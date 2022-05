Bettwiesen: Rebenanbau auf dem Schlossgelände

Reportage «Andere gehen Töff fahren, wir bauen Reben an» – 14 Freunde aus Bettwiesen verhelfen dem historischen Rebberg zu neuem Glanz Seit Januar arbeiten die Rebfreunde Schloss Bettwiesen daran, den Rebberg aufzuwerten. Jetzt konnten sie 400 Reben pflanzen. Unsere Zeitung hat die freiwilligen Helfer besucht. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 05.05.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Schloss Bettwiesen werden 400 Reben angebaut. Bild: Benjamin Manser

«Noch ein Stückchen zur Seite. Ja, das ist gut.» Werner Stalder nickt zufrieden, während Ralph Siegenthaler, Präsident des Vereins Rebfreunde Schloss Bettwiesen, mit einem Erdbohrer ein 40 Zentimeter tiefes Loch bohrt. Siegenthaler wiederholt den Prozess durch vorgemessene Abstände. Derweil kümmern sich drei weitere Mitglieder des Vereins um die Rebensetzlinge. Sie alle leisten Freiwilligenarbeit und sie sind sich einig, das Anpflanzen, im Schatten der Schlossmauern, umgeben von weidenden Schafen und Pferden, ist ein guter Ausgleich zum Alltag. In diesem würden sie normalerweise hinter Bankschaltern stehen oder von Meetings eingenommen sein.

Werner Stalder, Rebwart und Confiseurmeister. Bild: Benjamin Manser

Das Wissen über den Anbau hat ihnen Werner Stalder vermittelt. Der Bettwieser kümmert sich seit einigen Jahren um Reben. «Ich esse und trinke gern», sagt der Confiseurmeister und Pensionär und fährt fort: «Sowie bin ich mit Tieren und Pflanzen aufgewachsen. Die Natur und dabei besonders Reben faszinieren mich.»

Stalder nimmt behutsam eine Rebe in die Hand. Momentan ist sie noch nicht grösser als 50 Zentimeter. Aber das werde sich schnell ändern. Denn sobald die Reben eingepflanzt sind, wird eine grüne Plastikhülle darübergestülpt. Der Experte erklärt:

«Das ist dann wie ein kleines Treibhaus.»

Dann werden aus dem momentan noch von Wachs umschlossenen Edelreis schnell die ersten Blätter keimen. «Innert drei Wochen werden wir bereits eines bis zwei Blätter sehen.»

Gut eingehüllt können die Reben wachsen. Bild: Benjamin Manser

Von der Schnapsidee auf den Rebberg

Ein leichter Wind weht über den Rebberg. Stalder rückt seine Baskenmütze zurecht und sagt: «Das Wetter hier ist ideal für den Rebanbau. Diese wurden hier schon vor 500 Jahren angepflanzt. Es ist ein historischer Rebberg.» Ein Rebberg, der jedoch länger nicht bewirtschaftet werden konnte. Denn die Instandhaltung der Schlossanlage benötigt viel Zeit und Geld.

Stalder bezeichnet es als eine spontane Schnapsidee. Denn Anfang Jahr beschlossen die 14 Freunde, die sich von der Männerriege Bettwiesen kennen, dass sie den Rebberg wiederbeleben möchten. Eine Mammutaufgabe, die von der Gemeinde und der Bevölkerung gut aufgenommen wurde. Stalder meint: «Andere gehen zusammen ‹Töff fahren›, wir bauen Reben an.»

Beim Schloss Bettwiesen werden Reben angebaut. Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Vereinsmitglieder posieren für ein Foto. Bild: Maya Heizmann

Kurz darauf bestellte der Experte 400 Reben, der Entscheid fiel auf Piwi-Reben.

«Diese Rebensorte ist sehr Pilzresistent und muss selten gespritzt werden. Alles andere wäre schlicht nicht mehr zeitgemäss.»

Weiter wurde das Gelände terrassiert und die alten Rebstöcke mussten entfernt werden. Wenige sind noch übrig. «Die Rebstöcke wurden zu lange nicht bewirtschaftet, von daher wird es sich zeigen, ob diese noch austreiben.» Stalder übernimmt die Aufgabe des Rebwarts und wird anhand der alten Reben seinen Schützlingen zeigen, auf was es beim Schneiden ankommt.

Ein Mammutprojekt mit schöner Aussicht

«Werner, kannst du kurz das Wasser anstellen?», fragt Siegenthaler. Seine Bohrarbeiten sind vorerst abgeschlossen. Während Siegentaler die Erde tränkt, merkt Stalder an, dass die Reben zu Beginn einiges an Wasser benötigen, später jedoch überhaupt nicht mehr getränkt werden müssen. «Die Wurzeln vergraben sich bis zu 20 Meter unter die Erde und versorgen die Pflanze so mit Wasser und Nährstoffen.» Ebenfalls wird die starke Verwurzelung dafür sorgen, dass der Rebhang stabil bleiben wird. «Die Reben halten den Hang», merkt Stalder an und ein sanftes Lächeln zieht sich über sein Gesicht. Er stellt den Wasserhahn ab, es wird Zeit für eine kurze Pause.

Dabei erklärt Siegenthaler, dass ihre Arbeit bis anhin ohne Probleme verlaufen sei, und sie liegen im Zeitplan, denn bis zum Folgetag werden alle 400 Reben eingepflanzt sein. Dann gehe es vorerst darum, zu warten. Im Herbst können die Ruten dann an den Metallstab gebunden werden. Die erste Ernte werde dann voraussichtlich in drei Jahren anstehen. Für alle Beteiligten ist es ein zeitintensives Projekt, doch die positiven Rückmeldungen motivieren. Siegenthalers Blick schweift in die Ferne, während er ergänzt:

«Bei dieser Aussicht zu arbeiten, da geht einem doch einfach das Herz auf.»

Die Mitglieder des Vereins pflanzen bei gutem Wetter und schöner Aussicht 400 Reben an. Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen