Rechnungsabschluss Corona und Gymi helfen sparen: Schule Aadorf macht weniger Verlust als budgetiert 181'000 Franken gross ist das Minus unter dem letztjährigen Rechnungsabschluss der Volksschulgemeinde Aadorf. Es hätte schlimmer kommen können. Olaf Kühne 20.04.2021, 16.40 Uhr

Das Sekundarschulhaus Löhracker in Aadorf. (Bild: Reto Martin)

Das Resultat ist nur auf den ersten Blick schlecht: Ein Minus von 181'000 Franken steht unter dem Rechnungsabschluss 2020 der Volksschulgemeinde Aadorf. Viel Geld zwar, indes sah das Budget für das vergangene Jahr einst gar einen Verlust von 827'000 Franken vor.

Da eine Schulgemeinde unter anderem am Steuertropf der Politischen Gemeinde hängt, vermag diese Besserstellung der Aadorfer Schulrechnung gegenüber dem Budget um fast 650'000 Franken kaum erstaunen. Konnte doch der Aadorfer Gemeinderat bereits vor zwei Wochen einen Überschuss von 713'00 Franken vermelden, womit die Politische Gemeinde Aadorf das vergangene Jahr satte 1,16 Millionen Franken besser abschloss als einst budgetiert.

Wie Finanzvorsteherin Jasmin Frei und Schulverwalter Markus Büsser mitteilen, liegt in den florierenden Steuereinnahmen der Politischen Gemeinde jedoch nur die halbe Wahrheit. «Die Schule hat die Kosten im Griff und geht verantwortungsvoll mit den Geldern um», schreiben sie in ihrer vergangene Woche verschickten Medienmitteilung – und untermauern diese Aussagen gleich mit einer ganzen Reihe an Beispielen.



Weniger Sek-Klassen dank Übertritten an Kantonsschule

So führte eine überraschend hohe Zahl an Übertritten ans Gymnasium dazu, dass im zweiten Jahrgang der Sekundarstufe 3E auf zwei Klassen reduziert werden konnte, wodurch sich alleine hier die Kosten um 200'000 Franken verringerten. Um just diesen Betrag verteuerten sich allerdings die Personalkosten auf der Primarstufe, wo eine nicht geplante dritte Klasse eröffnet werden musste und zudem die Schulische Heilpädagogik aufgestockt wurde; Letzteres aufgrund eines neuen Förderkonzeptes.

Während Corona andernorts zu Mehrausgaben führt, berichten Jasmin Frei und Markus Büsser von Einsparungen aufgrund der Pandemie. «In Folge von Corona durften keine Sommerlager und Schulreisen in der Primarstufe stattfinden», schreiben sie. «In der Sekundarstufe fielen die mehrtägigen Schulreisen aus und das Herbstlager konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden.» Dadurch habe die Aadorfer Schulgemeinde vergangenes Jahr rund 100'000 Franken gespart.

Zum eigentlichen Steuerertrag sagen Frei und Büsser, dass dieser lediglich rund 83'000 Franken über dem Budget liege. «Diese leicht höheren Einnahmen sind differenziert zu betrachten. Während die Steuern der natürlichen Personen um 250'000 Franken höher ausgefallen sind, ist bei den juristischen Personen ein noch grösserer Einbruch als geplant zu verzeichnen.» Die Unternehmenssteuerreform habe sich stärker ausgewirkt als angenommen.

Künftig massive Einsparungen dank neuem Beitragsgesetz

Eine andere Reform kommt der Aadorfer Schule künftig hingegen zugute. Musste sie vergangenes Jahr noch rund eine halbe Million Franken in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen, schreiben Frei und Büsser nun: «Dies sollte dank der Einführung des neuen Beitragsgesetzes vorläufig die letzte Zahlung an den Kanton gewesen sein.» Ein massgebender Faktor dieses Gesetzes sei die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner.

«Da diese in Aadorf ziemlich unter dem Kantonsdurchschnitt liegt, bleiben wir vorläufig von Beitragszahlungen verschont.»



Da Schule und Gemeinde Aadorf auch ausserhalb von Coronazeiten nur eine Gemeindeversammlung pro Jahr durchführen, unterbreitet die Schulbehörde ihren Rechnungsabschluss den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern jeweils ganz regulär an der Urne. Heuer wird dies am eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 13. Juni der Fall sein. Die Schule wird dann auch beantragen, das Defizit dem Eigenkapital zu belasten, welches sich dadurch auf 7,76 Millionen Franken verringern wird.