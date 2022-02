Schwarze Kuro-Schweine und einen Master in Kunst: Fabio Müller

Reportage Alles begann mit zwei Ferkeln: Wie aus einem Hochzeitsgeschenk eine Freilandschweinezucht an der Thurgauer Grenze wurde In Oberwil-Dägerlen leben bei Fabio Müller schwarze Schweine. Die sogenannten Kuros haben das, wovon viele Schweine nur träumen können: Einen grossen Auslauf auf der Wiese und die Betreuung ihrer Besitzer vom Ferkel bis zur Schlachtung und darüber hinaus. Das wirkt sich nicht nur auf die Fleischqualität aus. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.30 Uhr

Schwarze Freilandschweine tummeln sich auf den Schweinewiesen der Firma «Mein Schwein» in Oberwil/Dägerlen. Fabio Müller bei der Fütterung. Donato Caspari

In Oberwil im Kanton Zürich, nahe der Grenze zum Thurau, leben auf einer grossen Wiese schwarze Freilandschweine. Es fällt auf – es stinkt überhaupt nicht. «Das liegt an der Freilandhaltung. Unsere Schweine haben alle einen grossen Wiesenauslauf, wo sie genügend Platz haben, um sich zu bewegen und zu suhlen», sagt Fabio Müller. Er hat das Projekt «Mein Schwein» ins Leben gerufen und möchte damit die Priorität auf das Wohl der Schweine legen.

Aus Hochzeitsgeschenk wurde ein Geschäft

2008 gründete der Oberwiler Schweinezüchter das Projekt. Die Idee kam durch eine Hochzeit eines Kollegen. «Wir wollten dem Brautpaar ein Ferkel schenken. Also haben wir zwei Schweinchen gekauft und den beiden zur Hochzeit geschenkt», sagt Müller. Die Schweine hätten bei einem Freund auf einem Stück Wiese gelebt. Sie hätten die Schweine zusammen aufgezogen und brachten sie dann zur Schlachtung. Danach hat sich alles laufend weiterentwickelt.

Der Dinosaurier der Schweine Die schwarzen Kuro-Schweine gehören zu den ältesten Schweinesorten der Welt. Sie sind Teil der «Berkshire»-Rasse und ursprünglich aus England. In der Schweiz werden die Schweine seit 1825 mit anspruchsvollen Zuchtzielen gezüchtet. Zu den Zielen gehörte die Qualität und weniger die Quantität. Kuro-Schweine wachsen etwa viermal so langsam wie rosafarbene Schweine. Sie werden im Alter von etwa 15 Monaten geschlachtet, während rosa Schweine nach sieben Monaten zum Metzger gebracht werden.

«Mein Freund rief mich an und erzählte, dass er die Schweine vermisse», sagt der Schweinezüchter. Zeitgleich hätte er mehrere Anfragen von Hochzeitsgästen erhalten, die selbst ein Ferkel wollten.

«Wir haben also weitere fünf Ferkel gekauft, dann wieder fünf und wieder und so sind wir dann stetig gewachsen.»

Auch heute noch funktioniert die Schweinezucht nach dem gleichen Prinzip. Kunden können sich einen Viertel, eine Hälfte oder ein ganzes Ferkel sichern und bekommen einige Monate später, nach der Schlachtung, ihren Anteil Fleisch. Ein Viertel entspricht dabei etwa 17 Kilo Fleisch. Das Fleisch kann man auf dem Hofladen in Oberwil oder an verschiedenen Standorten, zum Beispiel beim unteren Mätteli in Frauenfeld, abholen.

Für einmal haben die Schweine etwas Schwein gehabt: Statt in Ställen leben sie auf offener Wiese. Donato Caspari / chmedia

«Mein Schwein» züchtet heute auf sieben Betrieben in der ganzen Umgebung ungefähr 110 schwarze Kuro-Schweine und 90 rosa Schweine. Das Besondere ist die Freilandhaltung auf der Wiese. «Mehr als 70 Prozent der Schweine in der Schweiz haben keinen Auslauf und der Rest hat höchstens einen Betonauslauf», sagt Fabio Müller. Mit der Haltung auf der Wiese gibt es zum einen keinen typischen Schweinegestank, zum anderen ist die Qualität des Fleisches besser.

Den Master in Kunst gemacht und dann Schweinezüchter geworden

Für Fabio Müller war dieses Projekt auch ein Sprung ins kalte Wasser. Eigentlich hat er einen Abschluss als Master of Arts in Design. «Ich habe früher als Produktdesigner gearbeitet und am Anfang das mit den Schweinen nur als Hobby gemacht», sagt er. Irgendwann habe er sich dann entscheiden müssen. «Und das bereue ich bis heute nicht.»

Die Schweine können suhlen, wann immer sie mögen. Donato Caspari / chmedia

Das Fleisch gibt es nicht nur in den verschiedenen Hofläden, unter anderem auch in Frauenfeld, zu kaufen, sondern auch in der Spitzengastronomie zu probieren. Der ehemalige Produktdesigner sagt:

«Wir arbeiten mit grossartigen Restaurants und Köchen zusammen, die dann Gängemenus nur mit Kuro-Fleisch kochen.»

Das Bedürfnis nach Fleisch, das von glücklichen Tieren stamme, sei von Jahr zu Jahr gestiegen. «Als ich vor 14 Jahren angefangen habe, da gab es noch praktisch keine Freilandhaltung», sagt Müller. Heute sei man da sicher weiter und es gibt schon mehr gute Tierhaltungen. Auch der Absatz sei von Jahr zu Jahr gestiegen. Letztes Jahr verkaufte «Mein Schwein» gut 15 Tonnen Schweinefleisch.

«Zu unseren Kunden gehören eigentlich alle. Studenten, die Freude daran haben, dass ihnen ein Ferkel gehört. Familien, die wissen wollen, woher ihr Fleisch kommt, oder auch Senioren.»

Für Fabio Müller steht das Tierwohl an erster Stelle und er begleitet seine Schweine auch zum unschönsten Teil des Lebens. «Die Schlachtung ist sicher immer am schwierigsten, aber mir ist es wichtig, dass es meinen Tieren bis zum Schluss gut geht.» Und bei ihm zu Hause komme nur das Fleisch seiner glücklichen Schweine auf den Tisch.

Die schwarzen Schweine sind zutraulich. Donato Caspari / chmedia

