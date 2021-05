Rechnungsversammlung Die Gemeinde Wagenhausen schreibt schwarze Zahlen und verbucht einen Einwohnerzuwachs Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde am Rhein genehmigen die Rechnung 2020 ohne Gegenstimme. Abgelehnt wurde hingegen der Antrag «Schuldenbremse »als auch der Antrag bezüglich eines neuen Publikationsorgan. Margrith Pfister-Kübler 28.05.2021, 16.46 Uhr

Roland Tuchschmid verabschiedet Karin Vetterli-Ruh und Verena Bachmann. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ob der 69 Stimmberechtigten zeigte sich Gemeindepräsident Roland Tuchschmid erfreut, die Corona zum Trotz an die Rechnungsversammmlung am Donnerstagabend in die Turnhalle Kaltenbach gekommen waren. Und auch die Freude über den guten Rechnungsabschluss war spürbar. Finanzreferent Francis Blösch sagte: «Nachdem die Gemeindeversammlung am 22. November 2019 den Antrag auf eine Steuererhöhung von fünf Prozent abgelehnt hat, ist das Budget entsprechend angepasst worden.»

Francis Blösch, als Gemeinderat für die Finanzen zuständig. Bild: PD

Unter dem Strich präsentiert die Rechnung 2020 einen Ertragsüberschuss von 447'000 Franken anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von rund 56'000 Franken. Die besseren Rechnungsergebnisse sind vor allem auf Mehreinnahmen im Steuerbereich von rund 300'000 Franken, tieferen Nettokosten im Sozialbereich sowie höheren Beiträgen aus dem Finanzausgleich des Kantons zurückzuführen.

Speziell im Bereich Sozialhilfe und Asylwesen, so Finanzreferent Blösch, hat sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr reduziert. Es waren Nettokosten von 323'000 Franken budgetiert, im Endeffekt sind die Kosten um über 100'000 Franken tiefer ausgefallen. Blösch betonte:

«Wie sich diese Kosten aufgrund der Coronasituation entwickeln, ist allerdings schwierig zu beurteilen.»

Ein weiterer Grund für die positiven Zahlen ist das Einwohnerwachstum um 3,2 Prozent – 54 neue Zuzüger. Die Steuerkraft pro Einwohner hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 162 Franken auf 1'794 Franken erhöht. Garantiert sei auch eine hohe Versorgungssicherheit bei den Werken. Ohne Gegenstimme wurde die Jahresrechnung 2020 genehmigt.

Zwei Anträge als nicht erheblich erklärt

Der schriftliche Antrag «Schuldenbremse» von René Gächter, der aufgrund der Maskenpflicht nicht persönlich anwesend war, wurde mit 47 Nein- und sechs Ja-Stimmen nicht als erheblich erklärt. Gächter wünschte in seinem Antrag, dass die Gemeindeordnung, in Anlehnung an vorhandene Regelungen der Stadt Schaffhausen, wie folgt ergänzt wird:

«Das Fremdkapital darf, in Bezug auf den Stand 31.12.2020 nicht weiter steigen - Das Ziel ist die langfristige Senkung des Fremdkapitals.»

Bei einer Budgetüberschreitung seien unverzüglich die nötigen Massnahmen zu treffen, damit die anfängliche Verschuldungsgrenze innert längstens vier Jahren wieder unterschritten wird.

Karin Vetterli-Ruh geht nach zehn Jahren Mit grossem Dank wurde Gemeinderätin Karin Vetterli-Ruh, die 2011 gewählt wurde und für die Ressorts Soziales und Gesundheit zuständig war, sowie Verena Bachmann, die während 25 Jahren in der Verwaltung arbeitete, verabschiedet. «Wir lassen euch nicht gerne ziehen», sagte Gemeindepräsident Tuchschmid. Herzlicher Applaus unterstützte die Anerkennung für die Leistungen und Beliebtheit der beiden Frauen. (kü)

Auch der Antrag von Fritz Zogg, den «Boten vom Untersee und Rhein» zum amtlichen Publiktionsorgan der Gemeinde Wagenhausen zu erklären, wurde nicht erheblich erklärt. Zogg klagte über mangelnde Informationen, denn das Thurgauer Amtsblatt lese nicht jeder. Gemeindepräsident Tuchschmid verwies auf den Newsletter und die Homepage als Informationsplattform.