Neunforner Gemeindeversammlung genehmigt alle Traktanden

Rechnung 2020 schliesst mit einem Aufwand von 3 394 290 Franken und Ausgaben von 3 409 900 Franken. Das ergibt einen Gewinn von 15 610 Fran-ken. Budgetiert war ein Verlust von 70 365 Franken. Die Zeit der grossen Überschüsse sei wohl vorbei, sagte der Gemeindepräsident mit Blick auf die vergangenen Jahre. «Aber ich glaube nicht, dass wir in ein Defizit kommen.» Zum dennoch positiven Resultat führten geringere Sozialhilfekosten sowie höhere Steuererträge aus Vorjahren. Die Erträge aus Einkommens- und Vermögenssteuer des Jahres 2020 indes gingen gegenüber dem Vorjahr um 16,9 Prozent zurück. Nicht zuletzt deshalb, weil 2020 der Steuerfuss um drei Prozent gesenkt wurde. Ertragsmindernd war auch der Finanzbeitrag an den Kanton, der aufgrund der hohen Steuerkraft um 20 000 Franken höher ausfiel als im Vorjahr. Der Gewinn wird mit Zustimmung der Versammlung dem Eigenkapital zugefügt, das per Ende Dezember 2020 5,2 Millionen Franken aufweist. (bie)