sanierungen des Westflügels fehlte es nicht. Angedachte Alterswohnungen, ein Zentrum für Kunsthandwerk, die Einrichtung von Ateliers, die verstärkte Betonung der Restauration, die Erhöhung der Zahl an Gästezimmern und die Ausrichtung auf Wanderer und Biker wurden erwähnt. Langfristiges Ziel soll sein, eine Null zu schaffen. Was natürlich ohne fremde Hilfe unmöglich zu sein scheint. In der Tat eine Herkulesaufgabe, liegt das Kloster doch an der Peripherie des Kantons. Ständig bewohnt ist dieses noch von vier Benediktiner-Patres.

Eine anwesende Zürcherin meinte:

«Es ist Pech, dass das Kloster nur unweit der Zürcher Kantonsgrenze liegt.»

Im Nachbarkanton hätte Fischingen als Kulturgut von nationaler Bedeutung bessere Aussichten auf Unterstützung. Sie unterstrich ihre Aussage mit dem Beispiel des Klosters Kappel, dessen Sanierung mit Geld aus dem Lotteriefonds unterstützt wird, wie der Zürcher Regierungsrat kürzlich beschlossen hat.

Im Kloster Fischingen trennen lange Flure Alt und Neu. Bild: Reto Martin

Ein überregionaler Leuchtturm

Was unbestritten ist: Fischingen ist ein Leuchtturm und soll es immer bleiben. Ein geschichtsträchtiger Ort der Ruhe, der Einkehr und der Spiritualität. Wer sich dort aufhält, darf nicht nur frische Waldesluft einatmen, sondern gar von einem besonderen Fluidum umgeben sein. Die Zukunft des Kloster, wofür sich auch der Verein Klosterfreunde Fischingen einsetzt, darf niemandem gleichgültig sein. Selbstverständlich auch nicht Toni Kappeler, neben Nationalrat Kurt Egger eine weitere anwesende kantonale Politprominenz. Kappeler verwies darauf, dass von den eingegangenen Projektideen deren 61 als «förderungswürdig» beurteilt wurden. Die 14 Projekte mit den höchsten Punktzahlen empfehle die Expertengruppe des Kantons zur tatsächlichen Förderung. Er ergänzte:

«Das Kloster Fischingen ist in der Reihenfolge leider nur auf dem 15. Platz.»

Kappeler hoffe sehr, dass da noch eine Änderung möglich ist, zumal kein einziges Projekt im Bezirk Münchwilen gefördert würde.