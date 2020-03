Regionaler Führungsstab des Bezirks Frauenfeld koordiniert Nachbarschaftshilfe Hilfesuchende und Helfende aus Frauenfeld und Umgebung melden Bedürfnisse und Angebote per Telefon oder E-Mail an den Regionalen Führungsstab des Bezirks. 19.03.2020, 14.05 Uhr

Der Regional Führungsstab nimmt Anrufe von Hilfesuchenden und Helfern entgegen. (Symbolbild) (Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE)

(red) Ob jemand nun Hilfe sucht oder Hilfe anbieten will in Zeiten der Corona-Krise: Der Führungsstab des Bezirks Frauenfeld koordiniert Nachfrage und Angebote. Personen der Risikogruppe der über 65-Jährigen, die Hilfe benötigen, etwa beim Einkaufen oder beim Ausführen des Hundes können sich telefonisch oder per E-Mail.