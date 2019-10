Repair-Café Frauenfeld kann einen weiteren Erfolg verbuchen Am vergangenen Samstag ging beim Quartiertreff Talbach in Frauenfeld das 11. Repair-Café über die Bühne. Gleichzeitig fand der vierte nationale Reparaturtag statt.

Ein Besucher schaut beim 11. Repair-Café den Profis bei der Arbeit zu. (Bild: Andreas Taverner)

(red) Das 11. Frauenfelder Repair-Café ist am vergangenen Samstag im Quartiertreff Talbach einmal mehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Da gleichzeitig der 4. Schweizer Reparaturtag stattfand, wurden die reparierten Gegenstände gewogen und ein Reparatur-Rekord angepeilt. Die nationalen Ergebnisse liegen noch nicht vor, die Frauenfelder haben ihr Ziel aber knapp verfehlt.

Berücksichtigt man jedoch den Umstand, dass wegen Krankheit keine Velo-Reparaturen stattfinden konnten und dass die Zufahrt wegen des gesperrten Talbachkreisels erschwert war, ist das Repair-Team mit dem Ergebnis dennoch zufrieden. Sie teilen mit, dass die Zahlen immer noch im Rahmen der bisher durchgeführten Repair-Cafés liegen würden.

Insgesamt 82 Gegenstände erfolgreich repariert

«Wir haben 117 Reparatur-Aufträge für 128 Gegenstände entgegengenommen», so die Veranstalter. Im Vorjahr wurden 136 Gegenstände zur Reparatur gebracht. Von den defekten Gegenständen konnten dieses Jahr 82 repariert werden, was einem Gewicht von 199 Kilogramm entspricht. Das Spektrum der reparierten Gegenstände war dabei sehr vielfältig; über Kaffeemaschinen, Hifi-Geräte, Computer, Uhren bis hin zu Büchern und Textilien war alles dabei.

Die Reparaturhelfer machten sich mit Eifer und Freude an die Arbeit. Die Besucher verfolgten währenddessen interessiert die Arbeiten an ihren Gegenständen und nutzen die Gelegenheit, etwas in der Kaffeebar zu konsumieren. Die nächsten Repair-Cafés sollen laut dem Veranstalter am 8. Februar, 13. Juni und am 17. Oktober 2020 stattfinden. Anschliessend an das Repair-Café am 8. Februar findet zudem die Vereinsversammlung statt.