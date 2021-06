Diskussionen um Gewinnverwendung der Frauenfelder Rechnung

Rechnung 2020 der Stadt Frauenfeld Gewinnverwendung spaltet Frauenfelder Gemeinderat: Eine Vorfinanzierung zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum scheitert denkbar knapp Der positive Rechnungsabschluss der Frauenfelder Stadtverwaltung sorgte am Mittwochabend für herzlich wenig Diskussionen. Am Schluss wurde es nur eng, als es um die Verwendung des Gewinns von 2,15 Millionen Franken ging. Eine bürgerliche Mehrheit konnte sich durchsetzen. Mathias Frei 17.06.2021, 17.36 Uhr

Im Grossen Bürgersaal im Rathaus: Der Frauenfelder Gemeinderat an der diesjährigen Wahlsitzung vom 12. Mai. Bild: Donato Caspari

Förmlich zu riechen war die ungewohnte Harmonie am Mittwochabend bei der Beratung der Stadtrechnung 2020. Am Schluss schieden sich dann aber doch noch die Geister, als es um die Gewinnverwendung bei der Rechnung der Stadtverwaltung ging. Diese schliesst bei einem Umsatz von 90,7 Millionen Franken nämlich unerwarteterweise mit 2,15 Millionen im Plus ab. Der Stadtrat wollte diesen dem Bilanzüberschuss zuweisen. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration hatte aber andere Pläne. Mit zwei Millionen aus dem Gewinn sollte eine Vorfinanzierung «Förderung preisgünstiger Wohnraum» geäufnet werden. Das Geld aus dem Kässeli sollte ausschliesslich zur Reduktion der Amortisationslasten bei städtischen Wohnbauten verwendet werden.