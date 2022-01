Katholisch Müllheim: Pfarrer gibt Gemeindeleitung ab

Reorganisation Nach Personalknatsch: Pastoralraum Thurtal-Seerücken-Untersee übernimmt die Leitung der Pfarrei Müllheim Bei katholisch Müllheim hat es zuletzt gebrodelt. Kritik wurde seitens Kirchbürgern laut am Pfarrer und an der Behörde. Nun liest man in einer Medienmitteilung des Müllheimer Kirchgemeinderat, dass Pater Jaroslaw Kwiatkowski auf diesen Sommer seinen Rücktritt als Gemeindeleiter und Pfarrer eingereicht hat. Neu übernimmt der Pastoralraum die Leitung. Kwiatkowski wird aber weiterhin als Priester in Müllheim tätig sein. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.25 Uhr

Die katholische Kirche Müllheim. Bild: Andrea Stalder

Eine personelle Reorganisation soll katholisch Müllheim wieder zum Guten führen. Die Leitung der Pfarrei St.Maria Müllheim wird ab diesem Sommer durch die Pastoralraumleitung von Thurtal-Seerücken-Untersee wahrgenommen und soll auf diesen Zeitpunkt neu besetzt werden. So heisst es in einer Mitteilung des Kirchgemeinderats von katholisch Müllheim unter der interimistischen Leitung von Giovanni Meli. Dies, nachdem in jüngster Vergangenheit Kritik zu Tage trat an der Behörde und am aktuellen Gemeindeleiter Pater Jaroslaw Kwiatkowski. Diskussionen entstanden an der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember, als Kirchbürger Kwiatkowski mangelnde Führungsqualitäten vorwarfen.

Giovanni Meli, interimistischer Präsident Kirchgemeinderat katholisch Müllheim. Bild: Manuela Olgiati

Bereits vergangenem Oktober habe eine Delegation des Kirchgemeinderates (bisher: Kirchenvorsteherschaft) die zukünftige Leitungsstruktur der Pfarrei Müllheim mit Bischofsvikar Hanspeter Wasmer besprochen. Es sei dabei um die ausstehende Zusammenarbeit mit dem Pastoralraum Thurtal-Seerücken-Untersee gegangen, zu welchem die Pfarreien Steckborn, Homburg und Pfyn gehören. Der Pastoralraum wurde 2019 gegründet, noch bis Sommer 2022 unter der interimistischen Leitung von Christine Rammensee. Auf dann soll die Pastoralraumleitung neu besetzt werden. In der Mitteilung ist zu lesen:

«Der Kirchgemeinderat ist sich einig, dass die bereits angedachte Zusammenarbeit nun in die Tat umgesetzt werden soll. Zu diesem Zweck sollen Gespräche mit den Kirchgemeinden aufgenommen werden.»

Bischof hat Kwiatkowskis Rücktritt angenommen

Um die Reorganisation in der Führungsstruktur zu ermöglichen, hat Pater Kwiatkowski vergangenen November bei Bischof Felix Gmür seine Demission als Pfarrer auf Sommer 2022 eingereicht. Weiter heisst es:

«Der Bischof hat seine Demission angenommen.»

Jaroslaw habe in seinem Schreiben angeboten, weiterhin als Priester im Pastoralraum mitzuarbeiten, was Bischof Felix Gmür begrüsse. In der Mitteilung des Kirchgemeinderats steht: «Dieses Modell ermögliche Jaroslaw, sich auf seine Kernkompetenzen als Priester zu konzentrieren, gleichzeitig wird er von Führungsaufgaben und Administration entlastet.»

An einer Sitzung Anfang 2022 mit dem Kirchenratspräsidenten der katholischen Landeskirche Thurgau, Cyrill Bischof, und mit Bischofsvikar Hanspeter Wasmer habe der Kirchgemeinderat dieses Vorgehen nochmals bekräftigt. Die nötigen Schritte dazu würden nun eingeleitet.

Entflechtung zwischen Behörde und Verwaltung respektive Betrieb

Weiter sei der Kirchgemeinderat dafür besorgt, dass die Vorgaben des auf Anfang Jahr in Kraft getretenen neuen Gesetzes über die katholischen Kirchgemeinden eingehalten werden. Das heisst: Die Mitglieder des Kirchgemeinderats dürfen in keinem Anstellungsverhältnis mit der Kirchgemeinden stehen, das 15 Stellenprozent übersteigt. Und in Zukunft soll diese Entflechtung konsequent durchgezogen werden, sodass Mitglieder der Behörde in gar keinem Anstellungsverhältnis mehr stehen mit der Kirchgemeinde.

Der Kirchgemeinderat schreibt: «Im Mai sind für dieses Gremium Neuwahlen angesetzt.» Das Ziel sei, dass sich bei den Wahlvorschlägen die breite Bevölkerung der katholischen Kirchgemeinde Müllheim vertreten fühle.

