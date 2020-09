Das Repair Café Aadorf nimmt seinen Betrieb wieder auf Im Kultur- und Gemeindezentrum Aadorf flicken am Samstag Ehrenamtliche alte Geräte. 24.09.2020, 04.10 Uhr

Ein junger Besucher des letztjährigen Repair Cafés in Aadorf schaut dem Reparateur bei der Arbeit zu. (Bild: Donato Caspari, 21. September 2019)

(red) Nach einer Coronapause nimmt das Repair Café seinen Betrieb wieder auf. Am kommenden Samstag, 26. September, findet nach den bisher erfolgreichen Durchführungen wieder ein Repair Café in Aadorf mit entsprechenden Schutzmassnahmen statt. Die Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit Hilfe von Reparaturexpertinnen und -experten an der Reparatur-Veranstaltung neues Leben einzuhauchen. Von 10 bis 14Uhr wird im Kultur- und Gemeindezentrum genäht, gebohrt und gelötet.