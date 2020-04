Rege Nachfrage nach Einkaufsservice für älter Mitmenschen in der Gemeinde Gachnang Freiwillige Packer stellen im Dorfladen in Islikon die Einkäufe zusammen, Boten stellen sie den Kundinnen und Kunden vor die Haustür. Die Gemeinde übernimmt die Abrechnung. Stefan Hilzinger 04.04.2020, 11.30 Uhr

Nachbarschaftshilfe und Einkaufen in Zeiten des Coronaviruss (Symbolbild). (Bild. Bruno Kissling)

Irene Bürgin wiegt die Bananen, Esther Meier den Broccoli. Es ist Freitag, kurz nach halb Neun im Volg in Islikon. Esther Meier hat ein Blatt in der Hand mit dem Logo der Gemeinde Gachnang drauf. Es ist eine Einkaufsliste. Nachdem Bananen und Broccoli abgehakt sind, machen die beiden sich mit dem Wägelchen auf den weiteren Weg durch den Laden.

Die Frauen tragen blaue Handschuhe. Möglichst kontakt- und berührungslos soll der Einkaufsservice der Gemeinde Gachnang vonstattengehen. So fliesst an der Kasse auch kein Bargeld. Die Ware geht mit Rechnung an die Kunden. «Heute gab es nur eine einzige Bestellung», sagt Gemeinderätin Karin Hollenstein, Ressortleiterin Soziales. Doch es seien auch schon deutlich mehr gewesen. Hollenstein:

«In den ersten zehn Tagen waren es immerhin 50 Bestellungen.»

Beim Einkaufsservice für Menschen über 65, die sich möglichst nicht mit dem Coronavirus anstecken sollten, spannen in Gachnang die Gemeinde, die beiden Kirchen, die Dorfvereine sowie der Verein «Zmittag und Diakonie» zusammen. Letzterer bietet in der Gemeinde einen Mahlzeitendienst und regelmässige Mittagstische an. Mit im Boot ist auch die Landi Thurland respektive der Volg-Dorfladen.

Am Telefon heraushören, ob irgendwo der Schuh drückt

Gemeinderätin Karin Hollenstein. (Bild: PD)

«Wir haben uns noch vor dem grossen Shutdown zu einer Besprechung getroffen», sagt Gemeinderätin Hollenstein. Rasch wurde klar, dass es in der Gemeinde ein koordiniertes, zentrales Angebot geben sollte für Menschen aus der Risikogruppe. Mittels eines Flugblattes machte die Gemeinde das Angebot dann bekannt und suchte gleichzeitig auf Facebook freiwillige Helfer.

Am 23. März haben Freiwillige dann die ersten Bestellungen ausgeliefert. Drei Personen nehmen die Poschtizettel auf der eigens eingerichteten Hotline entgegen. «Die Drei am Telefon haben auch die Aufgabe, Zwischentöne herauszuhören, ob irgendwo der Schuh drückt», sagt Hollenstein. Im Hintergrund stehen Seelsorger und die Alterskoordinatoren der Gemeinde bereit, um nötigenfalls mit den Anrufenden das Gespräch zu suchen.

Freiwillige helfen auch beim Rotkreuzfahrdienst aus

Auf den Aufruf haben sich rund 80 freiwillige Helfer gemeldet. Da nicht alle im Einkaufsservice eingesetzt werden können, hat die Gemeinde manche weitervermitteln können, etwa an den Rotkreuzfahrdienst. «Dort fehlen jetzt Freiwillige, weil Menschen ab 65 den Dienst nicht mehr übernehmen dürfen», sagt Hollenstein.

Der Volg hat eine Liste mit mehr als 200 Produkten des täglichen Bedarfs zusammengestellt, woraus die Kunden auslesen. Die Liste wird aktualisiert. Die Bestellungen fliessen in ein elektronisches System ein, das auch Lieferscheine und Rechnungen erstellt. Nachdem die Packer, ein Team von sieben Personen, die Ware im Laden bereitgestellt haben, übernehmen die Boten. Sie fahren die bestellte Ware zu den Kunden. Tasche hinstellen, klingeln, wieder wegfahren, fertig. Hollenstein sagt:

«Es ist nicht die Idee, dass die Boten noch für einen Schwatz bleiben. Auch sollen sie kein Trinkgeld entgegennehmen.»

Auf Wunsch nehmen die Boten auch bestellte Ware vom Bäcker oder Metzger in Islikon mit. «Hier müssen die Kunden allerdings direkt bestellen und bezahlen», sagt Hollenstein.

Für die bestellte und ausgelieferte Ware stellt der Volg der Gemeinde Gachnang eine Sammelrechnung. Danach begleichen die Kunden ihre Ausstände gegenüber der Gemeinde. «Am besten natürlich via Banküberweisung. Wer das nicht kann, darf auch am Schalter auf der Gemeinde einzahlen kommen, aber natürlich erst, wenn die Sache ausgestanden ist», sagt Hollenstein.