Ella Muntwyler aus Frauenfeld ist beste Schweizer Jungreiterin

Rennsport «Angst habe ich noch nie gehabt»: Die 22-jährige Frauenfelderin Ella Muntwyler ist zur besten Nachwuchs-Amateurrennreiterin gekürt worden Nachwuchsrennreiterin Ella Muntwyler aus Gerlikon gibt Einblick in die Pferderennsportszene. Die 22-Jährige hat die Faszination für den Rennsport von ihren Eltern übernommen. Sie träumt davon, eines Tages im Ausland Rennen zu reiten. Margrith Pfister-Kübler Jetzt kommentieren 16.04.2022, 04.30 Uhr

Ella Muntwyler auf einem Rennpferd. Bild: PD

Im vergangenen Jahr wurden Sie zur besten Nachwuchs-Amateurrennreiterin gekürt. Wie viele Siege mussten Sie für dieses Ziel erreichen?

Ella Muntwyler: Ja, 2021 war meine persönliche Bestsaison. Ich wurde Dritte im Amateurchampionat und konnte die Serie der Jungen Reiter gewinnen. Dafür durfte ich vier Siege feiern. Drei in Avenches und einen in Dielsdorf. Übrigens: Jockey darf man sich erst ab 50 Siegen nennen. Jetzt darf ich mich Rennreiterin oder auch Amateurrennreiterin respektive Nachwuchsrennreiterin nennen. Rennen zu reiten, ist für mich Faszination pur.

Ella Muntwyler

Rennpferdereiterin Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ihr Vater Urs Muntwyler hat im Sattel 50 und als Trainer 250 Siege erzielt. Sie haben also schon alles in den Genen.

Durch meine Familie wurde mir der Pferderennsport in die Wiege gelegt. Seit ich mich erinnern kann, wollte ich dem Beruf als Rennreiterin nachgehen. Meine Eltern haben mich in allem, was ich mache, immer unterstützt. Dafür bin ich extrem dankbar.

Wie sieht Ihr Alltag aus?

Mein Tag beginnt morgens um 4.30 Uhr. Momentan bin ich im Rennstall von Andreas Schärer in Dielsdorf angestellt und arbeite dort bei der Morgenarbeit mit sowie in der Administration. Am Nachmittag reite ich noch ein bis zwei Pferde im Rennstall meines Vaters. Einmal pro Woche absolviere ich ein Simulatortraining auf einem elektronischen Pferd, ansonsten gehe ich zwei- bis dreimal die Woche zum Boxen und gerne laufen. Während der Saison haben wir meistens einmal pro Woche einen Renntag. Meine Woche hat sieben Tage, da rechnet man nicht mit Stunden.

Was erwartet Sie in der weltweiten Jockeyszene als junge Schweizerin?

Der Schweizer Rennsport ist nicht gross und spielt im weltweiten Rennsport nur eine kleine Rolle. Gerade deshalb versuche ich, so oft wie möglich im Ausland Rennsportluft zu schnuppern, um dort Neues zu sehen und mich weiterentwickeln zu können. Im März war ich einen Monat in Frankreich, für nächsten Winter plane ich, erneut für ein paar Monate ins Ausland zu gehen.

Zur Person Ella Muntwyler feierte am 9. März ihren 22. Geburtstag. Sie lebt mit ihren Eltern und Bruder in Gerlikon. Nachdem sie die Sporttagesschule Frauenfeld absolviert hatte, machte sie eine KV-Lehre auf dem Grundbuchamt und Notariat Frauenfeld. Derzeit ist sie voll im Rennsport tätig. (kü)

Welches sind Ihre Lieblingsrennbahnen?

Am liebsten reite ich auf der Bahn in Avenches. Für einen Sonntagsausflug auf die Rennbahn empfehle ich neben Frauenfeld, Aarau und Dielsdorf auch Maienfeld. Ein grosses Highlight sind die Rennen in St.Moritz. Diese finden jeweils im Februar auf dem zugefrorenen See statt.

Beherrschen Sie Französisch als Rennbahnsprache?

Ich war vor ein paar Wochen für einen Monat in Frankreich. Ich glaube, mein Englisch ist besser (lacht). Französisch ist aber auf jeden Fall wichtig. Ich kann mich gut verständigen, möchte es aber gerne noch besser lernen.

Ella Muntwyler bei einem Rennen. Bild: PD

Haben Sie einen guten Instinkt, der Sie vor Gefahren schützt, das Rennreiterleben ist ja nicht ohne Gefahren?

Das Rennreiten ist eine Risikosportart. Es ist schnell etwas passiert. Wir arbeiten mit einem 600 Kilo schweren Tier, das Geschwindigkeiten bis zu 65 Stundenkilometern erreichen kann. Durch Professionalität, gesunden Respekt und guter Fitness kann man das Risiko aber bestimmt minimieren. Angst habe ich noch nie gehabt.

Die Rennstallarbeit ist knallhart. Wie bringen Sie das Rennreiterleben mit dem Glamour der Rennpferdebesitzer unter einen Hut?

Das Klischee mit den reichen Rennpferdebesitzern, wie man es in den Filmen so kennt, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ich liebe den Schweizer Rennsport. Wir sind hier eine grosse Familie und haben einen sehr guten Zusammenhalt. Das Arbeiten mit den vielen verschiedenen Beteiligten finde ich sehr interessant. Vom Trainer über den Besitzer und die Jockeykollegen bis hin zum wütenden Wetter, dessen Geld man allenfalls durch einen Taktikfehler «verritten» hat.

Wer sind Ihre grossen Vorbilder?

Es gibt einige Jockeys, die ich sehr mag und auf deren Reitweise ich besonders achte. Beispielsweise der französische Jockey Mickaël Barzalona. Weitere Vorbilder sind für mich Sibylle Vogt und Hollie Doyle. Beide beweisen, dass auch Frauen mit den Topjockeys mithalten können. Vogt ist eine gebürtige Schweizerin, welche vor allem in Deutschland und Frankreich sehr erfolgreich ist. Doyle zählt zu den besten Jockeys in England.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Rennpferdebesitzern?

Als Rennreiterin kommuniziert man vor allem mit und über die Trainer. Aber natürlich bin ich den Besitzern für jede Chance und ihr Vertrauen sehr dankbar.

Was sollen Sie erreichen?

Beim Träumen gibt es keine Grenzen. Ich möchte mich täglich verbessern und bin hungrig nach mehr. Im Ausland Rennen zu reiten, wäre ein grosser Traum.

Was unterscheidet Ella Muntwyler als Schülerin in Frauenfeld von der erfolgreichen Rennreiterin von heute?

Wahrscheinlich bin ich ein bisschen reifer, grösser und schwerer geworden. Bestimmt habe ich mich verändert, aber ich glaube sagen zu können, dass ich mir selbst immer treu geblieben bin. Ich bin glücklich in meiner Situation und bin allen dankbar, die mich täglich unterstützen.

Mit welchen Pferden gehen Sie am Ostermontag in Frauenfeld und an den folgenden Renntagen an den Start?

Am Mittwoch, 13. April, begann die Schweizer Gras-Saison in Avenches. Ob ich am Ostermontag einen Ritt habe, weiss ich erst kurzfristig. Dann erst werden die Rennreiter gebucht. Es sind die Trainer und nicht die Rennpferdebesitzer, welche die Rennreiter auswählen und einsetzen. Ich bin aber auf jeden Fall auf der Rennbahn Frauenfeld – entweder im Sattel oder als Helferin.

