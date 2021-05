Rekurse Beim Rechtsdienst im Thurgau stapeln sich die Fälle: Wegen des Baubooms erhöht sich das Streitpotenzial unter Nachbarn Im Thurgau schiesst die Anzahl Baugesuche von einem Rekord zum nächsten. Damit steigen auch die Rechtsfälle. Das Streitpotenzial unter Nachbarn erhöht sich aufgrund der inneren Verdichtung der Siedlungen zusätzlich. Silvan Meile 17.05.2021, 05.20 Uhr

Im Thurgau wird aktuell so viel gebaut wie noch nie.

Bild: Colin Frei

Bauarbeiter hämmern, schrauben und betonieren. Der Thurgau erlebt einen Bauboom. Seit der Coronapandemie wird nochmal deutlich mehr gebaut als zuvor. Im vergangenen Jahr verzeichnet der Geschäftsbericht des Kantons 2605 eingegangene Baugesuche. In den vergangenen 20 Jahren ist diese Zahl nie übertroffen worden.

Und im laufenden Jahr zeichnet sich bereits der nächste Rekord ab. Die Anzahl eingegangener Baugesuche hat zwischen Januar und März 2021 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 30 Prozent zugenommen, sagt Andrea Näf-Clasen, Chefin des kantonalen Amts für Raumentwicklung.

Beim Rechtsdienst stapeln sich die Fälle

Der Anstieg an Baugesuchen führt auch zu mehr Streitereien. Mit 457 neuen Rechtsfällen beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) bewegten sich die Rekursverfahren im vergangenen Jahr ebenfalls auf einem Rekordhoch. In den Jahren zuvor mussten dort jeweils mehr als 100 Fälle weniger bearbeitet werden. Und die Kurve zeigt im aktuellen Jahr weiterhin steil nach oben: «Per Ende April liegt die Zunahme im Vorjahresvergleich schon bei über 50 Prozent», sagt DBU-Generalsekretär Marco Sacchetti.

Über die Gründe, weshalb die Baugesuche und damit die Rechtsfälle so stark ansteigen, lässt sich nur spekulieren. Martin Belz, Bauamtchef in Weinfelden, wo derzeit Überstunden geleistet werden, äusserte gegenüber dieser Zeitung eine Vermutung: In der aktuellen Pandemie, in der nur eingeschränkt Ferien gemacht werden können, wollen sich wohl die Leute vermehrt ihr Haus schöner gestalten oder vergrössern.

Nachbarn fühlen sich wegen Verdichtung übermässig benachteiligt

Bei den Rechtsfällen im kantonalen Departement für Bau und Umwelt sticht jedoch keine einzelne Kategorie wie Neubauten, Umbauten, Anbauten oder Umnutzungen klar heraus. Was aber den Anstieg an Rechtsfällen zusätzlich beschleunigen dürfte, ist die angestrebte innere Verdichtung. Sacchetti sagt dazu:



Marco Sacchetti, Generalsekretär des Thurgauer Departements für Bau und Umwelt. Bild: Reto Martin

«Je dichter gebaut wird, desto grösser ist auch die Gefahr, dass sich Nachbarn dadurch übermässig benachteiligt fühlten, was wiederum in ein Rechtsmittelverfahren münden kann.»

Ein Zusammenhang sei aktuell erkennbar. «Wir nehmen an, dass ein nicht unerheblicher Teil der Rechtsmittelverfahren gegen Bauvorhaben oder Gestaltungspläne entsprechend motiviert ist.»

Das sei aber lediglich ein Eindruck, der sich nicht mit Daten oder Statistiken untermauern lasse, weil solche nicht erhoben würden. Marco Sacchettis Betrachtung stützt sich aber zumindest auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im kantonalen Rechtsdienst, wo Rekurse gegen Entscheide von Gemeinden oder kantonalen Stellen behandelt werden. Der Generalsekretär sagt:

«Persönlich glaube ich, dass die Streitbereitschaft in den letzten Jahren zugenommen hat und die einzelnen Fragen komplexer geworden sind.»



Heute seien daher auch in den allermeisten Verfahren Anwältinnen und Anwälte involviert.

Eine erneute Stellenaufstockung zeichnet sich ab

Wegen der Zunahme an Rechtspflegefälle ist das Generalsekretariat im DBU bereits 2020 um 1,5 Stellen aufgestockt worden. Doch das reicht aber bereits nicht mehr, um die laufend steigende Arbeitslast zu bewältigen. «Wir haben intern verschiedene Massnahmen aufgegleist, Stellenanträge sind auch dabei», sagt Sacchetti.

Darüber müsse aber zunächst der Regierungsrat entscheiden. Beim aktuellen Personalbestand verlängere sich sonst aber zwangsläufig die Dauer der Verfahren.