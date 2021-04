Renovation Das Hotel Münchwilen hat seine erste Umbauetappe erfolgreich abgeschlossen Während rund sieben Wochen hat das Hotel Münchwilen einen neuen Eingangs- und Frühstücksbereich erhalten. Trotz Corona blickt der Hoteldirektor nun optimistisch in die Zukunft. Christoph Heer 20.04.2021, 11.30 Uhr

Das Hotel Münchwilen gehört seit etwas mehr als einem Jahr zur Belvedere-Hotelgruppe. Bild: PD

Der Start war denkbar schwierig: Am 1. März 2020 ging das Hotel Münchwilen in den Besitz von Kurt und Julia Baumgartner aus Scuol über und gehört seither zur Belvedere Hotelfamilie. Nur kurz nach der Übernahme kam der Lockdown. Internationale Gäste, aber auch solche aus der Schweiz, blieben aus.

Trotzdem gelang es den Betreibern, sich im Sommer als Fahrradhotel zu positionieren. Und sobald es weitere Lockerungen im Reiseverkehr gab, kamen auch die Gäste aus dem In- und Ausland wieder. Hinter den Kulissen wurde das Hotel in die Hotelkette integriert und die erste Renovationsetappe wurde geplant. Die Arbeiten waren ab Januar 2021 vorgesehen.

In rund sieben Wochen wurden der mittlerweile 21-jährige Frühstücksraum, die Bar, die Rezeption und der Eingangsbereich in eine einladende Frühstücks- und Begegnungszone verwandelt.

Blick in den neuen Frühstücksbereich. Bild: PD

In der gleichen Zeit wurden auch zwei Zimmer umgestaltet. An diesen zwei sogenannten Musterzimmern wird in den nächsten Monaten am zukünftigen Hotelzimmer des Vier-Sterne-Businesshotels gefeilt. Hotelinhaber Kurt Baumgartner erklärt:

«Musterzimmer haben aus meiner Sicht den Zweck, einen Gästetest zu bestehen respektive die Wünsche der Gäste zu zeigen.»

Durch die Rückmeldungen der Gäste könne man dann die weiteren Zimmer besser planen. «Gerade jetzt ist dies sehr spannend. Beispielsweise erfahren wir dadurch viel besser, wie viel Digitalisierung sich unser Gast im Hotel Münchwilen tatsächlich wünscht.»

Das Hotel Münchwilen zählt unter anderen Business-, Geschäfts- und Freizeitreisende in der Region Wil und Hinterthurgau zu seinen Kunden. «Durch die perfekte Verkehrsanbindung eignet sich das Hotel für kurze und längere Geschäftsaufenthalte für Monteure, Vertreter, Firmenbesucher und Businessreisende», sagt Hoteldirektor Andreas Marty.

Direktor lobt die Lage

Die Lage in der Wirtschaftsregion Wil sei enorm gut. «Die Region Wil und Hinterthurgau beheimatet viele Firmen, die national und international tätig sind und somit einen Bedarf an Übernachtungen für ihre Mitarbeiter und Partner haben.» Die Region habe aber auch in Sachen Freizeit viel zu bieten, ist sich Andreas Marty sicher:

«Sei es, um den Thurgau mit dem Rad zu erkunden, oder die Äbtestadt Wil und die Regionen Fürstenland und Hinterthurgau zu entdecken. Hier schlummert definitiv Potenzial.»

Das Hotel sei grundsätzlich in einem sehr guten Zustand. «Wir möchten es in den nächsten Jahren aber noch gemütlicher gestalten und noch mehr zu einem Ort zum Verweilen verwandeln.» So werde man den Seminarraum zu einer «modernen Gedankenschmiede» umgestalten und die restlichen Zimmer erneuern.

Blick in den renovierten Eingangsbereich. Bild: PD

Doch das Hinterthurgauer Hotel blickt auf schwierige Monate zurück. «Die Coronakrise hat uns voll erwischt. Wir sind aber in der glücklichen Lage, dass wir nicht schliessen mussten und immer Gäste im Haus hatten. Es waren Angestellte von Firmen, welche Montage- oder Reparaturarbeiten zu erledigen hatten. Zudem hatten wir über mehrere Wochen Militärkader im Hotel», berichtet Marty.

Kaum hat es im vergangenen Frühsommer Lockerungen gegeben, kamen auch Geschäftsreisende zurück. «Wir blicken somit optimistisch in die Zukunft. Das Hotel ist gut positioniert und darf auf eine grosse Zahl an Stammgäste zählen», sagt Marty weiter.