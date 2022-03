Fehraltorfer Osterrennen sollen in Frauenfeld stattfinden

Rennsport «Es sollte nichts mehr schiefgehen»: Fehraltorfer Osterrennen bekommt Gastrecht von Frauenfelder Rennverein Der Rennverein Frauenfeld überlasst Fehraltorf für das Osterrennen vom 18. April die Pferderennbahn. Grund dafür: Der Landbesitzer hat einen Teil der Pferderennbahn in der Zürcher Oberländer Gemeinde gepflügt. Janine Bollhalder 04.03.2022, 16.30 Uhr

Die Teilnehmer des 41. Swiss Derby in der Allmend Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (5.9.2021)

Ein Acker für die schnellen Pferde: Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass das traditionelle Osterrennen in Fehraltorf nicht stattfinden kann. Der Landbesitzer hat einen Teil der Strecke gepflügt, weshalb ein Pferderennen vorerst undenkbar ist. Die Fehraltorfer bekommen nun Gastrecht von den Frauenfeldern. Der hiesige Rennverein hat über die Medien vom Vorfall erfahren, wie Vorstandsmitglied Heini Strehler sagt.

«Bei einer Sitzung der Rennverbände sind wir ins Gespräch gekommen.»

Heini Strehler, Vorstandsmitglied Rennverein Frauenfeld. Bild: Samuel Koch

Dass das Osterrennen Fehraltorf vom 18. April als Ergebnis unverbindlicher Gespräche in Frauenfeld stattfinden wird, ist noch nicht definitiv. Doch Strehler sagt: «Es sollte nichts mehr schiefgehen.» Allerdings ist vieles bislang unklar, die Details müssen noch geklärt werden. Etwa wer für was zuständig ist oder mit wie vielen Gästen ungefähr gerechnet werden kann. In der zweiten Hälfte des Monats März soll es mehr Infos geben. Wie Strehler sagt, besuchen an einem guten Tag rund 10'000 Personen die Pferderennen in Frauenfeld.

Eskalation in Fehraltorf Seit über 80 Jahren findet in Fehraltorf das Osterrennen statt. Mit der Absage aufgrund des gepflügten Teils der Rennbahn eskaliert ein seit Jahren schwelender Streit. Zwischen der Landbesitzerin, der Familie Bachofen, und dem Reitverein Kempttal bestand seit langer Zeit ein mündlicher Vertrag für die Nutzung der Pferderennbahn. Als Entschädigung bekam der Bewirtschafter jeweils 1000 Franken. Sein Vorgehen von Ende 2021 erklärt er gegenüber verschiedenen Medien so: «Ich habe Flächen verloren und brauche das Land.» (jab)

Man könne davon ausgehen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ein traditionelles Rennprogramm erwartet, sagt Strehler: Acht Rennen, aufgeteilt in je vier Trab- und Galopprennen. Für Frauenfeld kommt mit dem Fehraltorfer Osterrennen ein Veranstaltungstag hinzu. Im Kalender stehen ausserdem ein Renntag am Pfingstmontag, dem 6. Juni, sowie das Swiss Derby vom 19. Juni. Es ist nicht das erste Mal, dass Frauenfeld einem anderen Veranstalter das Gastrecht gewährt. Strehler erinnert sich, dass vor rund zehn Jahren ein Zürcher Veranstalter das Gastrecht für die Frauenfelder Pferderennbahn bekam.

Mehr Informationen unter: www.rennverein.ch und www.fehralturf.ch