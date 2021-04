Rechnungsabschluss Das EW Aadorf schreibt rund 1,2 Millionen Franken Gewinn Erneut kann das EW Aadorf auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken. Seine Investitionen erreichten 2020 einen neuen Rekord. 11.04.2021, 15.30 Uhr

Das EW Aadorf hat neu auf QR-Rechnungen umgestellt. Bild: PD

(red) Wie schon in den Vorjahren weist das EW Aadorf auch 2020 einen beachtlichen Gewinn aus. Dies trotz Investitionen, welche im vergangenen Jahr mit rund 3,36 Millionen Franken gar eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Ersatzbau des Quellwasserpumpwerks in Guntershausen, der Kauf des Kleinwasserkraftwerks Lutz in Aawangen, der Neubau der Trafostationen Bohl und Heidelberg sowie die Einführung von Smart Meter in Wittenwil bildeten die Schwerpunkte der Investitionen.