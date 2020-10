Reiche Beute: Dank der Bläserklasse darf die Stadtmusik Steckborn zwölf neue Mitglieder bei sich begrüssen Der Kurs der Stadtmusik Steckborn für Erwachsene hat nach über zwei Jahren seinen Abschluss gefeiert. Zwölf der anfänglich neunzehn Teilnehmer bleiben ihrem neun Hobby nun treu. 20.10.2020, 11.30 Uhr

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bläserklasse der Stadtmusik Steckborn feiern ihren Abschluss. Bild: PD

(PD) Steckborn Eigentlich wäre der Kurs der Bläserklasse schon im April nach der zweijährigen Ausbildungszeit beendet gewesen. Doch der coronabedingte Stillstand von rund fünf Monaten verzögerte den Abschluss bis vor kurzem. Nichtsdestotrotz wurde bis zum letzten Kursabend geübt, und ein würdiger Abschluss konnte laut der Medienmitteilung der Stadtmusik Steckborn gefeiert werden.

Der Kurs startete am 19. April 2018 mit 19 Teilnehmern. Das Leitungsteam, bestehend aus Andy Widmer, Rahel Ilg, Dieter Dalitz und Sepp Heinrich, beschäftigten sich bereits anderthalb Jahre vor Kursbeginn mit dessen Organisation. Nebst ausgebildeten Musiklehrern mit Durchhaltewillen sowie geeignetem Lehrmaterial musste sich um verfügbare Instrumente, ein Probelokal und vieles mehr gekümmert werden.

Mit Fachwissen und Geduld ans Ziel

Der Mangel an jungem Nachwuchs der Stadtmusik war der Grund zur Durchführung eines Bläserkurses für Erwachsene. Weder Jugendliche von der Musikschule Untersee und Rhein noch andere Freiwillige meldeten sich als Teilnehmer der Stadtmusik an. Daher wurden mit viel Werbung die Bewohner im Grossraum Steckborn auf den Erwachsenen-Bläserkurs aufmerksam gemacht. Mit den 19 Anmeldungen konnte der Kursbeginn sichergestellt werden.

Für einen erfolgreichen Abschluss waren die motivierten Kursteilnehmer und der Haupt-Musiklehrer Harry Fröhlich verantwortlich. Er und seine Nebenlehrer Rainer Schüpbach und Gabi Schmid erhielten viel Lob. Sie hätten stets mit grossem Fachwissen und viel Geduld unterrichtet. Die Schüler waren deshalb immer motiviert und fleissig am Werk. Schon während des Kurses konnten diese ihre Fähigkeiten und ihre stetigen Fortschritte an öffentlichen Auftritten präsentieren.

Am Abschlussabend war die Einheit unter Lehrern und Schülern ersichtlich. Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich nach Ende des Kurses in die Stadtmusik integrieren lassen. So habe man das Ziel erreicht, heisst es in der Mitteilung der Stadtmusik.